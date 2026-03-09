విజయ్ దేవరకొండను రష్మిక పూర్తిగా మార్చేసిందంటున్న మేనమామ
టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండను హీరోయిన రష్మిక పూర్తిగా మార్చివేసిందని విజయ్ మేనమామ, సినీ నిర్మాత యష్ రంగినేని అంటున్నారు. ప్రముఖ సినీ నిర్మాతల్లో ఒకరైన రంగినేని తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, గతంలో విజయ్కు పెళ్లి పట్ల అంతగా ఆసక్తి ఉండేది కాదన్నారు.
పైగా, తన సినీ కెరీర్పైనే పూర్తి దృష్టి పెట్టాలని భావించేవాడని గుర్తు చేసుకున్నారు. అయితే, రష్మిక పరిచయం తర్వాత విజయ్ ఆలోచనా విధానంలో చాలా మార్పులు వచ్చాయని, ఆమె అతడిని ఒక బాధ్యతాయుతమైన వ్యక్తిగా మార్చిందని ప్రశంసించారు. విరోష్ జంట పట్ల తమ కుటుంబమంతా ఎంతో సంతోషంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అయితే, సెలెబ్రిటీలు మధ్య తరచూ విడాకులు, విభేదాలు వస్తున్న తరుణంలో వీరిద్దరి విషయంలో కూడా మొదట్లో కుటుంబ సభ్యుల కొంత ఆందోళన చెందారని ఆయన నిజాయతీగా అంగీకరించారు. కానీ, ఒకరిపై ఒకరికి ఉన్న అపారమైన నమ్మకం, గౌరవం, అవగాహన చూశాక ఆ భయాలన్నీ తొలగిపోయాయని రంగినేని తెలిపారు. భవిష్యత్ గురించి ఎవరూ ఖచ్చితంగా చెప్పలేమని, కానీ, ఆ భగవంతుడి దయతో వీరిద్దరూ జీవితాంతం ఇలాగే అన్యోన్యంగా ఉండాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.