Meenakshi Chaudhary: అలిపిరి నుంచి కాలినడక తిరుమలకు.. శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మీనాక్షి (video)
ప్రముఖ నటి మీనాక్షి చౌదరి శుక్రవారం అలిపిరి మెట్ల మార్గం నుంచి కాలినడక తిరుమలకు చేరుకుంది. పాదాల మండపం వద్ద కొబ్బరి కాయలు కొట్టి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అనంతరం వీఐపీ దర్శనంలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుంది.
మీనాక్షి అభిమానులతో సరదాగా నవ్వుతూ మాట్లాడి అక్కడి అడిగిన వారికి సెల్ఫీలు ఇచ్చింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. గతంలోనూ మీనాక్షి పలుమార్లు కాలినడకన తిరుమలకు వచ్చి స్వామి వారిని దర్శించుకోవడం విశేషం.
మీనాక్షి నటించిన లేటెస్ట్ చిత్రం అనగనగా ఒక రాజు సంక్రాంతికి ప్రేక్షకుల ఎదుటకు వచ్చి భారీ విజయం సాధించింది. ప్రస్తుతం మీనాక్షి అక్కినేని నాగచైతన్య సరసన ఎన్సీ 24 మూవీతో పాటు యంగ్ హీరో ప్రదీప్ రంగనాథన్ సరసన ఓ సినిమాలో నటిస్తోంది.