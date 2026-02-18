బుధవారం, 18 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 18 ఫిబ్రవరి 2026 (13:33 IST)

నటి ప్రత్యూషను 10 మందితో గ్యాంగ్ రేప్ చేయించి చంపేసాడు, కుక్కచావు చస్తాడు: తల్లి ఆవేదన

pratyusha
సినీ నటి ప్రత్యూష తల్లి తన కుమార్తెకు పూర్తి న్యాయం జరగలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. తన కుమార్తెపై 10 మందితో సామూహిక అత్యాచారం చేయించి, ఆమె గొంతు పట్టుకుని బలవంతంగా విషం తాగించి హత్య చేసారని ఆమె ఆరోపించారు. తన కుమార్తె చావుకి కారకులైనవారంతా కుక్కచావు చస్తారని అన్నారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... భూమిపై కోర్టుల్లో తప్పించుకోవచ్చు. కానీ ఆ కనకదుర్గమ్మ తల్లి నా కూతురుని అన్యాయంగా పొట్టనబెట్టుకున్న వారిని వదలదు. నా కుమార్తె కాళ్ల దగ్గరకు వారిని పంపిస్తుంది.
 
ఈ దేశంలో ధనం వున్నవారి పక్షాన న్యాయం వుంటుందనీ, నా లాంటి సామాన్యుల రోదన అరణ్య రోదనగా మారుతోంది. నా బిడ్డ గొంతుపై చేతితో గట్టిగా నొక్కుతూ విషం తాగించినట్లు ఆనవాళ్లను నేను గమనించాను. పోస్టుమార్టం రిపోర్టును కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా తీర్పు వచ్చేసింది. హంతుకుడికి రెండున్నరేళ్ల జైలేనా. నా బిడ్డను పొట్టనబెట్టుకున్నవారంతా ప్రస్తుతం హాయిగానే తిరగవచ్చు. కానీ ఏదో ఒకనాడు వారంతా కుక్కచావు చస్తారు అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. 

ఏడేళ్ల బాలికను హత్య చేసి.. డ్రమ్‌లో నింపేశాడు..

ఏడేళ్ల బాలికను హత్య చేసి.. డ్రమ్‌లో నింపేశాడు..చిత్తూరు జిల్లాలోని తన ఇంట్లో ఏడేళ్ల బాలికను హత్య చేసి, ఆమె మృతదేహాన్ని డ్రమ్‌లో నింపిన ప్రధాన నిందితుడు కులవర్ధన్ మంగళవారం రాత్రి జిల్లాలోని మదనపల్లెలోని సరస్సులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మదనపల్లె పట్టణంలోని నీరుగుట్టవారిపల్లిలోని తన ఇంట్లో నిందితుడు బాలికపై లైంగిక దాడి చేసిన తర్వాత ఆమెను హత్య చేశాడు. చేనేత కార్మికుడి కుమార్తె అయిన ఆ బాలిక ఇంటి ముందు ఆడుకుంటూ ఇంటి నుండి తప్పిపోయింది. ఆమె తిరిగి రాకపోవడంతో, ఆమె తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేయడానికి ముందు పరిసరాల్లో వెతికారు.

బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ పుట్టినరోజు.. చంద్రబాబు, పవన్, జగన్‌ల శుభాకాంక్షలు

బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ పుట్టినరోజు.. చంద్రబాబు, పవన్, జగన్‌ల శుభాకాంక్షలుబీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా వివిధ వర్గాల ప్రజల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. వివిధ రాజకీయ నాయకులు కేసీఆర్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు కేసీఆర్ జీవితాంతం ఆరోగ్యంగా ఉండాలని శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కూడా తెలంగాణ మాజీ సీఎంకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

జేఈఈ మెయిన్ 2026 సెషన్-1 ఫలితాలు.. ముగ్గురు అనంతపూర్ విద్యార్థులకు ర్యాంక్

జేఈఈ మెయిన్ 2026 సెషన్-1 ఫలితాలు.. ముగ్గురు అనంతపూర్ విద్యార్థులకు ర్యాంక్ఈ సంవత్సరం జేఈఈ మెయిన్ 2026 సెషన్-1లో చాలా మంది గ్రామీణ విద్యార్థులు రాణించారని వదాన్య ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు అశోక్ పడపాటి అన్నారు. ముఖ్యంగా, జేఈఈలో 99.98 శాతంతో జుగేష్ కుమార్, 99.84 శాతంతో తులసి కార్తీక్, 99.78 శాతంతో యెశ్వంత్ కుమార్ అనే ముగ్గురు విద్యార్థులను గురించి ప్రస్తావించారు. ఈ ముగ్గురూ సత్యసాయి జిల్లాలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 10వ తరగతి వరకు చదువుకున్నారు. తరువాత వారికి వదాన్య ఫౌండేషన్ శిక్షణ ఇచ్చింది. ఈ సంవత్సరం జేఈఈ మెయిన్ సెషన్-1 కి దాదాపు 13 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారని అశోక్ పడపాటి పేర్కొన్నారు.

తాండైలో గంజాయి కలిపిన చాక్లెట్ల విక్రయం.. ఎక్కడంటే?

తాండైలో గంజాయి కలిపిన చాక్లెట్ల విక్రయం.. ఎక్కడంటే?పాలు, డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆధారిత ప్రసిద్ధ పానీయం తాండైలో గంజాయి కలిపిన చాక్లెట్లను కలిపి పాత నగరంలో విక్రయిస్తున్నందుకు ఎక్సైజ్ స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఎ-టీమ్ ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేసింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఆగ్రాకు చెందిన నిందితుడు బి. వికాష్ శర్మ చార్మినార్ ఎక్సైజ్ స్టేషన్ పరిధిలోని చుడీ బజార్, బేగం బజార్ మధ్య ఈ ఉత్పత్తిని విక్రయిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం.. మహిళల కోసం బాబు కొత్త పథకాలు

అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం.. మహిళల కోసం బాబు కొత్త పథకాలుప్రతి సంవత్సరం, అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని మార్చి 8న జరుపుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మహిళల కోసం చాలా ముందుగానే కొత్త పథకాలను ప్రకటించింది. మొదటిది ఎన్టీఆర్ విద్యాలక్ష్మి. ఈ పథకం కింద, పిల్లల విద్య కోసం మహిళలకు 25 పైసల వడ్డీకి రూ. లక్ష రుణం ఇవ్వబడుతుంది. తదుపరిది ఎన్టీఆర్ కళ్యాణలక్ష్మి, ఈ పథకం కుమార్తె వివాహానికి రుణం 48 గంటల్లో విడుదల చేయబడుతుంది. మరొక పథకం యానిమేటర్లకు రూ. 15000 విలువైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను అందించడం. ఇప్పటికే, చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తల్లికి వందనం, ఎన్టీఆర్ బేబీ కిట్ పథకం, ప్రధాన మంత్రి మాటే వందన యోజన, ఆడబిడ్డ నిధి పథకం వంటి పథకాలను ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలు, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, బీసీల మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకుని అందిస్తోంది.

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?పనిభారం, ఒత్తిడి, ఇతర ఆందోళనలు వల్ల చాలామంది హైబిపితో బాధపడుతున్నారు. దీనితో తీవ్రమైన గుండెజబ్బులతో పాటు పలు అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఈ అధిక రక్తపోటును అదుపులో పెట్టకపోతే ఆరోగ్యపరంగా తీవ్రమైన సమస్యలు సృష్టిస్తుంది. అందువల్ల ఈ క్రింది పదార్థాలను తింటుంటే రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాషియం పుష్కలంగా వున్న కొబ్బరి నీరు తాగినా బీపీ నియంత్రణలోకి వస్తుంది. పుచ్చకాయలో రక్తం గడ్డకట్టకుండా చూసే గుణం వుంది, వీటిని తింటుంటే బీపీ అదుపులోకి వస్తుంది. కొత్తిమీరలోని యాంటీ ఇంఫ్లమేటరీ, యాంటీ డిప్రెసెంట్ గుణాలు బీపీని కంట్రోల్ చేయగలవు. ద్రాక్ష పండ్లలోని ఫాస్పరస్, పొటాషియం వల్ల కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా వుండటమే కాకుండా బీపీ అదుపులో వుంటుంది.

అలోవెరా జ్యూస్ తాగితే ఏం జరుగుతుంది?

అలోవెరా జ్యూస్ తాగితే ఏం జరుగుతుంది?కలబంద లేదా అలోవెరా. దీనిని సౌందర్య సాధనంగా బాగా వాడతారు. ఐతే కలబందలో సౌందర్యంతో పాటు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మధుమేహాన్ని నియంత్రించడంలోనూ, పాదాలలో ఏర్పడే తిమ్మిర్లను తగ్గించడంలో దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది. కలబంద లోని ఫోలిక్ యాసిడ్, గుండెకి సంబంధించిన రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను కాపాడుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన 75 రకాల పోషక విలువలు కలబందలో ఉన్నాయి. జీర్ణవ్యవస్థలో పేరుకుపోయిన వ్యర్థ పదార్థాలను వెలుపలికి నెట్టేసే సహజ గుణం అలోవెరాలో ఉన్నాయి. యాంటి బయాటిక్స్ వాడనవసరం లేకుండా వాపులను, నొప్పులను తగ్గించే గుణం దీని జెల్‌లో ఉంది.

హైదరాబాద్‌లో టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026 ను నిర్వహించిన టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్

హైదరాబాద్‌లో టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026 ను నిర్వహించిన టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్హైదరాబాద్: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ, వెల్నెస్ సదస్సు టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026ను టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్ నిర్వహించింది. ఆరోగ్య సంరక్షణ భవిష్యత్తును పునర్నిర్మించడంపై దృష్టి సారించిన చర్చలు, సహకార పరివర్తన కోసం విధాన నిర్ణేతలు, వైద్యులు, సాంకేతిక నిపుణులు, పరిశోధకులు, సామాజిక ప్రభావ నాయకులను విజయవంతంగా ఒకచోట చేర్చింది.

ప్రేమకు సరికొత్త భాష: శ్రద్ధను, ఉద్దేశాన్ని చాటిచెప్పే వాలెంటైన్స్ డే బహుమతులు

ప్రేమకు సరికొత్త భాష: శ్రద్ధను, ఉద్దేశాన్ని చాటిచెప్పే వాలెంటైన్స్ డే బహుమతులువాలెంటైన్స్ డే అంటే ఇప్పుడు కేవలం ఆర్భాటంగా జరుపుకోవడం లేదా ఒక రోజు మాత్రమే ఆనందించడం కాదు. నేడు, బహుమతులు ఇవ్వడం అనేది మరింత వ్యక్తిగతంగా, ఆలోచనాత్మకంగా, రోజువారీ శ్రద్ధను ప్రతిబింబించేలా మారుతోంది. కేవలం రొమాంటిక్ భాగస్వాములనే కాకుండా... స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, తమను తాము కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ప్రజలు అర్థవంతమైన, ఉపయోగకరమైన బహుమతుల కోసం చూస్తున్నారు. ఈ మార్పు... చాక్లెట్లు, పూల కంటే భిన్నమైన, ఆధునిక ప్రత్యామ్నాయాలకు తలుపులు తెరుస్తోంది.

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకం

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకంగోధుమల ద్వారా తీసిన గోధుమ రవ్వ వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, శరీర బరువు తగ్గించుటలోనూ దోహదపడుతుంది. ఇందులో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్, విటమిన్ బి ఉంటాయి. గోధుమ రవ్వ వలన కలిగే ప్రయోజనమేమిటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రవ్వతో చేసిన పదార్థాన్ని పాలిచ్చే తల్లులు పాలలో కలిపి తినాలి. కొందరికి గోధుమ రవ్వ జీర్ణవ్యవస్థకు ఆటంకం కలిగించవచ్చు, అలాంటివారు కొన్ని రోజులు దానిని తినడం ఆపాలి. గోధుమ రవ్వ పదార్థం తింటుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. గోధుమ రవ్వ పదార్థాన్ని తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. గోధుమరవ్వతో చేసిన పదార్థాలకు వాంతులు ఆపే శక్తి వుంది.
