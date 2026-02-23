Jyoti Purvaj: పెళ్లయ్యాక వెకేషన్ కు బదులు నాతో సినిమా చేయించాడు : జ్యోతి పూర్వజ్
Suku Purvaj, Jyoti Purvaj, Manish Gilada and others
నేను సీరియల్స్ లో రొటీన్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ విసిగిపోయి ఉన్న టైమ్ లో డైరెక్టర్ సుకు పూర్వజ్ నన్ను స్క్రీన్ మీద కొత్తగా చూపించేందుకు ముందుకొచ్చారు. నేను ఆరేడు క్యారెక్టర్స్ ఉన్న ఇలాంటి మూవీ చేస్తానని అనుకోలేదు. ఎవరైనా డ్యూయల్ రోల్ చేస్తారు కానీ ఆరేడు క్యారెక్టర్స్ లో పర్ ఫార్మ్ చేసే అవకాశం రావడం ఏ యాక్టర్ కైనా డ్రీమ్ అనుకోవచ్చు.. అని హీరోయిన్ జ్యోతి పూర్వజ్ అన్నారు.
జ్యోతి పూర్వజ్, పూర్వాజ్, లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న సినిమా కిల్లర్. మనీష్ గిలాడా, చంద్రకాంత్ కొల్లు, విశాల్ రాజ్, అర్చన అనంత్, గౌతమ్ చక్రధర్ కొప్పిశెట్టి ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను ధ్యానం నాన్నగారు ఆశీస్సులతో థింక్ సినిమా, ఏయూ అండ్ ఐ స్టూడియోస్ బ్యానర్స్ పై పూర్వాజ్ , పద్మనాభ రెడ్డి.ఎ. నిర్మిస్తున్నారు. ఉర్వీశ్ పూర్వజ్ సమర్పకులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. పూర్వాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. త్వరలో ఈ మూవీ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. గత రాత్రి హైదరాబాద్ లో టీజర్ రిలీజ్ చేశారు.
హీరోయిన్ జ్యోతి పూర్వజ్ మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమాలో నాతో యాక్షన్ కూడా చేయించాడు డైరెక్టర్. విజయశాంతి గారిలా యాక్షన్ చేయాలని నాకూ డ్రీమ్ ఉండేది. అలాంటి అవకాశం "కిల్లర్" చిత్రంతో దక్కింది. పూర్వజ్ ఇచ్చిన సపోర్ట్ తోనే నేను ఈ సినిమా చేయగలిగాను. ఈ మూవీ కోసం డైరెక్టర్ పూర్వజ్ చాలా కష్టపడ్డాడు. పెళ్లయ్యాక చాలా మంది పర్సనల్ వెకేషన్ కు వెళ్తారు. కానీ మనం సినిమా చేద్దామని పూర్వాజ్ నాతో అన్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది.
సినిమా రూపొందించడం ద్వారా చాలా మందికి ఎంతో కొంత ఉపాధి కల్పించినవారం అవుతాం అనుకున్నాను. జ్యోతి అంటే మంచి పర్ ఫార్మర్ అని, పూర్వాజ్ అంటే మంచి డైరెక్టర్ టెక్నీషియన్ అని ఈ చిత్రంతో ప్రతి ఒక్కరికీ తెలుస్తుంది. పూర్వాజ్ లో అమేజింగ్ యాక్టర్ ఉన్నాడు. రీసెంట్ గా అనిల్ రావిపూడి గారు మా సినిమా టీజర్ రిలీజ్ చేసి పూర్వాజ్ లో మంచి యాక్టర్ ఉన్నాడని చెప్పారు. మాకున్న లిమిటేషన్స్ దాటి ఈ సినిమాను రూపొందించాం. ఈ చిత్రంతో డబ్బులు చేసుకుందామని కాదు మేకర్స్ గా ఒక ఫౌండేషన్ వేసుకోవాలనే ప్రయత్నిస్తున్నాం. మూవీని త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తాం. అన్నారు.
డైరెక్టర్ సుకు పూర్వాజ్ మాట్లాడుతూ - ఐదారేళ్ల కిందట అనుకున్న స్క్రిప్ట్ ఇది. మేము గతంలో గ్లింప్స్ ద్వారా చూపించింది చాలా తక్కువ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు టీజర్ లో చాలా జాగ్రత్తగా కట్ చేసి మేము చూపించిన కంటెంట్ 40 పర్సెంట్ మాత్రమే. త్వరలో రాబోయే ట్రైలర్ లో 80 పర్సెంట్ చూపిస్తాం. థియేటర్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమా కథేంటి అనేది తెలుస్తుంది.
మేము టీజర్ లో చెప్పినట్లు మీ మేధస్సును ఉపయోగించండి అనేది ఎందుకు చెప్పామో మూవీ చూస్తే తెలుస్తుంది. ఆర్టిఫిషల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఎమోషనల్ డ్రామా, బ్రదర్ సిస్టర్ బాండింగ్, రివేంజ్, సబ్ కాన్షియస్ ఐడెంటిటీ.. ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ తో సైఫై థ్రిల్లర్ గా కిల్లర్ సినిమాను రూపొందించాం. మల్టీలేయర్ స్క్రీన్ ప్లే ఉన్నా ప్రతి సెక్షన్ ఆడియెన్ కు మూవీ ఈజీగా అర్థమయ్యేలా ఉంటుంది. వుమెన్ సెంట్రిక్ చిత్రమిది. కిల్లర్ లో ఆర్ అక్షరం రక్తిక అనే వ్యాంపైర్, రనియా అనే టెర్రరిస్ట్, రియా అనే స్పై, రై అనే విషపూరిత వుమెన్..ఈ క్యారెక్టర్స్ తో పాటు మేము రివీల్ చేయని మరో క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. త్వరలోనే ట్రైలర్ కూడా రిలీజ్ చేస్తాం. అది ఇంకా హార్డ్ హిట్టింగ్ గా ఉంటుంది. మా టెక్నికల్ టీమ్ అందరికీ థ్యాంక్స్. అలాగే మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ టీజర్ రిలీజ్ చేసిన డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి గారికి మా అందరి తరుపున థ్యాంక్స్ చెబుతున్నాం. అన్నారు.
లైన్ ప్రొడ్యూసర్ సీతారామరావు మాట్లాడుతూ- "కిల్లర్" చిత్రం కోసం మేమంతా చాలా కష్టపడ్డాం. సినిమా మీ అందరికీ నచ్చేలా ఉంటుంది. టీజర్ లాగే సినిమాకు కూడా మీ సపోర్ట్ అందిస్తారని కోరుకుంటున్నాం. అన్నారు.