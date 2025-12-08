ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత నిర్దోషిగా బయటపడిన మలయాళ స్టార్ హీరో దిలీప్
దక్షిణ భారత సినిమాకు సంబంధించిన అత్యంత వివాదాస్పద సంఘటనలు, కోర్టు కేసుల్లో ఒకటి 2017లో మలయాళ స్టార్ హీరో దిలీప్పై నమోదైన అత్యాచార కేసు. అతను సామూహిక అత్యాచారంలో పాల్గొన్నాడని, ఒక మహిళా నటిని శారీరకంగా, మానసికంగా అవమానించాడని, ఆరోపణలు వున్నాయి.
ఈ కేసులో క్రిమినల్ కేసు విచారణ గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతోంది. ఈ కేసుపై సోమవారం ఉదయం తుది తీర్పు వచ్చింది. 2017లో మరో మలయాళీ నటి దాఖలు చేసిన అత్యాచారం ఆరోపణ, శారీరక వేధింపులతో సహా అతనిపై నమోదైన ఆరు అభియోగాల నుండి దిలీప్ను నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తూ కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. దీని అర్థం అతను ఈ కేసులో నిర్దోషి అని నిరూపించబడ్డాడు. అన్ని అభియోగాల నుండి దిలీప్ విముక్తి పొందారు.
2017 అపహరణ, లైంగిక వేధింపుల కేసులో నటుడు దిలీప్ (ఏ8)ను ఎర్నాకులంలోని ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్, సెషన్స్ కోర్టు బహిరంగ కోర్టులో తీర్పు వెలువరించింది. ప్రాసిక్యూషన్ అతనిపై తగిన సాక్ష్యాలను దాఖలు చేయలేకపోయినందున సీనియర్ నటుడు అన్ని ఆరోపణల నుండి విముక్తి పొందారు.