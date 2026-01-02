బట్టలు వేసుకుని బయటకు వెళ్లాలి.. నగ్నగా కాదు : నటి రోహిణి
నేటి యువత వస్త్రాధారణపై నటి రోహిణి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రతి ఒక్క యువతీ యువకుడు బట్టలు వేసుకుని బయటకు వెళ్లాలని నగ్నంగా కాదన్నారు. అలాగే, పిల్లలు తప్పుదారి పట్టకుండా మంచి మార్గంలో నడిపించాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులు, కుటుంబంపైనే ఉందని ఆమె అన్నారు.
తాజాగా ఓ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు. మాదక ద్రవ్యాలు సహా చెడు అలవాట్లకు వారు బానిసలు కాకుండా చూడాలన్నారు. మనం పాటించే మంచి అలవాట్లను వారికి ముందుగా చెప్పాలన్నారు. చిన్నప్పుడు 'యశోద కృష్ణ'లో నటించానని తనని కన్నది తెలుగు తల్లి అయితే, పెంచింది తమిళ తల్లి అని అన్నారు.
'ప్రస్తుతం సమాజంలో యువత మాదక ద్రవ్యాల బారిన పడుతోంది. వాటి నియంత్రణకు పోలీసులు, వివిధ శాఖల అధికారులు పనిచేస్తున్నారు, మనం కూడా మన వంతు బాధ్యత నిర్వర్తించాలి. మన పిల్లల్ని మంచి దారిలో నడిపించాలి. స్నేహితుల మెప్పు కోసం ఇలాంటివి అలవాటు చేసుకోకూడదని చెప్పాలి. మన బిడ్డలో తేడా కనిపిస్తే, గమనించి కూర్చోబెట్టి అన్నీ చెప్పాలి. 'బట్టలు వేసుకుని, బయటకు వెళ్లాలి.. నగ్నంగా వెళ్లకూడద'ని చెబుతున్నాం. దాన్ని అలవాటు చేస్తున్నాం.
ఇక్కడ అందరం చీరలు కట్టుకుంటున్నాం. లండన్లో షార్ట్స్, స్కర్ట్స్ వేసుకుంటున్నారు. అది వాళ్లకు అలవాటు. మన అలవాట్లు కూడా మనమే మన పిల్లలకు చెప్పాలి. మా అబ్బాయికి ఇదే విషయం చెబుతుంటాను. చెడు అలవాట్ల వల్ల జరిగే కష్టనష్టాలు పిల్లలకు తెలియజేయాలి. క్లిష్టమైన సమయంలో మనం ఇచ్చే సలహాలు వాళ్లకు ఉపయోగపడతాయి. వాళ్లు విన్నా, వినకపోయినా, మనం చెప్పాల్సింది చెప్పి తీరాలి. రాబోయే తరాలు బాగుంటునే భవిష్యత్ బాగుంటుంది' అని నటి రోహిణి హితవు పలికారు.