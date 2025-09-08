నీ జీవితాన్ని త్యాగం చేస్తే కుటుంబం గడుస్తుందని అమ్మ చెప్పింది.. శ్రీలక్ష్మి
తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో ప్రముఖ హాస్య నటిగా గుర్తింపు పొందిన నటి శ్రీలక్ష్మి. అప్పట్లో జంధ్యాల సినిమాలు శ్రీలక్ష్మి లేకుండా ఉండేవి కాదు. ఆమె తర్వాత ఆ స్థాయిలో హాస్యాన్ని పండించిన మహిళా నటి మరొకరు లేరని చెప్పొచ్చు. సుధీర్ఘకాలం పాటు వెండితెరపై రాణించిన శ్రీలక్ష్మి... తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తమ కుటుంబానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలను వెల్లడించారు.
"మా అమ్మనాన్నలకు మేం ఆరుగురు సంతానం. మా నాన్నగారు అమర్నాథ్. అప్పట్లో హీరోగా చేశారు. అయితే, సినిమా నిర్మాణం వల్ల బాగా నష్టపోయారు. హీరోగా అవకాశాలు తగ్గిన తర్వాత కేరక్టర్ ఆర్టిస్టుగా చేయలేకపోయారు. దానికితోడు అనారోగ్యం, కుటుంబం గడవడానికి మేం సినిమాలు చేస్తామంటే అంగీకరించేవారు కాదు. ఆయన చివరి రోజులలో అంగీకరించారు. కె.విశ్వనాథ్ దర్శకత్వం వహించిన 'శుభోదయం' చిత్రంలో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇవ్వాల్సింది. కానీ, ఆ సమయంలో డాడీ చనిపోయారు. దీంతో ఆ ఛాన్స్ మిస్ అయింది.
నాన్న చనిపోయారు.. ఏడుగురు కుటుంబ సభ్యులం బతకాలి. అందరూ నా తర్వాతివారే. నువ్వొక్కదానివి నీ జీవితాన్ని త్యాగం చేస్తే కుటుంబం గడుస్తుంది. అందరం బ్రతకొచ్చు. లేదంటే అందరం కలిసి ఇలా ఇంత విషం తాగడం తప్ప మరోమార్గం లేదు'' అని మా అమ్మ అన్నారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇక నేను మిగతా విషయాలన్నీ పక్కన పెట్టేసి నా కెరీర్పై మాత్రమే ఫోకస్ చేయవలసి వచ్చింది అని చెప్పారు.