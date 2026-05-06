TVK విజయ్ ఎలాంటివారో చెప్పిన నటి శ్రియ
దక్షిణాది ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ శ్రియ తమిళనాడు రాష్ట్రానికి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి TVK విజయ్ గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను చెప్పుకొచ్చారు. ఆమె పేర్కొంటూ... విజయ్ తో సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఎన్నో విషయాలను గమనించాను. ఆయన ఎంతో కష్టజీవి. అన్నిటికీ మించి తన అభిమానుల కోసం, ప్రజల కోసం ఎప్పటి నుంచో సామాజికంగా చేస్తూనే వస్తున్నారు. ఒక రోజు మండువేసవి సమయంలో చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతోంది. నేను కారవాన్లో వున్నా.
ఆ సమయంలో విజయ్ ను చూసేందుకు, ఫోటోలు దిగేందుకు కొంతమంది అభిమానులు వచ్చారు. వారి కోసం ఆయన తన ఇమేజ్ సైతం పక్కన పెట్టి వారితో కలిసి ఫోటోలు దిగారు. ఎంతో దూరం నుంచి తన కోసం వచ్చారనీ, వారిని అసంతృప్తి పరచకుండా ఆయన అలా చేసారు. ఇవే కాదు... ఆయన ఎవ్వరినీ హర్ట్ చేయరు. ఆ మంచితనం వల్లనే ఈనాడు తమిళనాడు ప్రజలు ఆయనకు ఓటు వేసి గెలిపించారు. రాజకీయ నాయకుడిగా, ముఖ్యమంత్రిగా మార్పు తీసుకుని వస్తారని ఆశిస్తున్నా అంటూ పేర్కొన్నారు.