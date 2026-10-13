Actress Sneha: అభిమానిని పాటకు మమేకంతో ముద్దు పెట్టుకున్న నటి స్నేహ
ఫ్యాన్ సింగింగ్ టాలెంట్ కి స్నేహ ఫిదా అయింది. ఈనెల 12వ తేదీన తన 45 ఏళ్ళ పుట్టినరోజునాడు సింగర్ అయిన ఓ అభిమాని (సింగర్) తన అద్భుతమైన గాన ప్రతిభతో (సింగింగ్ టాలెంట్) పాట పాడి అందరినీ ఆకట్టుకున్నాడు. అతని ప్రతిభకు మరియు గాత్రానికి ఎంతగానో ముగ్ధురాలైన నటి స్నేహ, వేదికపైనే అతనిని అభినందిస్తూ అతని బుగ్గపై ముద్దు పెట్టుకుని తన సంతోషాన్ని, ఆశీస్సులను తెలియజేశారు
Actress Sneha kisses a fan
హీరోయిన్ స్నేహ (Sneha) పుట్టిన రోజు నేడు (అక్టోబర్ 12). ఆమె 45వ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఆమె భర్త, నటుడు ప్రసన్న సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ స్పెషల్ ఫోటోలను షేర్ చేశాడు.
స్నేహ పుట్టినరోజు సందర్భంగా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలో ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలను పోస్ట్ చేస్తూ ప్రసన్న ఇలా రాశారు: "నేను తీసిన నీ ప్రతి ఫోటోలోనూ, అద్భుతమైన వ్యక్తివైన నీ పట్ల నాకున్న ప్రేమ, గౌరవం కనిపిస్తాయి! నువ్వు అలసిపోకుండా పని చేయడం, నీ కలలను సాకారం చేసుకోవడం, అత్యంత అంకితభావం కలిగిన తల్లిగా వ్యవహరించడం... ఇవన్నీ చూస్తుంటాను. అదే సమయంలో నాకు మంచి స్నేహితురాలిగా, గొప్ప బలంగా మరియు నాకు ఇష్టమైన ప్రయాణ భాగస్వామిగా ఉండటానికి కూడా నువ్వు సమయం కేటాయిస్తావు"
నీ పట్ల నాకున్న అభిమానాన్ని నేను నీకు తగినంతగా చెప్పలేకపోతున్నాను, కన్నమ్మా. నీ ధైర్యం, నీ మంచి మనసు మరియు నువ్వు ప్రేమించే తీరు... ప్రతిరోజూ నీపై కొత్తగా ప్రేమను పెంచుకునేలా చేస్తాయి. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు @realactress_sneha, నా ప్రేమా! ఎన్ని జన్మలైనా సరే... నీ అల్లరి, చిలిపి పనులు, గొడవలు... ఇలా అన్నింటితో సహా నేను నిన్నే ఎంచుకుంటాను." అని పేర్కొన్నారు.