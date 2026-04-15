బుధవారం, 15 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 15 ఏప్రియల్ 2026 (10:46 IST)

MS Raju: ఎమ్మెస్ రాజు దర్శకత్వంలో డివైన్ థ్రిల్లర్ గా అగధ చిత్రీకరణ

Director M.S. Raju - Agadha poster
ఎమ్మెస్ రాజు చిత్రాలు శత్రువు, దేవి, మనసంతా నువ్వే, ఒక్కడు, వర్షం, నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా" చిత్రాలు ఒక ట్రెండ్ సృష్టించాయి. దర్శకునిగా కూడా ఆయన తనదైన శైలిలో దూసుకుపోతున్నారు. 'డర్టీ హరి', 'మళ్లీ పెళ్లి' చిత్రాలు అందుకు నిదర్శనాలు.  ఏం చేసినా ప్రేక్షకులకు ఒక యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలన్నదే ఆయన లక్ష్యం. అందుకోసమే ఆయన 'అగధ'ను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఏడాది కాలంగా ఆయన ఈ ప్రాజెక్టు మీదనే అహరహం శ్రమిస్తున్నారు.
 
'అగధ' ప్రమోషన్స్ విభిన్నంగా మొదలుపెట్టారు. ఇందుకు సంబంధించి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫన్నీ వీడియోను విడుదల చేశారు. ఇద్దరు దొంగలు ఎమ్మెస్ రాజు ఆఫీసులో దొంగతనానికి వెళ్లడం, అక్కడున్న సినిమా పోస్టర్స్ ని చూస్తూ ఆ దొంగలు ఆ సినిమా జ్ఞాపకాలను తలుచుకోవడం, చివరగా ఒక పోస్టర్ ని చూసి అక్కడ ఏదో ఉందని భయపడటంతో ఆ వీడియో ఎండ్ అవుతుంది. తీరా అక్కడ ఉన్నది 'అగధ' సినిమా పోస్టర్ .ఆ పోస్టర్ ను ఈరోజు విడుదల చేశారు.
 
ఒక చీకటి గుహ.  చుట్టూ వెలుగుతోన్న కొన్ని కాగడాలు.   చీకటే కాదు ఆ సన్నని వెలుతురు కూడా భయానకంగా ఉంది. అక్కడ ఒక భారీ విగ్రహం.  మొహమంతా మిస్టిక్ గా ఉంది.  ఆ విగ్రహానికి 12 చేతులు.  ఈ విగ్రహం ముందు … వెనుతిరిగి ఉన్న ఒకమ్మాయి . ఆమె వేషధారణ కూడా చాలా విభిన్నంగా ఉంది.  ఈ పోస్టర్ తోనే ఒక ఆసక్తిని జనరేట్ చేశారు ఎమ్మెస్ రాజు.
 
మిస్టికల్ డివైన్ థ్రిల్లర్ గా ‘అగధ’ను రూపొందిస్తున్నారాయన. శ్రీ ఆదివరాహ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై ఎమ్మెస్ రాజు దర్శకత్వంలో భారీ ఎత్తున రూపొందుతున్న చిత్రం 'అగధ'. కాశీ విశాలాక్షి బలుసు చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో రూపొందుతున్న 'అగధ' చిత్రం షూటింగ్ పార్ట్ పూర్తయింది. ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. 
 
ఈ చిత్రం గురించి ఎమ్మెస్ రాజు మాట్లాడుతూ "ఇదొక మిస్టికల్ డివైన్ థ్రిల్లర్. ఇందులో నటించిన తారలు ఎవరనేది త్వరలో తెలియజేస్తాం. రకరకాల సెట్లు, విభిన్న లొకేషన్లలో 85 రోజులు షూటింగ్ చేసాం. ఈ సినిమాలో 45 నిమిషాల వి ఎఫ్ ఎక్స్ ఉంటుంది. దాన్నిబట్టే ఈ సినిమా ఏ రేంజ్ లో ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అతిత్వరలోనే  ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువస్తాం" అని తెలిపారు.
 
ఈ చిత్రానికి సంగీతం: మిక్కిన్ అరుల్ దేవ్, ఛాయాగ్రహణం : నాని చమిడిశెట్టి, ఎడిటర్: జునైద్ సిద్దిఖీ, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్: రాజీవ్ నాయర్, అడిషనల్ స్క్రీన్ ప్లే: చైతన్య వేగి , ఎగ్జిక్యూటివ్ నిర్మాత: ఎన్. వి. ఎన్. సుబ్బరాజ్ , నిర్మాత: కాశీ విశాలాక్షి బలుసు, రచన- దర్శకత్వం: ఎమ్మెస్ రాజు.

అమెరికా - ఇరాన్ శాంతి చర్చలకు దౌత్యం.. హోటల్ బిల్లు చెల్లించలేక చేతులెత్తేసిన పాక్

అమెరికా - ఇరాన్ శాంతి చర్చలకు దౌత్యం.. హోటల్ బిల్లు చెల్లించలేక చేతులెత్తేసిన పాక్పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులను తగ్గించేందుకు వీలుగా అమెరికా - ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి చర్చలు సజావుగా సాగేలా పాకిస్తాన్ దౌత్యం వహించింది. ఈ చర్చలు తమ దేశ రాజధాని ఇస్లామాబాద్‌లో జరిగిలా ఏర్పాట్లు చేసి, ప్రపంచం ఎదుట తన గొప్పను ప్రకటించుకోవాలని ఉవ్విళ్లూరింది. అయితే, అనుకున్నది ఒకటి.. అయ్యింది ఒక్కటి అన్న చందంగా పాకిస్తాన్‌కు చేదు అనుభవం తప్పలేదు. ఆ దేశాల మధ్య జరిగిన చర్చల సందర్భంగా అయిన హోటల్ బిల్లు బరువు ఆతిథ్య దేశాన్ని బెంబేలెత్తించింది.

స్కానింగ్ చేస్తుండగా మొబైల్ ఫోన్ పేలిపోయింది.. ఎక్కడ?

స్కానింగ్ చేస్తుండగా మొబైల్ ఫోన్ పేలిపోయింది.. ఎక్కడ?డిపార్చర్ సెక్షన్‌లో ఒక ప్రయాణికుడి మొబైల్ ఫోన్‌ను స్కానింగ్ చేస్తుండగా అది పేలిపోవడంతో, ఆర్‌జిఐఏ శంషాబాద్‌లోని భద్రతా అధికారులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని రాయ్‌పూర్‌కు విమానం ఎక్కబోతున్న ప్రయాణికుడు లక్ష్మణ్ ప్రసాద్‌ను, అతని బ్యాక్‌ప్యాక్‌లో ఉన్న ఫోన్‌తో సహా విమానాశ్రయ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు.. నిరుద్యోగ యువత నుంచి లక్షలు గుంజేసిన ముఠా అరెస్ట్

విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు.. నిరుద్యోగ యువత నుంచి లక్షలు గుంజేసిన ముఠా అరెస్ట్విదేశాల్లో ఆకర్షణీయమైన ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ నిరుద్యోగ యువతను లక్షల రూపాయల మేర మోసం చేస్తున్న ట్రివిలియర్ చాప్టర్ అనే సంస్థ పేరుతో కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న ఒక మోసాల ముఠాను జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఒక మహిళతో సహా ఇద్దరు అనుమానితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గ్రీస్, రొమేనియా దేశాలకు పని వీసాలు ఇప్పిస్తామంటూ నిరుద్యోగులను ఆకర్షించిన నిందితులు, ఒక్కో అభ్యర్థి నుంచి రూ. 4 నుండి 5 లక్షల వరకు వసూలు చేశారని ఎస్‌హెచ్ఓ శ్రీనివాసులు రెడ్డి తెలిపారు.

180 మంది బాలికలపై లైంగికదాడి... 350కి పైగా అశ్లీల వీడియోలు.. బీజేపీ ఎంపీ ఫిర్యాదు

180 మంది బాలికలపై లైంగికదాడి... 350కి పైగా అశ్లీల వీడియోలు.. బీజేపీ ఎంపీ ఫిర్యాదుమహారాష్ట్రలో ఓ షాకింగ్ ఘటన ఒకటి వెలుగు చూసింది. ఓ కామాంధుడు ఏకంగా 180 మంది బాలికలపై లైంగికదాడికి తెగబడ్డాడు. అలాగే 350కి పైగా అశ్లీల వీడియోలు చిత్రీకరించాడు. దీనిపై బీజేపీ ఎంపీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో పోలీసులు ఆ కామాంధుడిని అరెస్టు చేశారు.

కన్నకుమార్తెను కిరాతకంగా హత్య చేసిన కన్నతల్లి

కన్నకుమార్తెను కిరాతకంగా హత్య చేసిన కన్నతల్లిఐటీ నగరం బెంగుళూరులో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. కన్నకూతురిని కన్నతల్లే అతి కిరాతకంగా హత్య చేసింది. ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. వైట్‌ఫీల్డ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఇమ్మెడిహళ్లిలో మంగళవారం ఉదయం ఈ హృదయ విదాకర ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మృతులను సువర్ణ (40), ఆమె కుమార్తె కారుణ్య (14)గా గుర్తించారు.

గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి వస్తుంది, ఎందుకని?

గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి వస్తుంది, ఎందుకని?వేసవి కాలం వచ్చేసింది. వీటితో పాటు పుచ్చకాయలు కూడా మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పుచ్చకాయలు ముందుగానే పండేందుకు పచ్చివాటికి ఇంజెక్షన్లు తదితర పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు. వీటి కారణంగా పలు అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి తలనొప్పి రావడం అనేది అందరికీ జరగదు, కానీ కొందరిలో ఇది కనిపిస్తుంది. దీనికి ప్రధానంగా సైంటిఫిక్ మరియు ఆరోగ్యపరమైన కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ప్రభావం పుచ్చకాయలో సిట్రులిన్ అనే అమినో యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటుంది.

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవికాలంలో పుచ్చకాయలు మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తాయి. వీటిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇవి రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తాయి. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గ్లాసు పుచ్చకాయ రసంలో స్పూన్‌ తేనె కలిపి ప్రతిరోజు తీసుకుంటే గుండెజబ్బులు, మూత్రపిండాల వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?చాలా మందికి మోచేతుల కిందవుండే చర్మ నల్లబడిపోయి కనిపిస్తుంది. దీన్ని పోగొట్టుకునేందుకు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, స్కిన్ స్పెషలిస్టులు మాత్రం ఇందుకు చిన్న చిట్కాలు చెబుతున్నారు.

కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు

కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడుకన్సార్టియం ఆఫ్ అక్రిడిటెడ్ హెల్త్‌కేర్ ఆర్గనైజేషన్స్(కాహో) నిర్వహిస్తోన్న భారతదేశపు ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ నాణ్యత సదస్సు అయిన కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను భారతదేశపు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ఎం. వెంకయ్య నాయుడు ప్రారంభించారు. ఏప్రిల్ 10 నుండి 12, 2026 వరకు జరగనున్న ఈ సదస్సులో ప్రభావవంతమైన శాస్త్రీయ సమావేశాలు, ప్యానెల్ చర్చలు, ఆవిష్కరణల ప్రదర్శనలు, ఇంటరాక్టివ్ నెట్‌వర్కింగ్ అవకాశాలు, పరిశోధకులు, వైద్య నిపుణులచే పోస్టర్ ప్రదర్శనలు కూడా ఉంటాయి, ఇవి వినూత్న ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించటంతో పాటుగా విజ్ఞాన మార్పిడిని ప్రోత్సహిస్తాయి.

ఈ 5 జ్యూస్‌లు ఆరోగ్యానికి వరం

ఈ 5 జ్యూస్‌లు ఆరోగ్యానికి వరంఇటీవలి కాలంలో సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలను అధిగమించాలంటే వివిధ రకాల రసాలు (Juices) ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఒక్కో రసం అందించే ప్రత్యేకమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొత్తిమీర రసం (Coriander Juice) జీర్ణక్రియ: గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. డీటాక్స్: శరీరంలోని భార లోహాలను (Heavy metals) తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మం: రక్తశుద్ధి చేయడం ద్వారా మొటిమలు తగ్గడానికి, చర్మం మెరవడానికి తోడ్పడుతుంది.
