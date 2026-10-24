Trivikram: నాకు, వెంకటేష్ కి కూడా AK47 కథ ఫస్ట్ అటెంప్ట్.: త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్
విక్టరీ వెంకటేష్ కథానాయకుడిగా, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ఆదర్శ కుటుంబం అధికారిక ట్రైలర్ గత రాత్రి హైదరాబాద్ మల్లారెడ్డి విశ్వ విద్యాపీఠ్ కళాశాలలో విడుదలైంది. కుటుంబ భావోద్వేగాలు, క్రైమ్ కామెడీ, బ్లాక్ కామెడీ, మరియు యాక్షన్ల కలయికగా సాగే ఈ చిత్రంలో వెంకటేష్ ఆత్మీయ క్షణాల నుండి తీవ్రమైన పోలీస్ ఛేజ్ల వరకు ద్విపాత్రాభినయం చేశారు.
Trivikram, Venkatesh and AK47 team
AK47 అని కూడా పిలువబడే ఈ చిత్రంలో శ్రీనిధి శెట్టి నటించగా, థమన్ ఎస్ సంగీతం అందించారు. ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 2 నుండి 9కి విడుదల తేదీలు మారిన తర్వాత దీపావళి సమయంలో ఈనెల 30న విడుదలవుతోంది. నవ్వులు, ఉత్కంఠ, మలుపులతో నిండిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధిస్తుందని అభిమానులు మరియు చిత్ర బృందం అంచనా వేస్తున్నారు.
ఆదర్శ కుటుంబం – హౌస్ నెం. 47’. హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ పతాకంపై ఎస్. రాధాకృష్ణ (చినబాబు) నిర్మించారు.
విక్టరీ వెంకటేష్ తనదైన కామెడీ టైమింగ్, ఆకట్టుకునే స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో ట్రైలర్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. యాక్షన్ సన్నివేశాల్లోనూ ఆయన చూపించిన ఎనర్జీ సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది. ఆయన నటనకు తోడు ఆసక్తికరమైన కథనం, వినోదభరిత సన్నివేశాలు ట్రైలర్ను మరింత ఆకట్టుకునేలా చేశాయి. ఇక తమన్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం ట్రైలర్కు అదనపు బలాన్నిచ్చింది. ముఖ్యంగా యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో తీవ్రతను పెంచుతూ, కథలోని ఉత్కంఠను మరింతగా ఎలివేట్ చేసింది.
విక్టరీ వెంకటేష్ మాట్లాడుతూ.. కాలేజ్ లైఫ్ లో నాకు ఎన్నో మెమోరీస్ ఉన్నాయి. ఈరోజులు మళ్ళీ రావు. మీరు కూడా మంచి మెమోరీస్ ఉండేలా చూసుకోండి. మీ కలను నిజం చేసుకోండి. కాలేజ్ అంటే డిగ్రీ, జాబ్ మాత్రమే కాదు.. మంచి క్యారెక్టర్ తో బయటకు రావాలి. అక్టోబర్ 30న మా సినిమా విడుదలవుతోంది. మీ అందరూ సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను." అన్నారు.
త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ.. "ఈ సినిమా మీరు ఊహించిన పద్ధతిలో కాకుండా, వేరే డైరెక్షన్ లో ఉండే లాంటి అవకాశమున్న సినిమా ఇది. నార్మల్ రొమాంటిక్ కామెడీ కాకుండా వేరే వేరే అంశాలను కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. క్రైమ్ కామెడీ లేదా బ్లాక్ కామెడీ అలాంటివి ట్రై చేశాము. నాకు, వెంకటేష్ గారికి కూడా ఇది ఫస్ట్ అటెంప్ట్. పని చేసేటప్పుడు ఈ సినిమా మా అందరికీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది. మీక్కూడా నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను. అక్టోబర్ 30వ తారీఖున థియేటర్లలో కలుద్దాం. ఈ సినిమాలో పనిచేసిన అందరు టెక్నీషియన్లకు, నటీనటులకు, ముఖ్యంగా వెంకటేష్ గారికి కృతజ్ఞతలు. ప్రొడ్యూసర్ చినబాబు గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవడమంటే ఫ్యామిలీకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవడమే. ఆయన తరపున కూడా అందరికీ నేనే కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నాను. అలాగే తమన్ అద్భుతమైన సంగీతం అందించాడు. ముఖ్యంగా బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ చేశాడు. దాదాపు 7-8 పాటలు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ లో ఉంటాయి. త్వరలోనే రిలీజ్ చేయబోతున్నాం అవన్నీ. థ్యాంక్యూ. నమస్కారం." అన్నారు.
కథానాయిక శ్రీనిధి శెట్టి మాట్లాడుతూ.. "ఇలా స్టూడెంట్స్ మధ్యలో ఈ వేడుక జరుపుకోవడం సంతోషంగా ఉంది. మనకి లైఫ్ లో ఎన్నో ప్లాన్స్ ఉంటాయి. కానీ, లైఫ్ ప్లాన్ మరోలా ఉంటుంది. మనల్ని సర్ప్రైజ్ చేస్తూనే ఉంటుంది. అలాగే మా సినిమాలో కూడా నెక్స్ట్ సీన్ ఏం జరుగుతుంది, ఏమవుతుంది అనే ఆసక్తి ఉంటుంది. ప్రతి సీన్ కి ఓ సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది. మీరు మా సినిమా చూసి ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారని భావిస్తున్నాను. ఇంత మంచి సినిమాలో అవకాశమిచ్చి, ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే జ్ఞాపకాలను ఇచ్చిన త్రివిక్రమ్ గారికి కృతజ్ఞతలు. వెంకటేష్ గారు లాంటి లెజెండ్ తో కలిసి నటించడం గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. నిర్మాత చినబాబు గారు ఒక పిల్లర్ లాగా మా అందరికీ ఎంతో సపోర్ట్ గా నిలిచారు. తమన్ గారు అద్భుతమైన సంగీతం అందించారు. మీ అందరి లాగే నేను కూడా అక్టోబర్ 30 కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నాను." అన్నారు.
సంగీత దర్శకుడు తమన్ మాట్లాడుతూ.. "ఆదర్శ కుటుంబం నాకు ప్రత్యేకమైన సినిమా. నా ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ నువ్వు నాకు నచ్చావ్. ఎప్పుడు చూసినా ప్రతి సీన్ ఎంజాయ్ చేస్తాను. ఆ కాంబినేషన్ కోసం నేను ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్నాను. కొందరు రాస్తే కొందరు మాట్లాడాలి, కొందరు యాక్ట్ చేయాలి అనిపిస్తుంది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ గారి కాంబినేషన్ చూడాలనే కోరిక అరవింద సమేత సినిమాతో తీరిపోయింది. అలాగే త్రివిక్రమ్ గారు, వెంకటేష్ గారి కాంబో. త్రివిక్రమ్ గారు పెర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్. ఫ్యామిలీకి ఏం కావాలో ఆయనకు కరెక్ట్ గా తెలుసు. వెంకటేష్ గారి కోసం ఆయన అద్భుతమైన స్క్రిప్ట్ రాశారు. ఇటీవల బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ పూర్తి చేశాను. సినిమా ఫెంటాస్టిక్ గా ఉంది. చాలా పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది. నిర్మాత చినబాబు గారు అరవింద సమేత నుంచి నన్ను ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇది త్రివిక్రమ్ గారి ట్రేడ్ మార్క్ ఫిల్మ్. మీ అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది." అన్నారు.