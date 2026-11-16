స్వామీజీని వివాహమాడిన వరుణ్ తేజ్ హీరోయిన్
వరుణ్ తేజ్ సరసన నటించిన హీరోయిన్ మృణాలిని రవి పెళ్లిపీటలెక్కారు. మలేషియాకు చెందిన ఆధ్యాత్మిక వక్త మహావిష్ణుతో ఆమె వివాహం జరిగింది. ఈ వివాహానికి కుటుంబ సభ్యులు, కొద్ది మంది స్నేహితులు, సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం మృణాలిని రవి వివాహ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఈ వివాహం విషయు తెలుసుకున్న అభిమానులు, నెటిజన్లు నూతన దంపతులకు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు. కాగా, తమిళంలో విజయ్ సేతుపతి హీరోగా నటించిన హిట్ మూవీ 'సూపర్ డీలక్స్'తో మృణాళిని రవి వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు.
ఆ తర్వాత తెలుగులో వరుణ్ తేజ్ కథానాయకుడిగా 'గద్దల కొండ గణేష్' చిత్రంతో ప్రేక్షకులను అలరించారు. తమిళంలో వరుస చిత్రాల్లో నటించిన ఆమె తెలుగులో 'ఆర్గానిక్ మామ.. హైబ్రీడ్ అల్లుడు', 'మామా మశ్చీంద్ర' వంటి పలు చిత్రాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను మెప్పించారు.