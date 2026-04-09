వదినపై రూ. 2 కోట్ల పరువు నష్టం వేసిన హీరోయిన్ హన్సిక
కోలీవుడ్ హీరోయిన్ హన్సిక మొత్వాని తన వదిన ముస్కాన్ పైన రూ. 2 కోట్ల పరువు నష్టం దావా వేసింది. భర్తతో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత ముస్కాన్ తన పరువుకు భంగం కలిగేలా వ్యాఖ్యలు చేస్తోందనీ, దానివల్ల తన గౌరవానికి భంగం కలుగుతుందని, అందువల్ల పరువు నష్టం కేసు పెట్టినట్లు హన్సిక వెల్లడించింది.
కాగా 2022లో హన్సిక తన ప్రేమికుడు సోహైల్ ను జైపూరులోని ముందోటా కోటలో అత్యంత వైభవంగా వివాహం చేసుకున్నది. ఐతే ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ పరస్పర అంగీకారంతో ఇద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు. మరోవైపు ఈ కేసును విచారణకు చేపట్టిన ముంబై సెషన్స్ కోర్టు హన్సికకు వ్యతిరేకంగా ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయవద్దని ముస్కాన్కు తాత్కాలిక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.