బట్టలు వేసుకుని బయటకు వెళ్లాలి.. నగ్నగా కాదు : నటి రోహిణి

నేటి యువత వస్త్రాధారణపై నటి రోహిణి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రతి ఒక్క యువతీ యువకుడు బట్టలు వేసుకుని బయటకు వెళ్లాలని నగ్నంగా కాదన్నారు. అలాగే, పిల్లలు తప్పుదారి పట్టకుండా మంచి మార్గంలో నడిపించాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులు, కుటుంబంపైనే ఉందని ఆమె అన్నారు. 
 
తాజాగా ఓ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు. మాదక ద్రవ్యాలు సహా చెడు అలవాట్లకు వారు బానిసలు కాకుండా చూడాలన్నారు. మనం పాటించే మంచి అలవాట్లను వారికి ముందుగా చెప్పాలన్నారు. చిన్నప్పుడు 'యశోద కృష్ణ'లో నటించానని తనని కన్నది తెలుగు తల్లి అయితే, పెంచింది తమిళ తల్లి అని అన్నారు. 
 
'ప్రస్తుతం సమాజంలో యువత మాదక ద్రవ్యాల బారిన పడుతోంది. వాటి నియంత్రణకు పోలీసులు, వివిధ శాఖల అధికారులు పనిచేస్తున్నారు, మనం  కూడా మన వంతు బాధ్యత నిర్వర్తించాలి. మన పిల్లల్ని మంచి దారిలో నడిపించాలి. స్నేహితుల మెప్పు కోసం ఇలాంటివి అలవాటు చేసుకోకూడదని చెప్పాలి. మన బిడ్డలో తేడా కనిపిస్తే, గమనించి కూర్చోబెట్టి అన్నీ చెప్పాలి. 'బట్టలు వేసుకుని, బయటకు వెళ్లాలి.. నగ్నంగా వెళ్లకూడద'ని చెబుతున్నాం. దాన్ని అలవాటు చేస్తున్నాం. 
 
ఇక్కడ అందరం చీరలు కట్టుకుంటున్నాం. లండన్‌లో షార్ట్స్‌, స్కర్ట్స్‌ వేసుకుంటున్నారు. అది వాళ్లకు అలవాటు. మన అలవాట్లు కూడా మనమే మన పిల్లలకు చెప్పాలి. మా అబ్బాయికి ఇదే విషయం చెబుతుంటాను. చెడు అలవాట్ల వల్ల జరిగే కష్టనష్టాలు పిల్లలకు తెలియజేయాలి. క్లిష్టమైన సమయంలో మనం ఇచ్చే సలహాలు వాళ్లకు ఉపయోగపడతాయి. వాళ్లు విన్నా, వినకపోయినా, మనం చెప్పాల్సింది చెప్పి తీరాలి. రాబోయే తరాలు బాగుంటునే భవిష్యత్‌ బాగుంటుంది' అని నటి రోహిణి హితవు పలికారు. 

పెళ్లికి నిరాకరించిన ప్రియుడు.. స్వీట్స్ ఇస్తానంటూ ఇంటికి పిలిచి మర్మాంగంపై దాడి చేసిన ప్రియురాలుతనను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకునేందుకు నిరాకరించిన ప్రియుడిపై ప్రియురాలు దాడి చేసింది. వంట గదిలో కూరగాయలు తరిగే కత్తిపీటతో మర్మాంగంపై దాడి చేసింది. దీంతో తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో ఆస్పత్రిలో చేరి చికిత్స పొందుతున్నాడి. కొత్త సంవత్సరం రోజున స్వీట్స్ ఇస్తానంటూ ఇంటికి పిలిచి ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

ఓ ప్రాణం కాపాడేందుకు కుమార్తెకు ఇచ్చిన మాట తప్పాను... డాక్టర్ ట్వీట్ వైరల్ఓ వ్యక్తి ప్రాణం కాపాడేందుకు తన కుమార్తెకు ఇచ్చిన మాట తప్పానంటూ ఓ డాక్టర్ చేసిన ట్వీట్ ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన డాక్టర్ ముఖర్జీ మడివాడ అనే వైద్యుడు ఈ ట్వీట్ చేశారు. అందులోని సారాంశాన్ని పరిశీలిస్తే,

భోగాపురం విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ కానున్న మొదటి విమానంవిజయనగరం జిల్లాలోని భోగాపురం విమానాశ్రయం ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ ప్రాంతానికి ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా జనవరి 4, 2026న మొదటి విమానం ల్యాండ్ కానుంది. అధికారులు ఈ కార్యక్రమాన్ని విమానాశ్రయ భవిష్యత్తుకు ఒక మైలురాయిగా పరిగణిస్తున్నారు. కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు, విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడుతో కలిసి ఈ విమానం ఢిల్లీ నుండి రానుంది.

ఈ భూ బ్రహ్మదేవుడు అన్వేష్ పంచే జ్ఞానాన్ని తట్టుకోలేక 2.6 లక్షల సబ్‌స్క్రైబర్లు పరార్, ఇంకా...ప్రపంచ యాత్రికుడు, నా అన్వేషణ పేర్లతో యూ ట్యూబ్ ఛానళ్లు నిర్వహిస్తున్న అన్వేష్ అనే వ్యక్తి భారతదేశాన్ని, హిందూ దేవుళ్లను కించపరచడమే కాకుండా ఏకంగా తన సబ్ స్క్రైబర్లను సైతం దూషించాడు. దీనితో ఇప్పుడు కేవలం వారం వ్యవధిలోనే సుమారు 2.6 లక్షల మంది సబ్ స్క్రైబర్లు అన్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసారు. అతడు మాట్లాడింది అందరికీ చేరితే కనుక ఇంకా ఆ ఛానళ్ల నుంచి వెళ్లిపోయేవారి సంఖ్య బాగా పెరగవచ్చు. ఇదివరకు మీరు చెప్పింది బాగా అనిపించేది ఇప్పుడెందుకో నెగటివ్ అనిపిస్తుంది,

Duvvada Madhuri: దివ్వెల మాధురి, అప్పన్న ఆడియో కేసు.. భర్త కనిపించట్లేదు..దివ్వెల మాధురి, అప్పన్న ఆడియో కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ ఎదురైంది. అప్పన్న కనిపించడం లేదంటూ అతడి భార్య శ్రీకాకుళం ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేశారు. సోమవారం నుంచి తన భర్త కనిపించడం లేదని, ఎవరో ఇద్దరు వచ్చి తీసుకెళ్లారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. విచారణ కోసం తీసుకెళ్లారా లేక కిడ్నాప్ చేశారా అనేది తేల్చాలని డిమాండ్ చేశారు. తన భర్తకు ప్రాణహాని ఉందని చెప్పారు. ఇటీవల మాధురి రిలీజ్ చేసిన ఓ ఆడియో రికార్డింగ్ లో అప్పన్నకు, మాధురికి మధ్య సంభాషణ జరిగినట్లు ఉంది. దువ్వాడ శ్రీనివాస్‌కు సన్నిహితురాలిగా చెప్పుకుంటున్న మాధురి విడుదల చేసిన ఆ ఆడియోలో... దువ్వాడ శ్రీనివాస్‌పై దాడి చేసే ప్లాన్ ఉందని అప్పన్న మాట్లాడినట్లు వినిపించింది.

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కొబ్బరి నీళ్ళు తాగి కొబ్బరిని తింటుంటాము. అయితే మార్కెట్లలో ప్రత్యేకంగా కొబ్బరి పువ్వులు అమ్ముతుంటారు. ఈ కొబ్బరి పువ్వులను తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి పువ్వులో ఉండే యాంటీవైరల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ పరాన్నజీవి వల్ల మన రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు మధుమేహంతో సంబంధం ఉన్న లక్షణాలను మెరుగుపరచడం ద్వారా మధుమేహాన్ని నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగించడం ద్వారా క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు కొలెస్ట్రాల్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది, గుండె జబ్బులను నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు థైరాయిడ్‌ను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.

పొట్ట దగ్గర కొవ్వు కరిగించే దాల్చిన చెక్క ప్రయోజనాలు

పొట్ట దగ్గర కొవ్వు కరిగించే దాల్చిన చెక్క ప్రయోజనాలుదాల్చిన చెక్క. వంట ఇంటిలో వుండే మసాలా దినుసుల్లో ఇది ఒకటి. దీనితో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. వాటిలో ప్రధానమైన వాటి గురించి తెలుసుకుందాము. పొట్ట దగ్గర కొవ్వును కరిగించాలంటే కప్పు నీటిని వేడిచేసి అందులో అరటీస్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడిని కలిపి చల్లబరిచి దానికి తేనె కలిపి తీసుకుంటుండాలి. దాల్చిన చెక్క ఆకలిని తగ్గించడమే కాకుండా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడం చేస్తుంది. జీవక్రియను వేగవంతం చేయడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. దాల్చిన చెక్క, శొంఠి, ఏలుకలు, సైంధవ లవణ చూర్ణాలను గోరువెచ్చని నీటితో తాగుతుంటే అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం తగ్గుతాయి.

మోతాదుకి మించి ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోకూడదు: ఆ ఔషధాన్ని నిషేధించిన కేంద్రం

మోతాదుకి మించి ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోకూడదు: ఆ ఔషధాన్ని నిషేధించిన కేంద్రంమానవ ఆరోగ్యానికి కొన్ని పెయిన్ కిల్లర్స్ ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తున్నాయంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటిపై నిషేధం విధించింది. 100 మిల్లీగ్రాముల కంటే ఎక్కువ మోతాదులో పెయిన్ కిల్లర్ ఔషధం అయిన నిమెసులైడ్ కలిగిన ఔషధ తయారీ, అమ్మకం, పంపిణీని కేంద్రం నిషేధించింది. ప్రజా ప్రయోజనం దృష్ట్యా ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్(ICMR) సిఫార్సు, డ్రగ్స్ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ బోర్డు(DTAB)తో సంప్రదించిన తర్వాత కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ చట్టం, 1940లోని సెక్షన్ 26A కింద ఈ నిషేధం విధించబడింది. ఇది వెంటనే అమలులోకి వస్తుందని తెలిపింది.

అధిక బరువు వదిలించుకునేందుకు 2 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తింటే?

అధిక బరువు వదిలించుకునేందుకు 2 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తింటే?వెల్లుల్లిని తినాలంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు. కొందరికి ఆ వాసన అంటే ఇష్టం వుండదు. ముఖ్యంగా మహిళలు ఖాళీ కడుపున రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను తీసుకుంటే ఆరోగ్యం వారి సొంతం అవుతుంది. సులభంగా బరువు తగ్గుతారు. ఖాళీ కడుపుతో వెల్లుల్లి తినడం వల్ల అజీర్ణం దరిచేరకుండా ఉంటుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్య నుండి బయటపడటానికి వెల్లుల్లి సహాయపడుతుంది. మొటిమలు, యాక్నె, నల్లమచ్చలు, చర్మం మెరవాలన్నా పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బలు రెండింటిని తీసుకుని వాటిని బాగా నూరి గోరువెచ్చటి నీళ్లల్లో ఆ గుజ్జును కలుపుకుని ఉదయాన్నే తాగితే మంచిది.

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలుతులసి టీ. తులసి అనగానే ఎన్నో వ్యాధులకు సంజీవిని అనే పేరు గుర్తుకు వస్తుంది. తులసి టీ తాగితే సూర్యకిరణాలు, రేడియేషన్ థెరపీ మరియు ఇతర రేడియేషన్ మూలాల నుండి సెల్ మరియు కణజాల నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. తులసి టీతో కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది, దీర్ఘాయువుకు దోహదపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. ఒత్తిడి ప్రతికూల శారీరక- మానసిక ప్రభావాలను తగ్గిస్తుంది. ఆక్సిజన్‌ను ఉపయోగించడంలో శరీర సామర్థ్యాన్ని పెంచి బలాన్నిస్తుంది. శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. జీర్ణక్రియ, జీర్ణశయాంతర సమస్యల నుంచి బయటపడవేస్తుంది. క్యాన్సర్, అకాల వృద్ధాప్యానికి దోహదం చేసే ప్రమాదకరమైన జీవరసాయనాలను తటస్థీకరిస్తుంది.
