మంగళవారం, 30 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 30 సెప్టెంబరు 2025 (20:37 IST)

ఆ సినిమా తర్వాత నా కెరీర్ నాశనమైంది : నటి రాశి

raasi
"నిజం" సినిమా చేస్తే నా కెరీర్ దెబ్బతింటుందని భావించానని, ఆ చిత్రం విడుదలయ్యాక నేను ఊహించినట్టుగానే జరిగిందని సినీ నటి రాశి చెప్పుకొచ్చారు. 1990లో తెలుగు తెరపై ఓ వెలుగు వెలిగారు. బాలనటిగా అనేక చిత్రాల్లో నటించిన రాశి.. హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చి ప్రేక్షకుల మనసుల్లో స్థిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు. ముఖ్యంగా, 'శుభాకాంక్షలు', 'గోకులంలో సీత', 'స్నేహితులు' వంటి చిత్రాలతో ఆమెకు విపరీతమైన క్రేజ్ వచ్చింది. తాజాగా ఆమె ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అనేక విషయాలు వెల్లడించారు. 
 
''నిజం' సినిమా కోసం నన్ను తేజ ఆఫీసుకి పిలిపించి మాట్లాడారు. ఆయన నా పాత్ర గురించి చెప్పారు. నేను కాస్త బరువు తగ్గాలని చెప్పి ట్రైనర్‌ని కూడా పెట్టారు. మేకప్ లేకుండా నేను ఆ సినిమాను చేశాను. చేయకూడని సీన్‌ను ఫస్ట్ రోజునే షూట్ చేశారు. ఈ సీని గురించి నాకు ముందుగా చెప్పలేదు. అందుకే తొలుత చేయనని చెప్పాను.బాబురావు నచ్చజెప్పడంతో అయిష్టంగానే చేశాను. ఆ తర్వాత తేజ సారీ చెప్పినా నేను దానిని అంగీకరించనని అన్నాను' అని చెప్పారు. 
 
'పైగా, ఆ పాత్ర చేస్తే నా ఇమేజ్ దెబ్బతింటుందని నాకు అనిపించింది. నా ఫ్యాన్స్ హర్ట్ అవుతారని అనిపించింది. నేను అనుకున్నట్టుగానే జరిగింది. ఆ సినిమా తర్వాత నా కెరీర్ పోయింది. మొన్నీమధ్య ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఒకరు అడిగారు. ఇండస్ట్రీలో ఏ దర్శకుడినైనా మరిచిపోవాలని అనుకుంటే ఏ డైరెక్టర్‌ని మరిచిపోతారు అని. అపుడు వాళ్ళకి నేను తేజ పేరు చెప్పాను. ఆ సినిమా తర్వాత తేజ సినిమాలకి నేను పని చేశాను. కాకపోతే ఆ సినిమా విషయంలో ఇలా జరిగిందనే మాత్రం 'నిజం' అని అన్నారు. 

Cocaine: చెన్నై ఎయిర్ పోర్టులో రూ.35 కోట్ల విలువైన కొకైన్‌.. నటుడి అరెస్ట్

Cocaine: చెన్నై ఎయిర్ పోర్టులో రూ.35 కోట్ల విలువైన కొకైన్‌.. నటుడి అరెస్ట్చెన్నై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో సుమారు రూ.35 కోట్ల విలువైన 3.5 కిలోల కొకైన్‌ను అక్రమంగా రవాణా చేయడానికి ప్రయత్నించినందుకు ఒక నటుడిని అరెస్టు చేసినట్లు అధికారులు మంగళవారం తెలిపారు. దర్యాప్తు సంస్థల ప్రకారం, ఈ నిషిద్ధ వస్తువులను గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల నుండి కంబోడియాలో నటుడు అందుకున్నట్లు చెప్పుకుంటున్న ట్రాలీలో దాచిపెట్టి, చెన్నై విమానాశ్రయంలో ఎవరికైనా అందించాలని సూచనలు ఉన్నాయి.

తమిళనాడుకు ఏమైంది, మొన్న తొక్కిసలాటలో 41 మంది మృతి, నేడు ఎన్నూరులో 9 మంది కూలీలు మృతి

తమిళనాడుకు ఏమైంది, మొన్న తొక్కిసలాటలో 41 మంది మృతి, నేడు ఎన్నూరులో 9 మంది కూలీలు మృతితమిళనాడు రాష్ట్రంలో వరుస ప్రమాదాలు జరగడం కలవరానికి గురిచేస్తోంది. ఇటీవలే టీవీకే విజయ్ చేపట్టిన ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 41 మంది మృతి చెందారు. మంగళవారం నాడు ఎన్నూరులో మరో దిగ్భ్రాంతికర సంఘటన చోటుచేసుకున్నది. ఎన్నూరు పవర్ ప్లాంట్ నిర్మాణంలో వున్న కట్టడం కూలి 9 మంది కార్మికులు మృతి చెందారు. మరో 15 మంది కార్మికులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం వున్నట్లు తెలుస్తోంది. నిర్మాణం చేస్తున్న భవనంలో మొత్తం 30 మంది కూలీలు వున్నట్లు సమాచారం. దీన్నిబట్టి మరో ఆరుగురి ఆచూకి తెలియాల్సి వుంది.

Andhra: గోదావరి నదిలో పెరుగుతున్న నీటి మట్టం.. భద్రాచలం వద్ద 48.7 అడుగులకు..?

Andhra: గోదావరి నదిలో పెరుగుతున్న నీటి మట్టం.. భద్రాచలం వద్ద 48.7 అడుగులకు..?గోదావరి నదిలో వరద నీటి మట్టం పెరుగుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖార్ జైన్ మంగళవారం మాట్లాడుతూ, గోదావరి నదిలో వరద నీరు ధవళేశ్వరం వద్ద ఇన్‌ఫ్లో, అవుట్‌ఫ్లో 10.2 లక్షల క్యూసెక్కులు దాటడంతో వరద నీరు పెరిగే అవకాశం ఉందని అన్నారు.

ఏడో తరగతి విద్యార్థినిపై బాబాయి అత్యాచారం, గర్భవతి అయిన బాలిక

ఏడో తరగతి విద్యార్థినిపై బాబాయి అత్యాచారం, గర్భవతి అయిన బాలికతల్లిదండ్రులు చనిపోయారని బాబాయి వద్దకు వస్తే అతడు ఆ బాలిక పట్ల కామాంధుడయ్యాడు. అతడి కామానికి ఏడో తరగతి చదివే బాలిక గర్భవతైంది. ఈ దారుణ ఘటన విజయవాడ నగర శివారులోని పాయకాపురంలో చోటుచేసుకున్నది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఆరేళ్ల క్రితం బాలిక తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు. దీనితో ఆ బాలికను తనే చూసుకుంటానని ఆమె బాబాయి తన ఇంటికి తీసుకుని వచ్చాడు. బాలిక అక్కడే వుండి చదువుకుంటోంది. కూతురుతో సమానమైన ఆ బాలిక పట్ల అతడు కామాంధుడుగా మారాడు. ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. తనపై జరుగుతున్న దారుణాన్ని బాలిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.

అరుణాచలంలో ఏపీ యువతిపై పోలీసులు అత్యాచారం

అరుణాచలంలో ఏపీ యువతిపై పోలీసులు అత్యాచారంతమిళనాడులోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం అరుణాచలంలో ఘోరం జరిగింది. అరుణాచలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన 18 ఏళ్ల యువతిపై ఇద్దరు పోలీసులు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. రాత్రి వేళ ఎంథాల్ బైపాస్ రోడ్డు వద్ద టమోటాలు తీసుకుని వెళ్తున్న వాహనాన్ని సుందర్, సురేష్ అనే ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు ఆపారు. తనిఖీ పేరిట వాహనంలో వున్న 18 ఏళ్ల ఏపీ యువతిని కిందికి దించి ఆమెపై భౌతిక దాడి చేసారు. అనంతరం ఆమెను సమీపంలోని పొలాల్లోకి తీసుకుని వెళ్లి ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. బాధితురాలు కేకలు వేయడంతో స్థానికులు అక్కడికి వచ్చి ఆమెను రక్షించారు.

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండి

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండిఈ సంవత్సరం, ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం డోంట్ మిస్ ఎ బీట్ (ఒక స్పందనను కూడా కోల్పోకండి) అనే థీమ్‌తో ముడిపడి ఉంది. ఇది హృదయ సంబంధ వ్యాధుల (CVD) కారణంగా అకాల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని, కుటుంబాలు కలిసి గడిపే విలువైన సమయాన్ని కోల్పోతున్నాయని గుర్తుచేసే ఒక శక్తివంతమైన సందేశం. భారతదేశానికి ఈ హెచ్చరిక ప్రత్యేకంగా అత్యవసరం, ఇక్కడ CVD భారం తీవ్రంగా పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది.

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?కాలేయం పలు కారణాల వల్ల వ్యాధులకు గురవుతుంది. వీటిలో లివర్ క్యాన్సర్ ఒకటి. ఈ వ్యాధి తరచుగా దాని ప్రారంభ దశలో లక్షణాలను కలిగించదు, కాబట్టి గుర్తించడం కష్టమవుతుంది. అయితే క్యాన్సర్ పెరిగేకొద్దీ, వివరించలేని బరువు తగ్గడం, ఆకలి లేకపోవడం, పొత్తికడుపు పైభాగంలో నొప్పి, కామెర్లు వంటి వివిధ సంకేతాలు, లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. వివరించలేని బరువు తగ్గడం: ఆకస్మికంగా, అనుకోకుండా బరువు తగ్గడం కాలేయ క్యాన్సర్‌కు సంకేతం కావచ్చు, ముఖ్యంగా ఆకలి లేకపోవడంతో కలిపి ఉంటే అనుమానించాల్సిందే.

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?బాదం పప్పులు రోజుకు ఎన్ని తినాలనే సందేహం చాలామందికి వుంటుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఒక సాధారణ వయోజన వ్యక్తి రోజుకు 5 నుండి 10 లేదా 6 నుండి 10 నానబెట్టిన బాదం పప్పులు తినడం సురక్షితమైనది, ప్రయోజనకరమైనది. కొంతమంది నిపుణులు రోజుకు 7-10 బాదం పప్పులను సిఫార్సు చేస్తారు. శారీరకంగా చురుకుగా ఉండే వ్యక్తులు లేదా క్రీడాకారులు 8 నుండి 10 బాదం పప్పులు తినవచ్చు. చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో.. అంటే, 20 కంటే ఎక్కువ తినడం వల్ల కేలరీలు పెరిగి బరువు పెరగడం, జీర్ణ సమస్యలు లేదా కిడ్నీలో రాళ్ల ప్రమాదం వంటివి పెరగవచ్చు.

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనం, ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్ (బాక్టీరియా నిరోధక) గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. లవంగాలు నమిలితే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహన

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహనక్రికెట్ యొక్క భారీ పరిధిని వినియోగించుకోవటం ద్వారా అర్థవంతమైన సామాజిక మార్పును తీసుకురావటానికి, భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయ జీవిత బీమా సంస్థలలో ఒకటైన ఎస్‌బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి(బిసిసిఐ) థాంక్స్ ఎ డాట్ కార్యక్రమం ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహనను అంతర్జాతీయ వేదికపైకి తీసుకెళ్లడానికి కలిసి వచ్చాయి. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా, ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వన్డే ఇంటర్నేషనల్(ఒడిఐ) మ్యాచ్ సందర్భంగా భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు థాంక్స్-ఎ-డాట్ లోగోతో అలంకరించబడిన విలక్షణమైన గులాబీ రంగు జెర్సీలలో మైదానంలోకి దిగింది.
