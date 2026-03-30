Sesh Adavi: డెకాయిట్ చిచ్చుబుడ్డి ఫుల్ సాంగ్ లో మెరిసిన అడివి శేష్, జోనితా గాంధీ, పవన్ సింగ్
Adivi Sesh, Jonita Gandhi, and Pawan Singh
డెకాయిట్ లో అడివి శేష్ డాన్స్ చేసిన చిచ్చుబుడ్డి ఫుల్ సాంగ్ నేడు రిలీజ్ అయింది. రామ్ మిరియాలా, జోనిత గాంధీ ఆలపించారు. భాస్కరభట్ల రవికుమార్ సాహిత్యం అందించారు. భీమ్స్ సిరిలియో సంగీతం సమకూర్చారు. ఏప్రిల్ 10న థియేటర్లలోకి రాబోతున్న పాన్-ఇండియా యాక్షన్-రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ 'డెకాయిట్'తో అడవి శేష్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో శేష్ తొలిసారిగా మాస్, రగ్గడ్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ప్రోమోలు, ఫస్ట్ సింగిల్ 'రుబారూ' ఒక రగ్గడ్ హీరోని ప్రజెంట్ చేశాయి.
'చిచ్చుబుడ్డి' పాట సినిమా మూడ్ను పూర్తిగా మార్చేస్తుంది. ఇందులో అడివి శేష్ తొలిసారిగా తెరపై డ్యాన్స్ చేస్తూ హై-ఎనర్జీ అవతార్లో అదరగొట్టారు. జోనితా గాంధీ తన ఎనర్జిటిక్ వోకల్స్ తో ఈ పాటకు పవర్ యాడ్ చేశారు. తన గ్లామరస్ డ్యాన్స్ తో తెరపై కూడా మెరిశారు. భోజ్పురి స్టార్ పవన్ సింగ్ ప్రత్యేక పాత్రలో కనిపించి, అందరినీ కట్టుకునే మాస్ వైబ్ను నింపారు.
ఈ చిత్రాన్ని సుప్రియ యార్లగడ్డ నిర్మించగా, సునీల్ నారంగ్ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్న 'డెకాయిట్' చిత్రంలో శేష్ సరసన మృణాల్ ఠాకూర్ నటించారు.