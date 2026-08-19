సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న చిరంజీవి లేటెస్ట్ ఫోటోలు
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఈ నెల 22వ తేదీన 71 యేటలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. ఈ వయసులోనూ ఆయన ఎనర్జీ, డైనమిజం చూసి మెగా ఫ్యాన్స్తో పాటు సినీ వర్గాలు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నాయి. ఆయన లేటెస్ట్ ఫోటోలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం చిరంజీవి 'వాల్తేరు వీరయ్య' వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత దర్శకుడు బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో నటిస్తున్నారు. ఇది చిరంజీవి నటిస్తున్న 158వ చిత్రం. ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలే నెలకొన్నాయి. ఈ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే, చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానులకు ఒక అదిరిపోయే గిఫ్ట్ ఇచ్చేందుకు చిత్రబృందం ప్లాన్ చేస్తోంది. ఆగస్టు 22న సినిమాకు సంబంధించిన టైటిల్ లేదా గ్లింప్స్ రూపంలో ఒక మాస్ అప్డేట్ రానుందని తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా చిత్రీకరణ పనులు శరవేగంగా జరుపుకుంటోంది. ఇప్పటికే దాదాపు 40 రోజుల చిత్రీకరణ పూర్తికాగా, మొదటి భాగం ఎడిటింగ్ కూడా దాదాపు పూర్తయినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా, థియేటర్లలో ప్రేక్షకులకు గూసంప్స్ తెప్పించేలా ఇంటర్వెల్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ను దర్శకుడు బాబీ భారీ స్థాయిలో డిజైన్ చేసినట్లు చిత్ర వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ప్రస్తుత యాక్షన్ షెడ్యూల్ పూర్తి కాగానే, వచ్చే వారం నుంచి ఒక స్పెషల్ సాంగ్ చిత్రీకరణ ప్రారంభించనున్నారు. ఈ పాట కోసం చిరంజీవి సరికొత్త స్టైలిష్ లుక్లో కనిపించబోతున్నారు. ఆయన ఎనర్జీకి తగ్గట్టుగా ఈ పాటను డిజైన్ చేస్తున్నారని, ఇది అభిమానులను ఉర్రూతలూగించడం ఖాయమని అంటున్నారు.
భారీ బడ్జెట్తో కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో అనసూయ రాజన్, నివేదా పేతురాజ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. తమన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, విజయ్ కార్తీక్ కన్నన్ సినిమాటోగ్రాఫర్గా పనిచేస్తున్నారు. యాక్షన్, ఎమోషన్, ఫ్యామిలీ డ్రామా, కామెడీ వంటి అంశాలతో పూర్తిస్థాయి మాస్ ఎంటర్టైనర్గా ఈ సినిమా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ చిత్రాన్ని 2027 సంక్రాంతికి విడుదల చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. మొత్తానికి, చిరంజీవి పుట్టినరోజున రాబోయే అప్డేట్ కోసం మెగా అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.