సోమవారం, 8 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 8 డిశెంబరు 2025 (15:55 IST)

ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత నిర్దోషిగా బయటపడిన మలయాళ స్టార్ హీరో దిలీప్

Dileep
Dileep
దక్షిణ భారత సినిమాకు సంబంధించిన అత్యంత వివాదాస్పద సంఘటనలు, కోర్టు కేసుల్లో ఒకటి 2017లో మలయాళ స్టార్ హీరో దిలీప్‌పై నమోదైన అత్యాచార కేసు. అతను సామూహిక అత్యాచారంలో పాల్గొన్నాడని, ఒక మహిళా నటిని శారీరకంగా, మానసికంగా అవమానించాడని, ఆరోపణలు వున్నాయి. 
 
ఈ కేసులో క్రిమినల్ కేసు విచారణ గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతోంది. ఈ కేసుపై సోమవారం ఉదయం తుది తీర్పు వచ్చింది. 2017లో మరో మలయాళీ నటి దాఖలు చేసిన అత్యాచారం ఆరోపణ, శారీరక వేధింపులతో సహా అతనిపై నమోదైన ఆరు అభియోగాల నుండి దిలీప్‌ను నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తూ కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. దీని అర్థం అతను ఈ కేసులో నిర్దోషి అని నిరూపించబడ్డాడు. అన్ని అభియోగాల నుండి దిలీప్ విముక్తి పొందారు.
 
2017 అపహరణ, లైంగిక వేధింపుల కేసులో నటుడు దిలీప్ (ఏ8)ను ఎర్నాకులంలోని ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్, సెషన్స్ కోర్టు  బహిరంగ కోర్టులో తీర్పు వెలువరించింది. ప్రాసిక్యూషన్ అతనిపై తగిన సాక్ష్యాలను దాఖలు చేయలేకపోయినందున సీనియర్ నటుడు అన్ని ఆరోపణల నుండి విముక్తి పొందారు.

నాగర్ కర్నూల్ : పూజారి ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారు.. 40 తులాల బంగారుతో జంప్

నాగర్ కర్నూల్ : పూజారి ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారు.. 40 తులాల బంగారుతో జంప్నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలోని కల్వకుర్తిలో ఒక పూజారి ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారు. పూజారి ఇంట్లో 40 తులాల బంగారు ఆభరణాలను ఎత్తుకెళ్లిపోయారు. పూజారి శ్రీనివాస్ వర్మ, అతని కుటుంబం ఇంట్లో లేని సమయంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. వారు సోమవారం ఇంటికి తిరిగి వచ్చి చూసేసరికి వారి ఇంట్లో చోరీ జరిగినట్లు గుర్తించారు.

హైదరాబాద్‌లో రియల్టర్ దారుణ హత్య... కత్తులతో నరికివేశారు....

హైదరాబాద్‌లో రియల్టర్ దారుణ హత్య... కత్తులతో నరికివేశారు....హైదరాబాద్ నగరంలో దారుణం జరిగింది. పట్టపగలు రియల్టర్‌ను నరికి చంపేశారు. ఆయన ద్విచక్రవాహనంపై వెళుతుండగా కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఆటోలో వచ్చి కత్తులతో విచక్షణా రహితంగా నరికేశారు. దీంతో ఆ రియల్టర్ హత్యా స్థలంలోనే ప్రాణాలు విడిచాడు. మృతుడుని హిస్టరీ షీటర్ వెంకటరత్నంగా గుర్తించారు. పాతకక్షల కారణంగానే ఈ హత్య జరిగినట్టు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ దారుణ ఘటన మల్కాజిగిరి సమీపంలోని సాకేతే కాలనీలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

శవరాజకీయాలు చేస్తే ఇక జైలుశిక్షే... చట్టం చేసిన బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రం

శవరాజకీయాలు చేస్తే ఇక జైలుశిక్షే... చట్టం చేసిన బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రంఇకపై శవాలను అడ్డుపెట్టుకుని నిరసనలు తెలిపినా, శవరాజకీయాలు చేసినా, అంత్యక్రియలను ఆలస్యం చేసినా ఐదేళ్ల జైలు శిక్ష విధించేలా బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రమైన రాజస్థాన్ ఓ కఠిన చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది. గత కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లాట్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 'రాజస్థాన్ గౌరవ మృతదేహాల చట్టం' నిబంధనలను ప్రస్తుత భజన్ లాల్ శర్మ ప్రభుత్వం నోటిఫై చేసింది.

Sonu Sood: ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్ ప్రయాణీకుల కోసం సోనూసూద్ ఏమన్నారంటే?

Sonu Sood: ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్ ప్రయాణీకుల కోసం సోనూసూద్ ఏమన్నారంటే?ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్ అంతరాయం ప్రయాణికులను గందరగోళంలో పడేస్తున్నందున, ప్రయాణికులు ప్రశాంతంగా ఉండాలని కోరుతూ నటుడు కార్యకర్త సోనూసూద్ ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు. వీడియోలో, సోనూసూద్ ఆందోళనకు గురైన ప్రయాణికులను శాంతింపజేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటన దురదృష్టకరమని పేర్కొన్నారు. ఇండిగో ప్రయాణీకుల పట్ల అహంకారపూరిత నిర్ల్యక్షంగా సోనూ అభివర్ణించారు. ఇండిగో ప్రయాణీకుల పట్ల అహంకారపూరిత నిర్లక్ష్యంగా అభివర్ణించారు.

నిమ్మకాయను గాలి లోకి లేపుతూ మాజీ సర్పంచ్ క్షుద్రపూజ, వీడియో వైరల్

నిమ్మకాయను గాలి లోకి లేపుతూ మాజీ సర్పంచ్ క్షుద్రపూజ, వీడియో వైరల్క్షుద్రపూజల సంఘటన ఒకటి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా దమ్మపేట, కొమ్ముగూడెంలో కలకలం రేపుతోంది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ క్షుద్రపూజల్లో మాజీ సర్పంచ్ ఒకరు నిమ్మకాయను గాల్లోకి లేపుతూ కన్పించారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. కొమ్ముగూడెం గ్రామంలో నారపోగు నాగరాజు క్షుద్రపూజలు చేస్తూ ఆ ప్రాంతంలోని గిరిజనులను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారంటూ ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. నాగరాజు... ఏవో మంత్రాలు చదువుతూ చేతులు అటూఇటూ తిప్పుతూ నిమ్మకాయను గాల్లోకి లేపుతూ ఆ తర్వాత దాన్ని కిందక దింపుతూ చేసిన విన్యాసాలను చూసిన స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

Watch More Videos

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.

ఎముక బలం కోసం రాగిజావ

ఎముక బలం కోసం రాగిజావరాగి జావ. ఎక్కువమంది తాగేవాటిలో రాగిజావ ఒకటి. రాగుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. శరీరానికి ఖనిజాలు రోజువారీ పొందాలనుకునేవారి ఇది మంచి ఎంపిక. రాగి జావ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగిజావ తాగుతుంటే శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ అందుతుంది. సహజ బరువు తగ్గించే ఏజెంట్ రాగి జావ. చర్మాన్ని వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా రాకుండా నివారిస్తుంది. రాగి జావ తాగుతుంటే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. రాగుల్లో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. పాలిచ్చే తల్లులు రాగి జావ తాగితే తల్లి పాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. మధుమేహాన్ని నివారించడంలో రాగి జావ మేలు చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు తోడ్పాటునందిస్తుంది.

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరం

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ (Scrub Typhus) పురుగు కాటుతో వస్తున్న జ్వరంతో రోగుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే విశాఖపట్టణంలో గత రెండు నెలల్లో 43 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. విశాఖపట్టణం, కాకినాడ, విజయనగరం, చిత్తూరు, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో ఈ జ్వరంతో బాధపడుతున్నవారి కేసులు వెలుగుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏమిటీ స్క్రబ్ టైఫస్ ఫీవర్, దాని లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయి

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయిమధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com