ప్రేమ ఎపుడూ గట్టిగానే వినిపిస్తుంది... త్రిష పోస్ట్ వైరల్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా సినీ హీరో విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి హీరోయిన్ త్రిష హాజరై, ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఆమెకు సంబంధించిన ఫోటోలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. సోమవారం ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఫోటోలను ఆమె షేర్ చేస్తూ, ప్రేమ ఎపుడూ గట్టిగానే వినిపిస్తుంది అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు.
ఈ క్యాప్షన్ వారిద్దరి మధ్య ఉన్న సంబంధంపై జరుగుతున్న ప్రచారానికి మరింత బలం చేకూర్చినట్టయింది. ఈ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి త్రిష.. సీఫామ్ గ్రీన్ రంగు శారీ, బంగారు వర్ణం మోటిఫ్స్ ఉన్న బ్లౌజ్తో సంప్రదాయబద్ధంగా ముస్తాబై హాజరయ్యారు. తలలో తెల్లటి గజ్రా, ఎరుపు రాళ్లతో కూడిన ఆభరణాలతో ఆమె అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.
కాగా, విజయ్ - త్రిష జంటగా అనేక తమిళ చిత్రాల్లో నటించారు. ఈ చిత్రాలన్నీ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యాయి. గతంలో గిల్లీ, తిరుపాచ్చి, ఆది, కురువి, లియో వంటి చిత్రాల్లో కలిసి నటించారు. అయితే, గత కొంతకాలంగా వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం నడుస్తోందంటూ సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. వీటికి ఊతమిచ్చేలా విజయ్, త్రిషల ప్రవర్తన ఉంది.