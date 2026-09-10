Prashanth Neel,: సెన్సార్ తో వాయిదా పడి ఎట్టకేలకు ఎ రేటింగ్ తో 418 చిత్రం విడుదల
ప్రశాంత్ నీల్ సమర్పణలో, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన 418 చిత్రంతో దర్శకుడు కీర్తన్ నాడగౌడ పరిచయం అవుతున్నారు. ఇందులో సూర్య రాజ్, చరణ్ లక్కరాజు, ప్రీతి పగడల్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఇందులోని అధిక హారర్ అంశాలపై అభ్యంతరాల కారణంగా, వాస్తవానికి జూలై 31న విడుదల కావాల్సిన ఈ చిత్రం వాయిదా పడింది. అయితే, కొన్ని మార్పులతో బోర్డును ఒప్పించింది. తెలుగు చిత్రసీమలో కామెడీని పక్కనపెట్టి, స్వచ్ఛమైన భయాన్ని, సస్పెన్స్ను అందిస్తుందనే హామీతో అభిమానులు దీని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు.
418 film released with an 'A' rating
ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ థ్రిల్లర్ సెన్సార్తో సహా అన్ని లాంఛనాలను పూర్తి చేసుకుని 'ఎ' సర్టిఫికేట్ను పొందింది. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెప్టెంబర్ 18న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. పోస్టర్ లో మసక వెలుతురులో నేలపై కూర్చున్న ఒక వ్యక్తి, 'A' అక్షరం ఆకారంలో ఉన్న రక్తపు మరకల వైపు తన ఒక చేతిని చాచి ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఆ నీడల వెలుగు, మసక రంగులు, పాతబడిన ఆకృతులు, స్పష్టంగా కనిపించే గీతలు ఒక టెర్రిఫిక్ గా ఉన్నాయి.
'418' సీరియస్ ఇంటెన్స్ థ్రిల్లర్గా రూపొందిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు విడుదలైన కంటెంట్ సినిమాలోని మెయిన్ సీక్రెన్ ని ఇంకా రివిల్ చేయకుండా, భయానక ప్రపంచం గురించి కొన్ని గ్లింప్స్ అందించింది. ఇప్పుడు చిత్ర బృందం ప్రచార కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది.
ఈ చిత్రానికి దినేష్ దివాకర్ సినిమాటోగ్రాఫర్గా పనిచేస్తుండగా, వెంకీ జీజీ సంగీతం , నేపథ్య సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ఉల్లాస్ హైదూర్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్.