Pragathi: వేణు స్వామి పూజల వల్ల కాదు.. నిరంతర కృషి వల్లే గెలిచాను.. ప్రగతి
నటి ప్రగతి టర్కీలో జరిగిన ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్ పవర్లిఫ్టింగ్ టోర్నమెంట్లో ఒక బంగారు, మూడు రజత పతకాలు గెలిచి దేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచారు. ప్రగతి సాధించిన మెడల్స్ వెనుక తన పూజల ప్రభావం ఉందంటూ జ్యోతిష్యుడు వేణుస్వామి వ్యాఖ్యానించారు.
అయితే, ఈ వ్యాఖ్యలకు ప్రగతి గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. పూజల వల్లే తాను విజయం సాధించానని వేణుస్వామి చెప్పడం సరికాదని ప్రగతి అన్నారు. వేణుస్వామి పూజల వల్ల సినీ రంగంలో కానీ, క్రీడా రంగంలో కానీ తనకు ఎలాంటి ప్రగతి కనిపించలేదని ప్రగతి స్పష్టం చేశారు.
తన స్నేహితుల సూచనతోనే తాను ఆయన వద్దకు వెళ్లానని... టైమ్ బాగోలేనప్పుడు ఇలాంటి వాటిని నమ్మడం సహజమేనని చెప్పారు. కఠిన సాధన, నిరంతర కృషి వల్లే తాను ఈ విజయాన్ని సాధించగలిగానని ప్రగతి చెప్పారు.
వేణుస్వామి వద్ద రెండున్నరేళ్ల క్రితం తాను పూజలు చేయించుకున్న విషయం నిజమేనని... అయితే, తాను మానసికంగా కష్టమైన దశలో ఉన్నప్పుడు ఆ పూజలు చేయించుకున్నానని తెలిపారు.