'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' మూవీ నుంచి అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి ఫుల్ సాంగ్
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నయనతా జంటగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకుని సంక్రాంతి సందర్బంగా ఈ నెల 12వ తేదీన విడుదలైన చిత్రం 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'. ఈ చిత్రంలో విక్టరీ వెంకటేష్ అతిథి పాత్రను పోషించారు. పైగా, చిరంజీవితో కలిసి అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి అనే పాటలో సందడి చేశారు. తాజాగా ఈ మెగా విక్టరీ మాస్ సాంగ్ పూర్తి వీడియోను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది.
సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలై ఘన విజయం సాధించిన ఈ చిత్రంలో చిరు, వెంకీ కలిసి చేసిన ఈ ప్రత్యేక గీతం కీలక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు భీమ్స్ సిసిరోలియో అందించిన ఈ హుషారైన సంగీతానికి కాకర్ల శ్యామ్ గేయ రచన అందించారు. నకాల్ అజీజ్, విశాళ్ దద్లానీలు కలిసి ఈ పాటను ఆలపించారు. ఈ పాట థియేటర్లో అభిమానులను ఉర్రూతలూగించింది. ఇపుడు ఈ పూర్తి పాటను చిత్రం బృందం విడుదలచేసింది.