Prakash Raj, ఇచ్చిన సినీ అడ్వాన్సులు వెనక్కి తీస్కుంటున్నారు: ప్రకాష్ రాజ్ భార్య పోనీ
రాజకీయల గురించి మాట్లాడటం వల్ల తన భర్త, నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ సినీ అవకాశాలు రావడంలేదనీ, వచ్చిన అవకాశాలు కూడా చేజారిపోతున్నాయని ఆయన భార్య పోనీవర్మ వెల్లడించారు. సోషల్ మీడియాలో తొలుత జస్ట్ ఆస్కింగ్ అంటూ ఎక్స్ పేజీలో తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు.
ఇటీవల SIR గురించి జరుగుతున్న ఆందోళనకు బహిరంగ మద్దతు తెలుపుతూ బొద్దింక జనతా పార్టీ సభ్యులతో కలిసి జంతర్ మంతర్ వద్ద వేదిక పంచుకున్నారు. ఇక అక్కడ్నుంచి ఆయనకు సినీ అవకాశాలు క్రమేణా తగ్గిపోవడమే కాకుండా అడ్వాన్సులు ఇచ్చినవారు కూడా వెనక్కి తీసుకుంటున్నారట. ఈ విషయాన్ని ఆయన భార్య పోనీ వర్మ ఓ యూ ట్యూబ్ ఛానల్ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. ఐతే తన భర్త అనుసరించే విధానాలకు తను పూర్తి మద్దతు వుంటుందని చెప్పుకొచ్చారు.