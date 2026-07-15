సంబంధిత వార్తలు
- Laya: జగపతి బాబు, లయల మధ్య ఫ్యామిలీ కెమిస్ట్రీ తో వదలా నుంచి మెలోడీ సాంగ్
- లయతో Jagapatibabu: నా ప్రయాణం మనోహరం టు వడలతో ప్రారంభమైంది: జగపతి బాబు
- Tammareddy: ఇండస్ట్రీ లో మనుగడ లేదు అనుకున్న టైంలో వదలా చిత్రం చేశా : తమ్మారెడ్డి
- VN Aditya: అందరికీ ఇన్సూరెన్స్, మిడ్ డే మీల్స్ కొనసాగిస్తాం : దర్శకుల సంఘం
- Jagapathi Babu: మిస్టరీ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ వదలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫస్ట్ లుక్
అంత:పురం తర్వాత వదలా చిత్రం బెస్ట్ ఫిల్మ్. గ్లింప్స్ : తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్
చరిత చిత్ర బ్యానర్ మీద కిషోర్ నాయుడు చిరుమామిళ్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ సంయుక్తంగా నర్మించిన చిత్రం ‘వదలా’. జగపతి బాబు, లయ, హృతిక శ్రీనివాస్ ప్రధాన పాత్రల్లో ఆకెళ్ల వి కృష్ణ ఈ సినిమాని తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీని జూలై 17న గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం నాడు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ హిట్ మెషిన్ అనిల్ రావిపూడి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.
Gagapaibabu, Tammareddy Bharadwaja and others
అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ, జగపతి బాబు గారి మీదున్న ప్రేమ, గౌరవంతో ఇక్కడకు వచ్చాను. ‘వదలా’ ట్రైలర్ నాకు చాలా నచ్చింది. కాన్సెప్ట్, కథ చాలా కొత్తగా అనిపించింది. పాటలు నాకు చాలా నచ్చాయి. ట్రైలర్ను చూస్తే అందరూ సహజంగా నటించారని అర్థం అవుతోంది. చోటా గారు అందరికీ సన్నిహితులు. ఆయన విజువల్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. తమ్మారెడ్డి గారు ఏదైనా సరే కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు కాదు.. ముక్కలు చేసినట్టుగా మాట్లాడతారు. జగపతి బాబు అంటే ఫ్యామిలీ హీరో. జగపతి బాబు గారు అన్ని రకాల పాత్రల్ని, సినిమాల్ని చేశారు. ఆయన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మాలాంటి అప్ కమింగ్ దర్శకులందరికీ వరం. ఆయనకు ఈ మూవీతో మంచి విజయం దక్కాలి. జూలై 17న అందరూ ‘వదలా’ మూవీని చూసి సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
జగపతి బాబు మాట్లాడుతూ* .. ‘‘వదలా’ లాంటి థ్రిల్లర్ మూవీని చేయడం ఆనందంగా ఉంది. ఇదొక ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్. ఈ మూవీలో విషయం ఉంది, కంటెంట్ ఉంది అని నమ్మాను. అందుకే ప్రతీ విషయంలో నేను జాగ్రత్తగా తీసుకున్నాను. ఈ ‘వదలా’ చిత్రాన్ని వదలకుండా నాకోసం చూడండి. ఈ సినిమాకి ఇంకా బిజినెస్ కాలేదు. మా తమ్మారెడ్డి గారు, కిషోర్ గారు ధైర్యంతో ముందు అడుగు వేశారు. ఆడియెన్స్ సినిమా చూసి మాకు డబ్బులు ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఈ సినిమాకి చోటా గారు, కార్తీక్ గారు కనిపించని హీరోలు. ఈ ప్రయాణంలో మాకు సపోర్ట్ చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. లయ గారితో నాకెన్నో ఏళ్ల నుంచి మంచి అనుబంధం ఉంది. ఆమె ఇప్పుడే ఇంకా అల్లరి చేస్తున్నారు (నవ్వుతూ). హృతిక ఎంతో సెలెక్టెడ్గా పాత్రల్ని ఎంచుకుంటోంది. కార్తీక్ మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. మాకోసం వచ్చిన అనిల్ రావిపూడికి థాంక్స్. తల ఎత్తుకుని తిరిగే సినిమాల్ని తీశాడు. అందరి క్షేమం కోరుకునే వ్యక్తి. మున్ముందు మరిన్ని మంచి పాత్రల్ని పోషించాలని అనుకుంటున్నాను. ఒక వేళ ‘వదలా’ మూవీని ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తే.. హీరోగా ఇలాంటి డిఫరెంట్ పాత్రల్ని కూడా ప్రయత్నిస్తాను. ప్రేక్షకులు మా చిత్రాన్ని వదలకుండా చూసి ఎంకరేజ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
నిర్మాత తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ మాట్లాడుతూ* .. ‘సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి యాభై ఏళ్లు అవుతోంది. ఓ పదేళ్ల క్రితం వైరాగ్యంతో సినీ సన్యాసం తీసుకుంటే.. కిశోర్ గారు మాత్రం ‘వదలా’ అనే సినిమా నిర్మించాల్సిందే అని పట్టు పట్టారు. పన్నెండేళ్ల క్రితం మేకింగ్ ఆపేశాను. చోటాతో ఎలా పని చేస్తామో అనుకున్నా.. కానీ సెట్లో ఎంతో సరదాగా ఉండేవారు. అవుట్ పుట్ చూశాక అద్భుతం అనిపించింది. నా ప్రొడక్షన్స్లో ‘అంత:పురం’ తర్వాత ఇదే బెస్ట్ ఫిల్మ్. గ్లింప్స్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత అమెరికా నుంచి ఫోన్స్ వచ్చాయి. ‘లెనిన్’తో పాటుగా మా ట్రైలర్ను థియేటర్లో ప్రదర్శిస్తుంటే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. మాకు మంచి సలహాలు ఇచ్చిన వెంకట్ గారికి థాంక్స్. మా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, ఎగ్జిబిటర్లందరికీ థాంక్స్ అన్నారు.
నదుల అనుసంధానంతోనే కరువు కష్టాలు తీరుతాయి : సీఎం చంద్రబాబు
నేను దోషిని కాదు, అందుకే చనిపోతున్నా: నెల్లూరులో ఆత్మహత్య చేసుకున్న హరికృష్ణ సెల్ఫీ వీడియో
సొంత అక్క భర్తను హత్య చేసిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడు తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ విషాద ఘటనకు ముందు అతడు ఓ సెల్ఫీ వీడియో తీసాడు. అందులో తన చావుకి ఎవ్వరూ కారణం కాదనీ, తనే స్వయంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పాడు. తను చనిపోయాక మాత్రమే ఈ వీడియోను బైటకు విడుదల చేయాలని కూడా కోరాడు. అందులో తను పూర్తిగా నిర్దోషినంటూ తనను తాను సమర్థించుకున్నాడు. తనను గత నెల 15 నుంచి మానసికంగా హింసించారనీ, ఇక తను బ్రతికి వున్నా, చనిపోయినా ఒక్కటేనన్న నిర్ణయానికి వచ్చానన్నాడు.
వివాహితను వేధిస్తున్నాడనీ వ్యక్తిని చంపేశారు.. ఎక్కడ?
ప్రేమించిన యువతికి వివాహమైనప్పటికీ ఆమెను వేధించడంతో ఓ వ్యక్తిని చంపేశారు. ఈ దారుణం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట మండలం, ఉప్పరపల్లి గ్రామంలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, వరంగల్ జిల్లా వర్దన్నపేట మండలం ఉప్పరపల్లి గ్రామానికి చెందిన చిన్నపల్లి భాస్కర్ (38) అనే వ్యక్తి అదే గ్రామానికి చెందిన యువతిని గతంలో ప్రేమించాడు. అయితే కుటుంబ సభ్యులు మూడేళ్ల క్రితం వేరే వ్యక్తితో ఆమెకు వివాహం జరిపించారు.
స్కూటీపై పిల్లాడ్ని వదిలేసిన తల్లి, రయ్యమంటూ వెళ్లాడు, వీడియో
ద్విచక్ర వాహనాలను నడిపే పెద్దవారు ఒక్కోసారి పక్కనే వున్న దుకాణంలో ఏదో కొనుగోలు చేయాలని వాహనం పైన వున్న పిల్లల్ని అలానే వదిలేసి వెళ్లిపోతారు. ఆ సమయంలో పిల్లలు కాస్తా వాహనంతో ఆటలాడుతారు. ఇది కాస్తా ప్రమాదాలకు దారి తీస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఓ వీడియో దీనికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది. ఆ వీడియోలో ఓ చిన్నారిని స్కూటీపై వదిలేంది తల్లి. అతడు కాస్తా స్కూటీపై కూర్చుని హ్యాండిల్ పట్టుకుని యాక్సిలేటర్ రెయిజ్ చేసాడు. అంతే... రయ్యమంటూ బండి ముందుకు దూసుకెళ్లింది.
ముద్రగడకు అధికారికంగా అంత్యక్రియలు చేయండి.. పవన్ : సరే అన్న సీఎం చంద్రబాబు
గత కొన్ని రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ మంగళవారం మృతి చెందిన కాపు ఉద్యమ నేత, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం అంత్యక్రియలను ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛలనాతో నిర్వహించాలని ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. జనసేన పార్టీ అధినేత, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్తో మాట్లాడిన తర్వాత సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
పరగడుపున మంచినీరు తాగుతున్నారా?
మనిషి శరీరానికి నీరు ఎంత ముఖ్యమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆరోగ్యం విషయంలోనూ నీరు చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగడం వల్ల ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. అవేంటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం. పరగడుపున గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల మలమూత్ర విసర్జన సులభంగా సాగుతుంది. పెద్దపేగు శుభ్రపడి ఆహారంలోని పోషకాలను మరింత మెరుగ్గా స్వీకరిస్తుంది. శరీరంలో పేరుకునిపోయిన వ్యర్థాలు ఏ రోజుకారోజు బయటకి వెళ్లిపోతాయి. రక్తం శుద్ధి చేయడమే కాదు రక్తం కూడా వృద్ది చెందుతుంది. బరువు తగ్గే అవకాశాలా చాలా మేరకు ఉన్నాయి.
ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య ద్వారా మహిళలకు ఆరోగ్య సేవల ప్రాప్యత బలోపేతం చేస్తున్న మీనాక్షి ఎనర్జీ
నెల్లూరు: సమాజ ఆరోగ్యాభివృద్ధి, మహిళల సంక్షేమం పట్ల తన నిబద్ధతను మరోసారి చాటుతూ, వేదాంత పవర్ మీనాక్షి ఎనర్జీ లిమిటెడ్ తన ప్రధాన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమమైన ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య కింద, తమ్మినపట్నం పంచాయతీలో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరుకు చెందిన జయభారతి హాస్పిటల్ సహకారంతో నిర్వహించిన ఈ వైద్య శిబిరం మహిళల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఇందులో ప్రజనన మార్గ సంక్రమణలు(Reproductive Tract Infections – RTIs), రక్తహీనత (అనీమియా), ఇతర స్త్రీరోగ సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలపై నివారణాత్మక ఆరోగ్య పరీక్షలు, వైద్య సంప్రదింపులు, చికిత్సలు అందించబడ్డాయి.
గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ఎలా వేసుకోవాలి?
చాలామంది గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు వాడుతుంటారు. కానీ వాటిని ఎలాబడితే అలా వేసుకుంటారు. ఐతే ఈ మాత్రలను ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవాలి. గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ముఖ్యంగా Pantoprazole, Omeprazole వంటి పి.పి.ఐ మాత్రలు ఉదయం పడగడుపున, పరగడుపున వేసుకోవాలి. మాత్రను కేవలం మంచినీళ్లతో మాత్రమే మింగాలి. పాలు, టీ, కాఫీ లేదా జ్యూస్లతో అస్సలు వేసుకోకూడదు. మాత్ర వేసుకున్న తర్వాత కనీసం 30 నుండి 45 నిమిషాల వరకు ఎలాంటి ఆహారం లేదా పాలు, టీ తీసుకోకూడదు. అప్పుడే మాత్ర పూర్తిగా పనిచేస్తుంది.
Acidity, అసిడిటీ తగ్గించుకోవడానికి చిట్కాలు
కొంతమంది అజీర్ణ సమస్యతో సతమతమవుతుంటారు. తిన్నది జీర్ణం కాదు. కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుంది. ఛాతిలో నొప్పి కలిగినట్టుగా ఉంటుంది. నోటి నుంచి దుర్వాసన, పొడి దగ్గు, ఆయాసం తదితర లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటివన్నీ అసిడిటీ లక్షణాలు. అయితే అసిడిటీని తగ్గించుకునేందుకు మన ఇంట్లో ఉన్న సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలు చాలు. వాటితో అసిడిటీని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపునే నాలుగైదు పుదీనా ఆకులను నమిలి మింగుతుంటే అందులోని ఔషధ గుణాలు అసిడిటీని తగ్గిస్తాయి. భోజనం తర్వాత పుదీనా ఆకుల రసాన్ని నీటిలో కలుపుకుని తాగినా అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.
బీపీ, మధుమేహం వున్నవారు చియా సీడ్స్ నీటితో సేవిస్తే...?
చియా సీడ్స్. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే గింజలలో ఇవి కూడా ఒకటి. చియా సీడ్స్ కాస్తంత నీటిలో ఓ గంటపాటు నానబెట్టి ఆ నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగుతుంటే బీపీ, మధుమేహం వంటివి అదుపులో వుంటాయి. చియా గింజలను తీసుకుంటుంటే అధిక బరువును వదిలించుకోవడంలో ఎంతో ప్రయోజనకరంగా వుంటాయి. చియా గింజల వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలలో వున్న యాంటీఆక్సిడెంట్లు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి అనేక వ్యాధులను దరిచేరనీయవు. చియా గింజల్లో ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వీటిని తింటుంటే ఆకలిగా అనిపించదు.