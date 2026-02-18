నటి ప్రత్యూషను 10 మందితో గ్యాంగ్ రేప్ చేయించి చంపేసాడు, కుక్కచావు చస్తాడు: తల్లి ఆవేదన
సినీ నటి ప్రత్యూష తల్లి తన కుమార్తెకు పూర్తి న్యాయం జరగలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. తన కుమార్తెపై 10 మందితో సామూహిక అత్యాచారం చేయించి, ఆమె గొంతు పట్టుకుని బలవంతంగా విషం తాగించి హత్య చేసారని ఆమె ఆరోపించారు. తన కుమార్తె చావుకి కారకులైనవారంతా కుక్కచావు చస్తారని అన్నారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... భూమిపై కోర్టుల్లో తప్పించుకోవచ్చు. కానీ ఆ కనకదుర్గమ్మ తల్లి నా కూతురుని అన్యాయంగా పొట్టనబెట్టుకున్న వారిని వదలదు. నా కుమార్తె కాళ్ల దగ్గరకు వారిని పంపిస్తుంది.
ఈ దేశంలో ధనం వున్నవారి పక్షాన న్యాయం వుంటుందనీ, నా లాంటి సామాన్యుల రోదన అరణ్య రోదనగా మారుతోంది. నా బిడ్డ గొంతుపై చేతితో గట్టిగా నొక్కుతూ విషం తాగించినట్లు ఆనవాళ్లను నేను గమనించాను. పోస్టుమార్టం రిపోర్టును కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా తీర్పు వచ్చేసింది. హంతుకుడికి రెండున్నరేళ్ల జైలేనా. నా బిడ్డను పొట్టనబెట్టుకున్నవారంతా ప్రస్తుతం హాయిగానే తిరగవచ్చు. కానీ ఏదో ఒకనాడు వారంతా కుక్కచావు చస్తారు అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు.