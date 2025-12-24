వేణుస్వామి పూజల వల్ల కాదు.. కఠోర సాధనతో సాధించా : నటి ప్రగతి
ప్రముఖ జ్యోతిష్యుడు వేణుస్వామి చేసిన పూజల వల్లే వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో తాను మెడల్స్ సాధించినట్టు చెప్పడం ఏమాత్రం బాగోలేదని, తన కఠోరశ్రమ వల్లే సాధ్యమయ్యాయని నటి ప్రగతి అన్నారు. టాలీవుడ్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న నటి ప్రగతి.. క్రీడారంగంలో కూడా సత్తా చాటుతున్నారు. తాజాగా టర్కీలో జరిగిన ఏషియన్ చాంపియన్షిప్ పవర్ లిఫ్టిగ్ టోర్నమెంట్లో తానేంటో నిరూపించుకున్నారు.
ఈ పోటీల్లో ఆమె ఒక బంగారు, మూడు రజత పతకాలు గెలిచి దేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచారు. నటనలోనే కాకుండా, క్రీడల్లోనూ తన ప్రతిభను చాటుతూ ఏదైనా సాధించడానికి వయసు అడ్డంకి కాదని నిరూపించారు. అయితే, నటి ప్రగతి సాధించిన మెడల్స్ వెనుక తన పూజల ప్రభావం ఉందంటూ వేణుస్వామి వ్యాఖ్యానించారు. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారడంతో నటి ప్రగతి గట్టిగా కౌంటరిచ్చారు.
పూజల వల్లే తాను విజయం సాధించానని వేణుస్వామి చెప్పడం సరికాదన్నారు. కఠిన సాధన, నిరంతర కృషి వల్లే తాను ఈ విషయాన్ని సాధించగలిగానని చెప్పారు. వేణుస్వామి వద్ద రెండున్నరేళ్ళ క్రితం తాను పూజలు చేయించుకున్న విషయం నిజమేనని, అయితే, తాను మానసికంగా కష్టమైన దశలో ఉన్నపుడు ఆ పూజలు చేయించుకున్నానన తెలిపారు.
తన స్నేహితుల సూచనతోనే తాను ఆయన వద్దకు వెళ్ళానని, టైమ్ బాగోలేనపుడు ఇలాంటివి నమ్మడం సహజమేనని చెప్పారు. వేణుస్వామి పూజల వల్ల సినీ, క్రీడా రంగాల్లో తనకు ఎలాంటి ప్రగతి కనిపించలేదని నటి ప్రగతి తేల్చిచెప్పారు. ఎపుడో జరిగిన పూజలకు, ఇపుడు తాను సాధించిన విజయానికి ముడిపెడుతూ తన విజయానికి ఆ పూజలే కారణమని చెప్పుకోవడం కరెక్ట్ కాదని ప్రగతి అన్నారు.