సెట్లోనే నటిస్తూనే చనిపోవాలన్నదే కోరిక - జిమ్లో దుస్తులపై ట్రోల్స్ చేశారు : నటి ప్రగతి
నటిస్తూనే తాను చనిపోవాలనివుందని, సినిమా లేనిదే తాను లేనని, సినిమా వల్లే తనకు ఇంత గుర్తింపు వచ్చిందని సినీ నటి ప్రగతి అన్నారు. పైగా, సరదాగా ప్రారంభించిన పవర్ లిఫ్టింగ్ ఇపుడు పతకాలు తెచ్చిపెడుతోందని అన్నారు. ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించినపుడు చాలా మంది ట్రోల్స్ చేశారన్నారు. ఈ వయసులో ఇది నీకు అవసరమా అంటూ ఎద్దేవా చేశారని, జిమ్ చేస్తున్నపుడు తన వస్త్రధారపైనా విమర్శలు కురిపించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అయితే, జిమ్కు చీర కట్టుకునో లేదా చుడిదార్ వేసుకుని వెళ్లలేమనే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్క ట్రోలర్ తెలుసుకోవాలని కోరారు. ఈ ట్రోలిగ్ చూసి తన కుమార్తెకి ఏమైనా ఇబ్బంది కలుగుతుందేమోనని భయపడ్డాడనని ప్రగతి అన్నారు.
పవర్ లిఫ్టింగ్ చేస్తున్న వీడియోలు చూసి తాను ఇక సినిమాలు మానేస్తున్నానని చాలా మంది భావిస్తున్నారన్నారు. అయితే, సినిమాలే తనకు ప్రాణమన్నారు. నటన ఎన్నటికీ మానలేనని తెలిపారు. నటించకపోతే తాను బతకలేనని, తనకు ఇంత గుర్తింపు రావడానికి కారణం సినిమాలేనని చెప్పారు. తనకు తిండి పెట్టిన ఇండస్ట్రీని ఎన్నిటికీ వదలబోనని ఆమె స్పష్టం చేశారు. తుదిశ్వాస వరకూ నటిస్తూనే ఉంటానని, సెట్లోనే కన్నుమూయాలని కోరుకుంటున్నట్టు ప్రగతి పేర్కొన్నారు.