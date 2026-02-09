సోమవారం, 9 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 9 ఫిబ్రవరి 2026 (17:41 IST)

మా అమ్మకు మళ్లీ పెళ్లి చేయాలి : సురేఖ వాణి కుమార్తె

surekha vani - supritha
తన తల్లి సురేఖా వాణికి మళ్లీ పెళ్లి చేయాలని ఉందని ఆమె కుమార్తె సుప్రీత అంటున్నారు. అమ్మ మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోవడానికి కుటుంబ సభ్యులు కూడా అంగీకరించరాని, ఆమెకు సరైన భాగస్వామి దొరికితే బాగుంటుందని సుప్రీత అంటున్నారు. అదేసమయంలో ఇటీవలి కాలంలో తన తల్లికి సినిమా అవకాశాలు సన్నగిల్లాయని పేర్కొన్నారు. 
 
సుప్రీత హీరోయిన్‌గా నటించిన 'అమరావతికి ఆహ్వానం' అనే చిత్రం ఈ నెల 13వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్‌లో భాగంగా, ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ, తన తల్లి గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి. 
 
తన తల్లి సురేఖకు మళ్లీ పెళ్లి చేయాలనే ఆలోచన తనకు ఉందన్నారు. ఈ విషయాన్ని తన మమ్మీతో చెప్పానని, కానీ ఆమె మాత్రం తన తండ్రి జ్ఞాపకాలతోనే జీవించాలని అనుకుంటోందన్నరు. తన తండ్రి స్థానంలో మరో వ్యక్తిని ఆమె ఊహించుకోవడం లేదన్నారు. 
 
అయితే, తాను పెళ్లి చేసుకునేలోపు తన తల్లికి మంచి జీవిత భాగస్వామి దొరికితే బాగుంటుందనే ఆశాభావాన్ని సుప్రీత వ్యక్తం చేసింది. అమ్మ మరో పెళ్లి చేసుకోవడానికి తమ కుటుంబ సభ్యులు కూడా సమ్మతించారని వెల్లడించారు. 
 
కాగా, ఒకపుడు ఎంతో బిజీగా ఉన్న తన తల్లికి ఇపుడు సినిమా అవకాశాలు బాగా తగ్గిపోయాయని, ఆమె సినిమాల్లో నటించి యేడాదిన్నర దాటిపోయిందని చెప్పింది. సినిమాల్లో నటించాలనే ఆసక్తి ఉన్నప్పటికీ అవకాశాలు రావడం లేదని అమ్మ ఫీల్ అవుతోందని చెప్పుకొచ్చారు. 

తెలంగాణ మునిసిపల్ ఎన్నికల్లో జనసేనకు డిపాజిట్లు రావని పవన్ రావడంలేదు: ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్

తెలంగాణ మునిసిపల్ ఎన్నికల్లో జనసేనకు డిపాజిట్లు రావని పవన్ రావడంలేదు: ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్తెలంగాణ మునిసిపల్ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీకి డిపాజిట్లు గల్లంతవుతాయన్న విషయం తెలుసుకుని జనసేన అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తన తెలంగాణ పర్యటనను రద్దు చేసుకున్నారని జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ మాట్లాడుతూ... పవన్ కల్యాణ్ కు నిర్మాత చంద్రబాబు అనీ, సహ నిర్మాత లోకేష్ అయితే తెలంగాణలో మాత్రం కొత్త నిర్మాత మోడీని వెతుక్కున్నారంటూ సెటైర్లు వేసారు. జనసేన అనేది కేవలం ఆంధ్ర పార్టీ అనీ, అది తెలంగాణకు వచ్చి పెత్తనం చేస్తామంటూ ఇక్కడి ప్రజలు ఊరుకోరని అన్నారు.

ఇంట్లోనే నన్ను ఎవరూ ఏమీ అడగరు.. నన్ను ప్రశ్నించడానికి మీరెవరు?

ఇంట్లోనే నన్ను ఎవరూ ఏమీ అడగరు.. నన్ను ప్రశ్నించడానికి మీరెవరు?పరీక్ష రాయడానికి పరీక్షా కేంద్రానికి ఆలస్యంగా వచ్చాడని మందలించినందుకు ఓ విద్యార్థి ఆ మహిళా టీచరుపై చేయి చేసుకున్నాడు. దీంతో ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదుచేసి సదరు విద్యార్థిని అరెస్టు చేశారు. ఈ సంఘటన గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని పంచమహల్ జిల్లాలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

వీర్ సావర్కర్‌కు భారతరత్న ఇవ్వాలి : కంగనా రనౌత్

వీర్ సావర్కర్‌కు భారతరత్న ఇవ్వాలి : కంగనా రనౌత్వీర్ సావర్కర్‌కు దేశ అత్యున్నత పురస్కారమైన భారత రత్న ఇవ్వాలంటూ ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ చేసిన వ్యాఖ్యలను బీజేపీ ఎంపీ, బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్ సమర్థించారు. వీర్ సావర్కర్‌కు అత్యున్నత పురస్కారం లభించాలని, దేశానికి సావర్కర్ చేసిన సేవలు ఆ పురస్కారం కంటే గొప్పవేనని అన్నారు.

పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ సింగ్‌ విదేశీ పర్యటనకు కేంద్రం నో

పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ సింగ్‌ విదేశీ పర్యటనకు కేంద్రం నోపంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ సింగ్ విదేశీ పర్యటనకు కేంద్రం అనుమతి ఇవ్వలేదు. ఆయన యూరప్‌లో పర్యటించేందుకు విదేశాంగ శాఖ అనుమతి కోరగా తిరస్కరించింది. దీంతో ముఖ్యమంత్రి మాన్ పర్యటన అర్ధాంతరంగా రద్దయింది. ఇటీవల మాన్ విదేశీ పర్యటనలకు అనుమతి నిరాకరించడం ఇది వరుసగా మూడోసారి కావడం గమనార్హం.

ప్రియుడు అడిగాడని తల్లి ప్రైవేట్ ఫోటోలు తీసి పంపిన కుమార్తె..

ప్రియుడు అడిగాడని తల్లి ప్రైవేట్ ఫోటోలు తీసి పంపిన కుమార్తె..ప్రియుడు అడిగాడని ఓ యువతి చేయకూడని పని చేసింది. కన్నతల్లి ప్రైవేట్ ఫోటోలు, వీడియోలు తీసి తన ప్రియుడికి పంపించింది. కన్నతల్లి అనే మమకారం కూడా మరిచిపోయి విచక్షణా రహితంగా ప్రవర్తించి ఇపుడు జైలు ఊచలు లెక్కిస్తోంది. తన తల్లి మరియు మరో మహిళా బంధువుకు సంబంధించిన ప్రైవేట్ ఫోటోలు, వీడియోలను రహస్యంగా చిత్రీకరించి, వాటిని తన ప్రియుడిని పంపించింది. ఈ ఘటన బెంగుళూరులో కలకలం రేపింది. నగరంలోని మైసూర్‌ రోడ్‌లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. కూతురు ఫోనులో తన ప్రైవేట్ ఫోటోలను వాటిని మరో వ్యక్తికి పంపించినట్టు గుర్తించిన ఆ తల్లి వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.

Watch More Videos

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుంది

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుందిశరీరంలో కొవ్వు పేరుకునిపోయి ఈరోజుల్లో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. జీలకర్రతో చేసే జీరా వాటర్, గోరువెచ్చని నీటిలో కాస్తంత జీలకర్ర వేసుకుని వాటిని వడకట్టి తాగితే కొవ్వు కరిగిపోతుంది. జీరా వాటర్ తాగితే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జీరా వాటర్ తక్కువ కేలరీలు కలిగి వుంటాయి. జీరా వాటర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటుంది. జీరా వాటర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జీరా వాటర్ మెటబాలిజం పెంచుతుంది, కొవ్వును కరిగిస్తుంది. స్థూలకాయాన్ని దూరంగా ఉంచాలంటే జీరా వాటర్ తాగుతుండాలి. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించే గుణం జీరా వాటర్‌కి వుంది.

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026హైదరాబాద్: ఆసియాలో అతిపెద్ద సామాజిక పెట్టుబడిదారుల నెట్‌వర్క్ అయిన ఏవిపిఎన్, ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026ను నిర్వహించింది, ఇది బయోఏషియా 2026కి ముందు జరిగిన వ్యూహాత్మక ప్రీ-ఈవెంట్ సమావేశం. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలకు సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశంలో మెరుగైన ఆరోగ్య ఫలితాల దిశగా పురోగతిని వేగవంతం చేయడానికి ఈ ఫోరం కార్పొరేట్, దాతృత్వ, ఔషధ, జీవ శాస్త్రాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విధాన పర్యావరణ వ్యవస్థల నుండి నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది.

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?ఉప్పు. రోజుకి 5 గ్రాముల కంటే తక్కువ మోతాదులో శరీరానికి అందాలి. అంతకుమించి శరీరానికి అందిస్తే అనారోగ్యానికి కారణమవుతుంది. ఉప్పు అధికంగా తింటే కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి. రక్తపోటు పెరుగుతుంది. వికారం, వాంతులు, కళ్లు తిరుగుతాయి. గుండె సంబంధ వ్యాధులు రావడానికి ఉప్పు అధిక మోతాదులో వాడటం కారణం అవుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదం వుంటుంది. శరీరం డీహైడ్రేషన్ సమస్యకు గురవుతుంది.

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలు

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలుప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంలోనూ క్యాన్సర్ సంబంధిత మరణాలకు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రధాన కార ణాలలో ఒకటిగా ఉంది; అయినప్పటికీ ఇది చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటి. ధూమపానం చేసే వారిని మాత్రమే ప్రభావితం చేసేదిగా, ఆలస్యంగా నిర్ధారణ చేయబడేదిగా, చికిత్స ఎంపికలను పరిమితంగా కలిగి ఉన్న వ్యాధిగా ప్రజల అభిప్రాయం చాలా కాలంగా దీనిని చిత్రీకరించింది. నేడు, సైన్స్ దీనికి చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ నగరాల్లో, వైద్యులు మారుతున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ స్థితిగతులను చూస్తున్నారు.

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?పురుషుల్లో కీళ్ల దృఢత్వం కోసం కండరాల నొప్పికి చెక్ పెట్టాలంటే.. ఎండు చేపలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. సమతుల్య ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా ఎండు చేపలను చేర్చుకుంటే పురుషుల్లో కండరాల నొప్పిని దూరం చేస్తుందని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు. ఎండు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ప్రోటీన్లకు మూలం. ఎండు చేపలు ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక శరీర నొప్పులను దూరం చేస్తాయి. ఎండిన చేపల్లో అధిక కాల్షియం కంటెంట్ వుంటుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com