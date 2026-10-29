ఏఐ పదునైన కత్తి.. అది ఎంతో ప్రమాదకరం : కృతి సనన్
ఇటీవలి కాలంలో అత్యాధునిక టెక్నాలజీ అయిన కృత్రిమ మేధ దుర్వినియోగంపై బాలీవుడ్ నటి కృతి సనన్ న్యాయపోరాటానికి దిగారు. ఏఐ పదునైన కత్తి అని, అది ఎంతో ప్రమాదకరమని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు. అదేసమయంలో తన వ్యక్తిగత, ప్రచార హక్కులను కాపాడాలటూ ఆమె ఢిల్లీ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఏఐ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి తన అనుమతి లేకుండా డీప్ఫేక్ వీడియోలు, ఫేక్ ఎండార్స్మెంట్లు సృష్టించకుండా అడ్డుకోవాలని ఆమె కోరారు.
ఈ పిటిషన్పై జస్టిస్ పురుషైంద్ర కుమార్ కౌరవ్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది. వ్యక్తిత్వ హక్కులకు సంబంధించిన అంశాలపై మరిన్ని వివరాలు, గత తీర్పులను సమర్పించాలని కృతి తరపు న్యాయవాదులను ఆదేశిస్తూ, తదుపరి విచారణను వాయిదా వేసింది.
ఇటీవల ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన కృతి సనన్, ఏఐ టెక్నాలజీ తనను తీవ్రంగా భయపెడుతోందని వ్యాఖ్యానించారు. "ఏఐ ఒక పదునైన కత్తి లాంటిది, అది ఎంత పదునుగా ఉంటే అంత ప్రమాదకరం" అని ఆమె అన్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఏఐ ద్వారా సృష్టించిన తన ఫొటోలను రిపోర్ట్ చేయడానికి సరైన నిబంధనలు కూడా లేవని ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆమె కోర్టును ఆశ్రయించడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.