Sunil : పుష్ప తర్వాత నా లైఫ్ సర్ప్రైజింగ్ మోడ్లో పడింది. : సునీల్
ఆంటోనీ వర్గీస్, దుషార విజయన్, కబీర్ దుహాన్ సింగ్, సునీల్, పార్థ్ తివారీ, జగదీష్, సిద్ధిక్, వ్లాగర్-గాయకుడు హనన్ షా, రాపర్ బేబీ జీన్, హిప్స్టర్ వంటి భారీ తారాగణం నటించిన చిత్రం కాటాలన్. రవి బస్రూర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించారు. షరీఫ్ ముహమ్మద్ నిర్మించారు. పాల్ జార్జ్ దర్శకత్వం వహించారు. మే 28న భారీ పాన్-ఇండియా విడుదలకు రెడీ అవుతుంది. ఈ చిత్రం మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ భాషలలో విడుదల కానుంది. ఈ రోజు మేకర్స్ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.
Harish Shankar, Sunil, Kabir Duhan Singh
సునీల్ మాట్లాడుతూ, పుష్ప తర్వాత నా లైఫ్ ఒక సర్ప్రైజింగ్ మోడ్లో పడింది. ఏ భాష నుంచి, ఎప్పుడు, ఎలాంటి క్యారెక్టర్ వస్తుందో నిజంగా నాకు తెలియడం లేదు. జైలర్ సినిమా చూసిన తర్వాత కేరళకు వెళ్లినప్పుడు కూడా నాకు తమిళ్లో సీన్ పేపర్లు ఇచ్చారు. ఈ సినిమాలో నేను ‘మారి’ అనే కీలక పాత్ర చేస్తున్నాను. ఇది నాకు చాలా తృప్తిని ఇచ్చిన పాత్ర. ఇలాంటి పాత్రను నేను ఇప్పటివరకు చేయలేదు. డైరెక్టర్ పాల్ గారు ఈ కథ చెప్పినప్పుడు నేను చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యాను.
ఇందులో నేను చేసిన పాట కూడా చాలా బాగా వచ్చింది. షూటింగ్ అనుభవం కూడా ఎంతో మెమొరబుల్గా నిలిచిపోయింది. రవి బస్రూర్ గారి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాకు మరింత గ్రాండియర్ తీసుకొచ్చింది. ప్రతిదీ చాలా లాజిక్తో ఉంటుంది. ఇది నేను చేసిన అత్యంత ఖరీదైన సినిమాల్లో ఒకటి. ప్రొడక్షన్ పరంగా చాలా భారీగా తెరకెక్కించారు. థియేటర్లలో చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను.
ఆజాద్ మాట్లాడుతూ: మార్కో తర్వాత ఈ సినిమాను మీ ముందుకు తీసుకురావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. కాటాలన్లో అద్భుతమైన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు పనిచేశారు. సినిమాలో హై లెవెల్ ఎనర్జీ, అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్లు ఉంటాయి.
నటుడు కబీర్ దుహాన్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, మార్కో తర్వాత క్యూబ్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్తో చేస్తున్న రెండో సినిమా ఇది. దాదాపు 110 రోజులు షూటింగ్ చేశాం. చాలా హార్డ్వర్క్తో ఈ సినిమాను రూపొందించారు. డైరెక్టర్ పాల్ గారు ఎంతో ప్యాషన్తో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. సునీల్ గారు నాకు సోదరుడిలాంటి వారు. ఆయనతో కలిసి పనిచేయడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది.
నటుడు హరీష్ శంకర్ మాట్లాడుతూ, హై-వోల్టేజ్ రా యాక్షన్ ఎమోషనల్ మూవీ. ఈ సినిమా కోసం అందరూ చాలా కష్టపడ్డారు. ప్రతి నటుడి స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. నేను ఇటీవలే నా సినీ కెరీర్ను ప్రారంభించాను. ఇలాంటి అద్భుతమైన టీమ్తో కలిసి పనిచేయడం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. ప్రతి నటుడు, ప్రతి టెక్నీషియన్ తమ వంతుగా 100 శాతం కృషి చేశారు. మా నిర్మాతలు కూడా మాకు ఎన్నో సర్ప్రైజ్లు ఇచ్చారు. ఈ సినిమా తప్పకుండా ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది. మే 28న థియేటర్లలో కలుద్దాం.
