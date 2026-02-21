Trigun: త్రిగుణ్ హీరోగా లక్కీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై ఆకర్షిత చిత్రం ప్రారంభం

Trigun, Venu Swamy, Damodar prasad and others
త్రిగుణ్ హీరోగా పదినే కుమార్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్న చిత్రం ఆకర్షిత. రాజ్ కుమార్ కసిరెడ్డి, అదుర్స్ రఘు, సత్యం రాజేష్, రవివర్మ, ప్రియా ముఖ్య పాత్రల్ని పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకి సూరిశెట్టి కిషోర్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని కోరె సందీప్ యాదవ్, శ్రీకాంత్ బట్టు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ షేక్ హజారత్ (వలి) కెమెరామెన్గా పని చేయనున్నారు. శనివారం పూజా కార్యక్రమానికి ప్రముఖ నిర్మాత, డిస్ట్రిబ్యూటర్ వంశీ నందిపాటి, వేణు స్వామి, ప్రముఖ నిర్మాత దామోదర ప్రసాద్, సి. కళ్యాణ్ తదితరులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో జరిగిన ముహూర్తపు సన్నివేశానికి సి. కళ్యాణ్ క్లాప్ కొట్టారు. ప్రముఖ జ్యోతిశ్య నిపుణులు వేణు స్వామి స్క్రిప్ట్ను అందజేశారు. బేబీ ఆష్కా, కీర్తనలు కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. నటి ప్రియ చిత్రానికి సంబంధించిన ‘ఆకర్షిత’ టైటిల్ను రివీల్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో త్రిగుణ్, కసిరెడ్డి, సత్యం రాజేష్, అదుర్స్ రఘు, రవివర్మ, ప్రియా పాల్గొని సందడి చేశారు.
హీరో త్రిగుణ్ మాట్లాడుతూ, కొత్త దర్శకుడు కిషోర్ మంచి కథతో సినిమాని తీస్తున్నారు. ఈ మూవీని సందీప్, శ్రీకాంత్ నిర్మిస్తున్నారు. వీరందరికీ ఇది మొదటి చిత్రం. మంచి సినిమాతో మేమంతా రాబోతోన్నాం. ఈ చిత్రంలో నేను హీరోని కాదు కసిరెడ్డి హీరో. కసిరెడ్డితో పని చేయడం ఆనందంగా ఉంది. ఈ మూవీలో మాతో పాటుగా రవి వర్మ, రఘు గారు, ప్రియా నటిస్తున్నారు. ఈ రోజు మేం మా ‘ఆకర్షిత’ టైటిల్ను రివీల్ చేశాం. త్వరలోనే షూటింగ్ ప్రారంభిస్తాం. ఇతర అప్డేట్లు త్వరలోనే ఇస్తామ’ని అన్నారు.
నటుడు రోలర్ రఘు మాట్లాడుతూ .. ‘లక్కీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ మీద సందీప్, శ్రీకాంత్ నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘ఆకర్షిత’. ఈ మూవీని కొత్త దర్శకుడు కిషోర్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కిషోర్ నన్ను కొత్తగా చూపించబోతున్నారు. మా సినిమాను అందరూ సపోర్ట్ చేసి ఎంకరేజ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
రవి వర్మ మాట్లాడుతూ .. ‘మా ‘ఆకర్షిత’ సినిమా అందరినీ ఆకర్షిస్తుందని నమ్ముతున్నాను. త్రిగుణ్తో నాకు ఇది 8వ సినిమా. త్రిగుణ్ నాకు సొంత తమ్ముడు లాంటి వాడు. ‘ఆకర్షిత’ టీంకు ఆల్ ది బెస్ట్, కంగ్రాట్స్’ అని అన్నారు.
నటి ప్రియ మాట్లాడుతూ ..‘లక్కీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘ఆకర్షిత’. సందీప్, శ్రీకాంత్ నిర్మాణంలో కిషోర్ తెరకెక్కిస్తున్న ‘ఆకర్షిత’ చిత్రం అందరినీ ఆకర్షిస్తుందని నమ్ముతున్నాను. మళ్లీ సక్సెస్ మీట్లో కలుద్దామ’ని అన్నారు.
కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఆకర్షిత’ కథను రెండేళ్ల క్రితం విన్నాను. కథ విన్నప్పుడు షాక్ అయ్యాను. ఇందులో అన్ని రకాల అంశాలుంటాయి. ఈ మూవీ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. త్రిగుణ్తో ఇది నాకు తొలి చిత్రం. ఇంత మంచి సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు థాంక్స్’ అని అన్నారు.
దర్శకుడు సూరిశెట్టి కిషోర్ మాట్లాడుతూ .. ‘మా ‘ఆకర్షిత’ చిత్రం చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. సీతమ్మని తీసుకు రావడానికి రాముడికి వారధి అవసరమైంది. మా సినిమాని జనాల వరకు తీసుకెళ్లడానికి మీడియా వారధిలా మాకు సపోర్ట్ చేస్తోంది. మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న మీడియా వారికి థాంక్స్’ అని అన్నారు.
నిర్మాత సందీప్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ .. ‘మా ‘ఆకర్షిత’ సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన ప్రతీ ఒక్కరికి థాంక్స్. ఈ ప్రయాణంలో సపోర్ట్గా నిలిచిన మీడియా వారికి థాంక్స్. మున్ముందు మా సినిమాకు సంబంధించిన ఇతర అప్డేట్లను ప్రకటిస్తామ’ని అన్నారు.
సినిమాటోగ్రఫర్ షేక్ హజరత్ (వలి) మాట్లాడుతూ .. ‘డైరెక్టర్ కిషోర్ కథను చెప్పినప్పుడు షాక్ అయ్యాను. ఎక్కడా కూడా కొత్త దర్శకుడు అనే ఫీలింగ్ రాలేదు. త్రిగుణ్తో ఇది నాకు మూడో చిత్రం. బాంబేలో బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలు తీసి ఇప్పుడు ఇలా మళ్లీ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోకి వచ్చాను. ‘ఆకర్షిత’ టీంని చూస్తే ఓ ఫ్యామిలీలా అనిపిస్తోంది’ అని అన్నారు.
నటీనటులు : త్రిగుణ్, పదినే కుమార్, అదుర్స్ రఘు, కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్, సత్యం రాజేష్, రవి వర్మ, బలగం జయరాం తదితరులు