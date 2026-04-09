గురువారం, 9 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 9 ఏప్రియల్ 2026 (22:08 IST)

వదినపై రూ. 2 కోట్ల పరువు నష్టం వేసిన హీరోయిన్ హన్సిక

కోలీవుడ్ హీరోయిన్ హన్సిక మొత్వాని తన వదిన ముస్కాన్ పైన రూ. 2 కోట్ల పరువు నష్టం దావా వేసింది. భర్తతో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత ముస్కాన్ తన పరువుకు భంగం కలిగేలా వ్యాఖ్యలు చేస్తోందనీ, దానివల్ల తన గౌరవానికి భంగం కలుగుతుందని, అందువల్ల పరువు నష్టం కేసు పెట్టినట్లు హన్సిక వెల్లడించింది.
 
కాగా 2022లో హన్సిక తన ప్రేమికుడు సోహైల్ ను జైపూరులోని ముందోటా కోటలో అత్యంత వైభవంగా వివాహం చేసుకున్నది. ఐతే ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ పరస్పర అంగీకారంతో ఇద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు. మరోవైపు ఈ కేసును విచారణకు చేపట్టిన ముంబై సెషన్స్ కోర్టు హన్సికకు వ్యతిరేకంగా ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయవద్దని ముస్కాన్‌కు తాత్కాలిక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

వరంగల్‌: యువతిపై సామూహిక అత్యాచారం.. కిడ్నాప్ చేసి చంపేశారా?వరంగల్‌లో ఓ యువతిపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. యువతి అనుమానస్పద రీతిలో మరణించడం వెనుక సామూహిక అత్యాచారమే జరిగివుంటుందని మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. వరంగల్‌ జిల్లా రాయపర్తి మండల పరిధిలోని ఏకే తండాకు చెందిన 21 ఏళ్ల యువతిని రావూరు తండాకు చెందిన నలుగురు యువకుల గంజాయి బ్యాచ్‌కిడ్నాప్‌ చేసి ఆమెపై అత్యాచారం చేసి అనంతరం ఉరివేసి చంపారని యువతి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.

ఎవరితో తిరుగుతున్నావ్ అంటూ రోకలి బండతో భార్య తలపగలగొట్టి హత్య చేసిన భర్తమార్కాపురం జిల్లా గిద్దలూరులో దారుణం జరిగింది. భార్యపై అనుమానంతో రోకలి బండతో తలపై మోది అత్యంత దారుణంగా హత్య చేసాడు. గిద్దలూరులోని ఏబీఏ పాలెంలో జరిగిన ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. 40 ఏళ్ల గంగయ్య, 36 ఏళ్ల ప్రేమకుమారి గిద్దలూరు ఏబీఏ పాలెంలో కాపురం వుంటున్నారు. ఐతే గంగయ్య మద్యానికి బానిసయ్యాడు. ఈ క్రమంలో చీటికిమాటికి భార్యతో గొడవపడుతుండేవాడు. ఈమధ్య ఈ గొడవకు తోడు భార్య ఎవరితోనో సన్నిహితంగా వుంటుందంటూ ఆమెపై ఆరోపణలు చేయడం ప్రారంభించాడు. దీనితో తన భర్తతో కలిసి వుండటం సాధ్యం కాదని నెల రోజుల క్రితం పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది.

తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు.. అలెర్ట్తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో రాబోయే మూడు రోజుల పాటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా 2 నుండి 3 డిగ్రీల సెల్సియస్ మేర పెరిగే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తెలిపింది. గురువారం నాడు, ఏప్రిల్ 14 వరకు వర్తించే తన ఏడు రోజుల వాతావరణ బులెటిన్‌లో, మూడు రోజుల పాటు ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరిగిన తర్వాత, తెలంగాణలో పొడి వాతావరణం నెలకొనే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ పేర్కొంది.

మద్యం సేవించిన ఒక జిమ్ ట్రైనర్.. కారుతో బైకును ఢీ కొట్టాడు.. ఇద్దరు మృతిమద్యం సేవించిన ఒక జిమ్ ట్రైనర్.. గంటకు 130 కిలోమీట్లకు పైగా వేగంతో ఒక ఖరీదైన సెడాన్ కారును నడుపుతూ ఆగి వున్న ఎలక్ట్రిక్ బైకును ఢీకొట్టాడు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు మరణించగా, ఒక పాదచారి గాయపడ్డాడు. ఈ ఘటన వనస్థలిపురంలో చోటుచేసుకుంది. బాధితులు, 20 ఏళ్ల కంచర్ల శివ, నాకిరేకంటి సందీప్ కుమార్, ఇండియన్ ఆయిల్ పెట్రోల్ స్టేషన్ ముందు డివైడర్ వద్ద తమ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌పై నిలబడి ఉన్నారు. ఈ టూవీలర్‌ను కారు ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు విద్యార్థులు తల, కాళ్లు, చేతులకు తీవ్ర గాయాలై అక్కడికక్కడే మరణించారు.

సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ జలపాతంలోకి జారిపడి.. ముగ్గురు యువతులు?సెల్ఫీ పిచ్చి బాగా ముదురుతోంది. సెల్ఫీల కోసం ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు చాలామంది. తాజాగా సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ జలపాతంలోకి జారిపడి ముగ్గురు యువతులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, అనంతగిరి మండలంలోని మల్లంగుమి గ్రామం సమీపంలో గురువారం ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. నలుగురు యువతులు గ్రామం సమీపంలోని జలపాతం వద్దకు వెళ్లగా, సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్న సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి నీటిలో పడిపోయారు. వారిలో ముగ్గురు నీటిలో మునిగి మరణించగా, ఒక యువతిని స్థానికులు రక్షించారు.

Watch More Videos

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?పాలు బలవర్థకమైనవి అని తెలుసు. అందుకే పాలు తాగేందుకు చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఇలా పాలు తాగేవారు కొన్ని పదార్థాలను పాలు తాగేటపుడు తీసుకోరాదు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలు తాగి వెంటనే పెరుగును తినరాదు, అలా తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పాలు తాగుతూ పుల్లటి రుచి వుండే పండ్లను తినరాదు, ఇది ఆరోగ్యానికి సమస్య తెస్తుంది. అరటి పండు- పాలు రెండూ కలిపి తీసుకోరాదు. ఎందుకంటే ఇవి రెండూ జీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. పాలు తాగిన వెంటనే చేపలు తినకూడదు. కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. కర్బూజ-పాలు రెండూ కలిపి సేవించకూడదు. అలా చేసినవారికి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య తలెత్తే ఆస్కారం వుంటుంది.

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభంనేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు- ఇది నేడు మన సమాజంలో వినిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భ్రమ. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం చూస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ కొంచెం అనిపించే బరువు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన అంశం కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ వ్యాధి. భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పట్టణ జీవనశైలిలో ఊబకాయం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?డయాబెటిస్. ఒకసారి వస్తే దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కష్టమని అంటారు. ఐతే క్రమబద్ధమైన ఆహారపుటలవాట్లు, వ్యాయామం చేస్తుంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల పండ్లకు దూరంగా వుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో వుంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఒక మామిడికాయలో 46 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కనుక దాన్ని తినరాదు. కప్పు ద్రాక్షపండ్లలో 23 గ్రాముల షుగర్ వుంటుంది కనుక దూరం పెట్టాలి. ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లలో 18 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కాబట్టి తినకపోవడం మంచిది.

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లాహైదరాబాద్‌లోని మెడికవర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ట్రామా సైన్సెస్ ఆధ్వర్యంలో ట్రామా, కాన్ఫ్లిక్ట్ మెడిసిన్‌పై జాతీయ స్థాయి సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ప్రారంభించారు. ఈ సదస్సులో దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాల నుంచి విచ్చేసిన ఎమర్జెన్సీ వైద్య నిపుణులు, ట్రామా స్పెషలిస్టులు, విపత్తు నిర్వహణ నిపుణులు పాల్గొని, ప్రమాదాల సమయంలో అత్యవసర వైద్య సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా అందించే విధానాలపై లోతైన చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యంగా ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత తొలి గంటగా పరిగణించే “గోల్డెన్ అవర్”లో తీసుకోవాల్సిన చర్యల ప్రాధాన్యంపై విశేషంగా చర్చించారు.

యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించే ఫుడ్స్యూరిక్ యాసిడ్. ఇపుడీ అనారోగ్య సమస్య చాలామందిని వేధిస్తున్నది. యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 డ్రైఫ్రూట్స్ ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే మేలు కలుగుతుంది. శరీరానికి ఉపయోగపడే ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చెర్రీ పండ్లలో యాంటిఆక్సిడెంట్స్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలున్నందువల్ల ఇవి మేలు చేస్తాయి. జీడిపప్పు మంచి కొవ్వును పెంచి ఎల్డిఎల్ కొవ్వును తగ్గిస్తుంది, చెడు కొవ్వును నిర్మూలిస్తుంది. ఖర్జూరాలులో వున్న పొటాషియం నిల్వలు యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించేదుకు దోహదం చేస్తాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com