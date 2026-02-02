అలాంటి బుర్ర వున్నవాడితో పిల్లల్ని కంటే కష్టమే, అందుకే వదిలేసా: మృణాళ్ ఠాకూర్
టాలీవుడ్ యంగ్ లేడీస్టార్ మృణాళ్ ఠాకూర్ చాలా ఓపెన్గా మాట్లాడుతుంది. నటించడంలో ఎలా తన గ్లామర్ అందాలను దాచుకోకుండా ప్రేక్షకుల మనసుల్ని దోచేస్తుందో అలాగే తన లైఫ్ లోని విషయాలను కూడా ఓపెన్ గా చెప్పేస్తుంది. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో గతంలో ప్రేమ గురించి చెపుతూ... నేను ఒకరితో ప్రేమలో వుండేదాన్ని. అతడికి కూడా నేనంటే ఇష్టమే. ఇంతలో నాకు నటించే ఛాన్స్ వచ్చింది. ఏంటి సినిమాల్లో నటిస్తున్నావా అంటూ షాక్ అయ్యాడు.
నేను నటించడం అతడికి ఎంతమాత్రం ఇష్టం లేదని చెప్పాడు. ఇక అలాంటి మైండ్ సెట్... బుర్రవున్న వాడితో నేను ఎలా ప్రేమను సాగిస్తాను. పైగా ఇలాంటి ఆలోచనలు వున్నవాడిని పెళ్లి చేసుకుని, అతడితో పిల్లల్ని కంటే... పుట్టే పిల్లలు కూడా అలాంటి మైండ్ తోనే వుంటారు కదా. అందుకే, నేను అతడికి దూరమయ్యాను. అతడి మనస్తత్వం తెలుసుకుని చాలా జాలి పడ్డాను. మనం ఏమీ చేయలేం కదా.
ప్రస్తుతం నేను సినిమాలతో చాలా బిజీగా వున్నాను. నేను, హీరో ధనుష్ చాలా మంచి స్నేహితులం. మామధ్య ఏదో వుందని కొందరు రాస్తున్నారు. ఇలాంటి వార్తలు చూసి నవ్వుకుంటాను. నాకు వాళ్లంతా ఫ్రీ పబ్లిసిటీ ఇస్తున్నారని. అంతేతప్ప ఆ గాలి వార్తలను పట్టుకుని ఇంట్లో బాధపడుతూ కూర్చోను అంటూ చెబుతోంది ఈ చలాకీ హీరోయిన్.