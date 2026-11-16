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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 16 November 2026 (23:10 IST)

స్వామీజీని వివాహమాడిన వరుణ్ తేజ్ హీరోయిన్

mrinalini ravi
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (23:10 IST)
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వరుణ్ తేజ్ సరసన నటించిన హీరోయిన్ మృణాలిని రవి పెళ్లిపీటలెక్కారు. మలేషియాకు చెందిన ఆధ్యాత్మిక వక్త మహావిష్ణుతో ఆమె వివాహం జరిగింది. ఈ వివాహానికి కుటుంబ సభ్యులు, కొద్ది మంది స్నేహితులు, సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం మృణాలిని రవి వివాహ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. 
 
ఈ వివాహం విషయు తెలుసుకున్న అభిమానులు, నెటిజన్లు నూతన దంపతులకు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు. కాగా, తమిళంలో విజయ్ సేతుపతి హీరోగా నటించిన హిట్‌ మూవీ 'సూపర్‌ డీలక్స్‌'తో మృణాళిని రవి వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. 
 
ఆ తర్వాత తెలుగులో వరుణ్‌ తేజ్‌ కథానాయకుడిగా 'గద్దల కొండ గణేష్‌' చిత్రంతో ప్రేక్షకులను అలరించారు. తమిళంలో వరుస చిత్రాల్లో నటించిన ఆమె తెలుగులో 'ఆర్గానిక్‌ మామ.. హైబ్రీడ్‌ అల్లుడు', 'మామా మశ్చీంద్ర' వంటి పలు చిత్రాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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రామోజీరావు గారితో నా మొదటి పరిచయం అలా జరిగింది: కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, వీడియో

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సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్ పుస్తకావిష్కరణ సభలో రాహుల్ స్పీచ్

సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్ పుస్తకావిష్కరణ సభలో రాహుల్ స్పీచ్సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' పుస్తకావిష్కరణ సభలో లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడారు. కేంబ్రిడ్జ్‌లోని వర్సిటీ రెస్టారెంట్‌లో రాజీవ్ గాంధీ, సోనియా గాంధీల తొలి పరిచయం నాటి ముచ్చట్లను, డైనింగ్ టేబుల్ వద్ద వారి మధ్య ఉన్న అపురూపమైన ప్రేమను రాహుల్ గుర్తుచేసుకున్నారు. జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు, విషాదాలు ఎదురైనా తన తల్లి ఎన్నడూ భయపడలేదని, వెనకడుగు వేయలేదని చెప్పారు. తండ్రి రాజీవ్ గాంధీ మరణం తర్వాత తన తల్లి జీవితంలో వెలుగు కోల్పోయి ఏకాకిగా మారిన సమయంలో, భారత ప్రజలు ఆమెకు అండగా నిలిచారన్నారు.

స్నేహితుడితో వెళ్లి శవమై తేలిన ఇండిగో ఉద్యోగిని, హత్య చేసింది అతడేనా?

స్నేహితుడితో వెళ్లి శవమై తేలిన ఇండిగో ఉద్యోగిని, హత్య చేసింది అతడేనా?పుణేలో ఇండిగో విమానయాన సంస్థలో టికెటింగ్ కౌంటర్ వద్ద విధులు నిర్వర్తించే వివాహిత దారుణ హత్యకు గురైంది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. పూణె విమానాశ్రయంలోని ఇండిగో టికెట్ కౌంటర్ వద్ద చాలా ఏళ్లుగా పనిచేస్తోంది 35 ఏళ్ల వర్ష తుర్కర్. ఆమెకు రెండేళ్ల కుమార్తె ఉంది, ఆమె భర్త ఇండోర్‌లో పనిచేస్తున్నారు. దీపావళి పండుగను తన పుట్టింటి వద్ద జరుపుకునేందుకు తన కుమార్తెతో కలిసి మధ్యప్రదేశ్‌లోని బాలాఘాట్ జిల్లాలో ఉన్న తన తల్లిదండ్రుల ఇంటికి వెళ్లింది వర్ష. నవంబర్ 14న, ఆమె తన స్నేహితుడు నితేష్ అగర్వాల్‌తో కలిసి వైన్‌గంగ నది వద్దకు వెళ్లింది.

ఆధునిక యుద్ధంలో ఏ ఒక్కరూ సురక్షితం కాదు : సీడీఎస్ రాజా సుబ్రమణి

ఆధునిక యుద్ధంలో ఏ ఒక్కరూ సురక్షితం కాదు : సీడీఎస్ రాజా సుబ్రమణిఆధునిక యుద్ధంలో ఏ ఒక్కరూ సురక్షితం కాదంని భారత రక్షణ దళాల అధిపతి జనరల్ ఎన్ఎస్ రాజా సుబ్రమణి వ్యాఖ్యానించారు. పైగా, కాలంతో పాటు యుద్ధ రంగ స్వరూపం కూడా పూర్తిగా మారిపోతోందన్నారు. ఆధునిక సాంకేతిక సవాళ్ళను ఎదుర్కొనేందుకు సైన్యం తనను తాను మెరుగుపరుచుకుంటూనే ఉండాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

హైదరాబాద్ జేఎన్‌టీయూలో బీటెక్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య

హైదరాబాద్ జేఎన్‌టీయూలో బీటెక్ విద్యార్థి ఆత్మహత్యహైదరాబాద్ నగరంలోని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలాజికల్ యూనివర్శిటీ క్యాంపస్‌లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. బీటెక్ విద్యాభ్యాసం చేసే ఓ విద్యార్థి హాస్టల్ భవనంపై నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. కూకట్‌పల్లిలోని గౌతమ్ బాయ్స్ హాస్టల్‌లో ఆదివారం అర్థరాత్రి దాటిన తర్వాత ఈ ఘటన జరిగింది.

ఈ వ్యాధిగ్రస్తులకు కిడ్నీ జబ్బులు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ, ఎవరు?

ఈ వ్యాధిగ్రస్తులకు కిడ్నీ జబ్బులు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ, ఎవరు?ఇటీవలి కాలంలో మూత్రపిండాల సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే పలు అనారోగ్య సమస్యలున్నవారికి కిడ్నీలు పాడైపోయే అవకాశం ఎక్కువని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎవరికి ఎక్కువ ప్రమాదమో, ఎవరు తరచూ పరీక్షలు చేయించుకోవాలో తెలుసుకుందాము. క్రింది అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు ఏడాదికి కనీసం ఒకసారి కిడ్నీ పరీక్షలు చేయించుకోవాలని వైద్య నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. మధుమేహం (షుగర్) ఉన్నవారు తప్పనిసరిగా ఏడాదికి ఒక్కసారి కిడ్నీల పనితీరును చెక్ చేయించుకోవాలి. అలాగే అధిక రక్తపోటు(High BP)తో బాధపడుతున్నవారు, కుటుంబంలో కిడ్నీ జబ్బుల చరిత్ర ఉన్నవారు కూడా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.

ప్రాణాంతక యాంటీమైక్రోబయల్ రెసిస్టెన్స్ ముప్పును తగ్గించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?

ప్రాణాంతక యాంటీమైక్రోబయల్ రెసిస్టెన్స్ ముప్పును తగ్గించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?హైదరాబాద్: ఒకప్పుడు నయం చేసిన మందు ఇప్పుడు జబ్బును తగ్గించకపోతే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? సాధారణ జలుబు లేదా చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ కూడా తగ్గడం కష్టమైపోతుంది. కాలక్రమేణా డాక్టర్లు ఇచ్చే మందుల సంఖ్య తగ్గిపోయి, ప్రాణాలకే ముప్పు రావచ్చు. ఈ సమస్యనే 'యాంటీమైక్రోబయల్ రెసిస్టెన్స్' (ఏఎంఆర్) అంటారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న అత్యంత పెద్ద ప్రమాదాలలో ఇది కూడా ఒకటి. యాంటీబయాటిక్స్ మన వైద్య రంగాన్నే పూర్తిగా మార్చేశాయి. ఎన్నో ప్రాణాంతక రోగాలను నయం చేసి లక్షలాది ప్రాణాలను కాపాడాయి. కానీ వీటిని అవసరం లేకపోయినా, అతిగా వాడటం వల్ల పెద్ద ప్రమాదం ముంచుకొస్తోంది.

బ్రిటిష్ పోషకాహార శాస్త్రాన్ని భారతదేశానికి పరిచయం చేస్తూ, షిఫ్ట్‌లైఫ్ యాంటీ-స్పైక్ డైలీని ఆవిష్కరించిన మోడికేర్

బ్రిటిష్ పోషకాహార శాస్త్రాన్ని భారతదేశానికి పరిచయం చేస్తూ, షిఫ్ట్‌లైఫ్ యాంటీ-స్పైక్ డైలీని ఆవిష్కరించిన మోడికేర్భారతీయులకు ఆహారమంటే ఎంతో ఇష్టం. వేడివేడి పరాటాలు, కరకరలాడే దోసెల నుంచి సువాసనభరితమైన బిర్యానీ, నోరూరించే డెజర్ట్‌ల వరకు ఆహారం మన సంస్కృతిలో, వేడుకల్లో, రోజువారీ జీవితంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, మనం ఏమి తింటున్నామనే దానిపై ఎక్కువగా దృష్టి పెడతాం కానీ, భోజనం చేసిన తర్వాత శరీరంలో ఏమి జరుగుతుందనే విషయాన్ని ఎంతవరకు ఆలోచిస్తాం? కార్బోహైడ్రేట్లు అధికంగా ఉండే ప్రతి భోజనం సహజంగానే రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను పెంచి, ఇన్సులిన్ ప్రతిస్పందనను ప్రేరేపిస్తుంది. భోజనం తర్వాత శరీరంలో చోటుచేసుకునే ఈ మార్పులను నియంత్రించడం జీవక్రియ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంలో కీలకమైన అంశం.

శక్తినిచ్చే 8 ఆహార పదార్థాలు, ఏంటవి?

శక్తినిచ్చే 8 ఆహార పదార్థాలు, ఏంటవి?శరీరానికి సహజసిద్దంగా శక్తిని అందించే ఆహార పదార్థాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిని తింటుంటే తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులోని కార్బోహైడ్రేట్లు, సహజ చక్కెరలు, పొటాషియంలు శీఘ్రమైన-స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. క్వినోవాలో పూర్తి ప్రోటీన్, కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్- మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి ఖనిజాలను కలిగి ఉంటుంది. చియా విత్తనాలు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లతో సహా పోషకాలతో నిండి ఉంటాయి. బాదంపప్పులు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్ యొక్క గొప్ప మూలం. అవి స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. బచ్చలికూరలో ఐరన్, మెగ్నీషియం, అవసరమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది.

బ్రౌన్ రైస్ అద్భుత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

బ్రౌన్ రైస్ అద్భుత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుబ్రౌన్ రైస్. తెల్లగా పాలిష్ పట్టిన తెల్ల బియ్యం కంటే బ్రౌన్ రైస్‌లో పోషకాలు ఎక్కువ, ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వీటిలో వుండే పోషకాలు ఏమిటో, అవి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ముడి బియ్యంలో వరి పొట్టు కింద బియ్యం పైన వుండే తవుడు పొరలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా వుంటాయి. వారంలో ఐదు కంటే ఎక్కువసార్లు తెల్లబియ్యం తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ వ్యాధి ముప్పు పెరుగుతున్నట్లు తేలింది. దంపుడు బియ్యంలో రక్తపోటు పెరగడానికి కారణమయ్యే సోడియం పాళ్లు తక్కువ. మనం తినే ఆహారాన్ని శక్తిగా మలచడంలో కీలక పాత్ర పోషించే నియాసిన్, విటమిన్ బి3 బ్రౌన్ రైస్‌లో ఎక్కువ.