ప్రభాస్తో కెమిస్ట్రీ అదిరిపోయింది - ఆ సీన్ 3 రోజులు తీశారు : మాళవికా మోహనన్
మారుతి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్, మాళవికా మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ది కుమార్ కలిసి నటించిన చిత్రం 'రాజాసాబ్'. ఈ నెల 9వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను హీరోయిన్ మాళవికా మోహనన్ వెల్లడించారు.
నటీనటుల మధ్య సన్నివేశాలు బాగా రావాలంటే కెమిస్ట్రీ చాలా ముఖ్యం. ఇందులో ప్రభాస్తో నా కెమిస్ట్రీ అదిరిపోయింది. మా మధ్య చాలా సన్నివేశాలు ఉన్నాయి. ఈ మూవీలో నా పాత్ర నిడివి కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. నా సోలో సీన్ ఒకదాన్ని ఏకంగా మూడు రోజుల పాటు పెద్ద స్విమ్మింగ్ పూల్లో చిత్రీకరించారు. ఆ మూడు రోజుల పాటు దాదాపు రోజుకు 10 గంటల పాటు నీళ్లలోనే ఉన్నాను.
నా మీద మొసలి దాడి చేసినట్టుగా నటించాల్సిన సన్నివేశం. ఒకవైపు చలికి చర్మం మొత్తం మొద్దుబారిపోతున్న ఫీలింగ్ కలిగేది. అదేసమయంలో మొసలి దాడి చేస్తున్నట్టుగా హావభావాలు పెట్టాలన్నారు. ఆ నీళ్లు కూడా చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి. అందరూ అందులో దిగి షూట్ చేస్తున్నారు. పెయింట్, కెమికల్స్, వాడిపారేసిన వస్తువులు అన్నీ అందులో ఉన్నాయి. ఆ నీటిలోనే మూడు రోజుల పాటు షూట్ చేశాం. అదొక వింత అనుభవం' అని మాళవికా మోహనన్ అన్నారు.
కాగా, ఫాంటసీ కామెడీ చిత్రంగా రాజాసాబ్ మూవీని దర్శకుడు తెరకెక్కించారు. ఇండియన్ స్క్రీన్పై ఇప్పటివరకు ఇలాంటి కథ రాలేదని దర్శకుడు అంటున్నారు. 15 యేళ్ల తర్వాత ఆడియన్స్ వింటేజ్ ప్రభాస్ను చూస్తారని చెప్పారు. ఈ చిత్రంలో సంజయ్ దత్, బొమన్ ఇరానీ, జరీనా వహబ్ తదితరులు కీలక పాత్రలను పోషించారు.