బుధవారం, 6 మే 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 6 మే 2026 (20:03 IST)

Lavanya Tripathi: షూటింగ్ తర్వాత, నేను చెకప్ కోసం ఆసుపత్రికి వెళ్లేదాన్ని: లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల

Lavanya Tripathi Konidela
Lavanya Tripathi Konidela
సతీ లీలావతి’ మూవీని ఆల్రెడీ చూశాను. చాలా బాగుంది. నాకు ఎంతో నమ్మకం ఉంది. ఇక ఆడియెన్స్ ఎలాంటి రిజల్ట్ ఇస్తారో చూడాలి. ఈ మూవీ షూటింగ్ టైంలోనే నేను ప్రెగ్నెంట్ అని తెలిసింది. కానీ టీం ఇచ్చిన సపోర్ట్‌తో షూటింగ్ సాఫీగా చేశాను అని లావ‌ణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల అన్నారు.

ఆనంది ఆర్ట్స్ సమర్పణలో దుర్గాదేవి పిక్చ‌ర్స్ బ్యానర్‌పై నాగ‌మోహ‌న్ నిర్మాణంలో లావ‌ణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల, దేవ్ మోహన్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో రానున్న చిత్రం ‘సతీ లీలావతి’.  భీమిలీ కబడ్డీ జట్టు, ఎస్‌.ఎం.ఎస్‌(శివ మ‌న‌సులో శృతి) ఫేమ్ తాతినేని స‌త్య ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహించారు.  ఈ చిత్రాన్ని మే 8న వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా గ్రాండ్ రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో బుధవారం నాడు లావణ్య త్రిపాఠి మీడియాతో ముచ్చటించారు.

- ప్రతీ రోజూ షూటింగ్ అయిన తరువాత హాస్పిటల్‌కి వెళ్లి చెకప్ చేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని. చిత్రీకరణలో చిన్న చిన్న గాయాలు అవ్వడం అనేది కామన్ కదా. అయితే ఈ కథ విన్నప్పుడు వరుణ్‌కి చెప్పాను. అప్పుడు నాకు ప్రెగ్నెంట్ అని తెలీదు, ఎలాంటి సింప్టమ్స్ కూడా లేవు. షూటింగ్ కూడా అంత ఈజీ కాదని అర్థమైంది. ఈ మూవీ కోసం వెయిట్ కూడా తగ్గాను. కానీ నాకు ఈ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలీదు. ఇకపై ప్రెగ్నెంట్ అని తెలిస్తే మాత్రం షూటింగ్‌లకు బ్రేక్ ఇస్తాను.

* నేను ఈ చిత్రంలో డైరెక్టర్ పాత్రలో కనిపిస్తాను. ఇందులో ఎంటర్టైన్మెంట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. కామెడీని అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. నేను, నా మేనేజర్ సినిమా చూస్తూ ఫుల్లుగా నవ్వుకున్నాం. కొన్ని చోట్ల ఎమోషనల్‌గా ఉంటుంది. మంచి మెసెజ్ ఉన్నా కూడా ఏదో బోధిస్తున్నట్టుగా, క్లాస్ పీకుతున్నట్టుగా అనిపించదు. 

* ‘సతీ లీలావతి’లో చూపించినట్టుగా రిలేషన్స్ బయటి ప్రపంచంలో ఉండవు. అలాంటి పరిస్థితి కూడా ఏ మహిళకీ రాకూడదు. నాకు రియల్‌ లైఫ్‌లో వరుణ్ లాంటి మంచి భర్త దొరికారు. ప్రస్తుతం నేను నా భర్త, కొడుకుతో హ్యాపీగా ఉన్నాను.

* నేను ప్రెగ్నెంట్ కదా? అని స్క్రిప్ట్‌లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. కాకపోతే యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లో మార్పులు చేశారు. నేను ఫస్ట్ టైం యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చేశాను. కాలితో కొట్టే సీన్ ఒకటి చేశాను. అప్పుడు కాస్త ఇబ్బంది అనిపించింది. 

* రామ్ చరణ్ గారు మాకు ఎప్పుడూ సపోర్టివ్‌గానే ఉంటారు. ఏమైనా హెల్ప్ చేయాలా? కావాలా? అని ఆయన అడుగుతుంటారు. మా కోసం ఆయన ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయడం సంతోషంగా అనిపించింది. రామ్ చరణ్ రిలీజ్ చేయడంతో మాకు మరింత రీచ్ వచ్చింది.

* దేవ్ మోహన్ గారు మంచి వ్యక్తి. ఆయన అద్భుతమైన నటుడు. ఈ మూవీ కోసం డబ్బింగ్ కూడా చెప్పారు. నేను కూడా సొంతంగా డబ్బింగ్ చెప్పాలనే ప్రయత్నిస్తున్నాను. నా పాత్రకు నేనే డబ్బింగ్ చెప్పుకోవడం ఆనందంగా ఉంటుంది.

* చిరంజీవి గారు మా అందరినీ ఎంతో ఎంకరేజ్ చేస్తుంటారు. ఆయన్ను ప్రమోషన్స్‌కి పిలిస్తే కచ్చితంగా వస్తారు. మేం కూడా ఆయనకు ట్రైలర్ చూపించాలని అనుకుంటున్నాం. 

* ప్రస్తుతం నేను సినిమాల్ని ఒప్పుకోవడం లేదు. నేను నా ఫ్యామిలీకే టైం కేటాయించాలని అనుకుంటున్నాను. నా కొడుకుతోనే నాకు టైం సరిపోతోంది. కాస్త గ్యాప్ తీసుకోవాలని ఫిక్స్ అయ్యాను.

* సీనియర్ యాక్టర్ నరేష్ గారు, వీటీవీ గణేష్ గారు ఇలా అందరూ అద్భుత పాత్రలు పోషించారు. చాలా ఎంటర్టైనింగ్‌గా ఈ చిత్రం ఉంటుంది. కమల్ హాసన్ గారి ‘సతీ లీలావతి’తో పోల్చలేం. కానీ మా సినిమా మాత్రం వినోదాత్మకంగా సాగుతుంది. అదొక క్లాసికల్ చిత్రం. ఆ చిత్రంతో మా సినిమాని పోల్చకూడదు.

* వరుణ్‌తో కలిసి నటించాలని నాకు కూడా ఉంది. ఈ మధ్యే ఓ కథ కూడా వచ్చింది. కానీ మేం రియల్ లైఫ్‌లో కలిసే ఉన్నాం. తెరపైనా అలానే కనిపించాలంటే కథ కాస్త కొత్తగా, డిఫరెంట్‌గా ఉండాలి. భవిష్యత్తులో అలాంటి కథ వచ్చినప్పుడు ఆలోచిస్తాం.

* ‘సతీ లీలావతి’ చిత్రం ఎంతో రిఫ్రెషింగ్‌గా ఉంటుంది. ఆడియెన్స్ అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. పూర్తి వినోదాత్మకంగా ఉంటుంది.

ఛత్తీస్‌గఢ్ మొదలు హర్యానా, మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ, బెంగాల్ వరకు సర్వత్రా కమల వికాసంలో కనిపించిన షా చాణక్య నీతి

ఛత్తీస్‌గఢ్ మొదలు హర్యానా, మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ, బెంగాల్ వరకు సర్వత్రా కమల వికాసంలో కనిపించిన షా చాణక్య నీతిఒకప్పుడు యావత్ దేశానికి దిశానిర్దేశం చేసిన బెంగాల్ గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా హింస, ప్రతీకారాల హోరు మాత్రమే వినిపించే ఒక చీకటి రాజకీయ కారిడార్‌లోకి నెట్టివేయబడింది. దాదాపు 35 సంవత్సరాల పాటు, కమ్యూనిస్ట్ రెడ్ కారిడార్ బెంగాల్ పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని బలహీనపరిస్తే, గత 15 సంవత్సరాలుగా అఖిల భారత తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పాలన దానిని అవినీతి, అస్తవ్యస్తత అనే బురదలోకి మరింతగా లాగింది. బెంగాల్ యువత ఉపాధి కోసం తమ సొంత భూములను విడిచి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. మహిళలపై ఆకృత్యాలు, పరిపాలనా నిర్లక్ష్యం వంటివి బెంగాల్ స్ఫూర్తిని దెబ్బతీశాయి.

గెస్ట్ లెక్చరర్‌ను హత్య చేసి... కారులోనే వుంచి నిప్పంటించాడు.. ఆపై అతను కూడా ఆత్మహత్య

గెస్ట్ లెక్చరర్‌ను హత్య చేసి... కారులోనే వుంచి నిప్పంటించాడు.. ఆపై అతను కూడా ఆత్మహత్యఓ మహిళా గెస్ట్ లెక్చరర్ హత్యకు గురైంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. దొడ్డబళ్లాపూర్ తాలూకాలోని జింకెబచ్చహళ్లి గ్రామం సమీపంలో శనివారం, 40 ఏళ్ల గెస్ట్ లెక్చరర్‌ను ఆమె స్నేహితుడు హత్య చేసి, ఆ తర్వాత ఆమె మృతదేహాన్ని కారులో నిప్పంటించి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. మృతురాలిని దేవనహళ్లిలోని ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో గెస్ట్ లెక్చరర్‌గా పనిచేస్తున్న సరోజ (40)గా గుర్తించారు. నిందితుడు, రిలేటర్ అయిన రామన్జినప్ప (45), రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. రామన్జినప్పకు అప్పటికే వివాహమైంది. సరోజ, రామన్జినప్ప గత ఏడాదిగా ప్రేమ సంబంధంలో ఉన్నారని ఒక సీనియర్ అధికారి విలేకరులకు తెలిపారు.

TVK విజయ్ దెబ్బతో అన్నాడీఎంకే రెండాకులు రెండు ముక్కలవుతుందా? 35 మంది జంప్?!!

TVK విజయ్ దెబ్బతో అన్నాడీఎంకే రెండాకులు రెండు ముక్కలవుతుందా? 35 మంది జంప్?!!తమిళనాడులో TVK విజయ్ దెబ్బకు డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పార్టీలు బోల్తా కొట్టాయి. అనుకున్న స్థాయిలో రాణించలేకపోయాయి. ఇదిలావుంటే విజయ్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు వేళ అన్నాడీఎంకే రెండాకుల పార్టీ రెండు ముక్కలు అయ్యే పరిస్థితి వచ్చేసినట్లు తెలుస్తోంది. విజయ్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చేందుకు ఆ పార్టీకి చెందిన 35 మంది ఎమ్మెల్యేలు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. విజయ్ అన్నాడీఎంకేను అడక్కపోయినా వీరే వెళ్లి ఆయనకు మద్దతు ఇస్తామంటూ చెప్పడం ఆసక్తికరంగా మారింది. అన్నాడీఎంకే పార్టీ ఎన్నికల్లో 47 స్థానాలను గెలుచుకున్నది. వీరిలో 35 మంది TVK విజయ్ పార్టీకి సై అంటే... ఇక దాదాపు అన్నాడీఎంకే పతనం అంచునకు వెళ్లిపోతున్నట్లే.

మైనర్ అక్కాచెల్లెళ్లపై ఆటో డ్రైవర్ అకృత్యం.. కిడ్నాప్ చేసి సామూహిక అత్యాచారం

మైనర్ అక్కాచెల్లెళ్లపై ఆటో డ్రైవర్ అకృత్యం.. కిడ్నాప్ చేసి సామూహిక అత్యాచారంఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మధురలో ఘోరం చోటుచేసుకుంది. ఇద్దరు మైనర్ అక్కాచెల్లెళ్లను ఒక ఆటో డ్రైవర్, అతని స్నేహితులు, గెస్ట్‌హౌస్ ఉద్యోగితో కలిసి అపహరించి సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. సాక్ష్యాలను నాశనం చేసేందుకు నిందితులు బాలికలను మధుర జంక్షన్‌కు తీసుకెళ్లి, ఢిల్లీ వెళ్లే రైలు ఎక్కించారు. అయితే, బాలికలు ధైర్యంగా ఇంటికి చేరుకుని తల్లిదండ్రులతో కలిసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

Medak: రూ.1.5లక్షలకు నవజాత శిశువును అమ్మేసిన నర్సు.. నలుగురి అరెస్ట్

Medak: రూ.1.5లక్షలకు నవజాత శిశువును అమ్మేసిన నర్సు.. నలుగురి అరెస్ట్నవజాత శిశువు మరణించిందని తల్లికి అబద్ధం చెప్పి, ఆ బిడ్డను రూ.1.5 లక్షలకు విక్రయించినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో పోలీసులు నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. సికింద్రాబాద్‌లోని మౌలాలికి చెందిన, ఏడు నెలల గర్భిణి అయిన నాస్రా ఫాతిమా, మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలం లక్ష్మీనగర్ తండాలో ఉన్న తన అత్తవారింటికి వెళ్లారు. అక్కడ ఉన్నప్పుడు, ఆమె చేతిలో ఉన్న చిప్స్ ప్యాకెట్‌ను గమనించిన కోతులు ఆమెపై దాడి చేశాయి. ఈ దాడిలో ఆమె కిందపడిపోయి తీవ్ర రక్తస్రావానికి గురయ్యారు. వెంటనే ఆమె స్నేహితురాలి ఒకరు ఆమెను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న అనంతరం ఆమె ఒక ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.

Watch More Videos

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?టీ. ఉదయాన్నే లేవగానే గ్లాసుడు టీ తాగనిదే హుషారు వుండదంటారు చాలామంది. కానీ మోతాదుకి మించి టీ తాగితే చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల గుండెల్లో మంట వస్తుంది. మోతాదుకి మించి టీ తాగడం వల్ల శరీరంలో యాసిడ్ ప్రేరేపిస్తుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల ఐరన్ లోపం ఏర్పడుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల నిద్రలేమి కలుగుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల కూడా చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. మోతాదుకి మించి టీ తాగితే పంటి నొప్పి, దంతాలు పసుపు రంగులో మారుతాయి. టీ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది.

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలి

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలిగుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు. అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?తాటి ముంజలు. వేసవిలో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వాటిల్లో తాటి ముంజలు ప్రత్యేకమైనవి. మండుటెండల నుండి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి తాటి ముంజలు. అంతేకాదు వీటిని తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి, అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తాటి ముంజలులో నీటిశాతం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా చేస్తాయి. ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి శరీరాన్ని చల్లబరచడమే కాకుండా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చేస్తాయి. ముంజల్లో పొటాషియం వుండడం వలన రక్తపోటు అదుపులో ఉండి గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. శరీరంలోని హానికర వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడంలో ముంజలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందే

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలు

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com