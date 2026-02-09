మా అమ్మకు మళ్లీ పెళ్లి చేయాలి : సురేఖ వాణి కుమార్తె
తన తల్లి సురేఖా వాణికి మళ్లీ పెళ్లి చేయాలని ఉందని ఆమె కుమార్తె సుప్రీత అంటున్నారు. అమ్మ మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోవడానికి కుటుంబ సభ్యులు కూడా అంగీకరించరాని, ఆమెకు సరైన భాగస్వామి దొరికితే బాగుంటుందని సుప్రీత అంటున్నారు. అదేసమయంలో ఇటీవలి కాలంలో తన తల్లికి సినిమా అవకాశాలు సన్నగిల్లాయని పేర్కొన్నారు.
సుప్రీత హీరోయిన్గా నటించిన 'అమరావతికి ఆహ్వానం' అనే చిత్రం ఈ నెల 13వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్లో భాగంగా, ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ, తన తల్లి గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
తన తల్లి సురేఖకు మళ్లీ పెళ్లి చేయాలనే ఆలోచన తనకు ఉందన్నారు. ఈ విషయాన్ని తన మమ్మీతో చెప్పానని, కానీ ఆమె మాత్రం తన తండ్రి జ్ఞాపకాలతోనే జీవించాలని అనుకుంటోందన్నరు. తన తండ్రి స్థానంలో మరో వ్యక్తిని ఆమె ఊహించుకోవడం లేదన్నారు.
అయితే, తాను పెళ్లి చేసుకునేలోపు తన తల్లికి మంచి జీవిత భాగస్వామి దొరికితే బాగుంటుందనే ఆశాభావాన్ని సుప్రీత వ్యక్తం చేసింది. అమ్మ మరో పెళ్లి చేసుకోవడానికి తమ కుటుంబ సభ్యులు కూడా సమ్మతించారని వెల్లడించారు.
కాగా, ఒకపుడు ఎంతో బిజీగా ఉన్న తన తల్లికి ఇపుడు సినిమా అవకాశాలు బాగా తగ్గిపోయాయని, ఆమె సినిమాల్లో నటించి యేడాదిన్నర దాటిపోయిందని చెప్పింది. సినిమాల్లో నటించాలనే ఆసక్తి ఉన్నప్పటికీ అవకాశాలు రావడం లేదని అమ్మ ఫీల్ అవుతోందని చెప్పుకొచ్చారు.