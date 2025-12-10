బుధవారం, 10 డిశెంబరు 2025
Written By దేవి
Last Updated : బుధవారం, 10 డిశెంబరు 2025 (16:28 IST)

Akanda 2 US: రికార్డు స్థాయిలో అఖండ 2 ప్రీ సేల్స్ - డిసెంబర్ 11న USA ప్రీమియర్లు

Akhanda 2 US sales posters
విడుదలకు కేవలం రెండు రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండగా, బాలయ్య నటించిన అఖండ 2: తాండవం బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ ఓపెనింగ్ కోసం సిద్ధమవుతోంది. డిసెంబర్ 12, 2025న విడుదల కానుంది.  USAలో ప్రీమియర్లు ప్రీ సేల్స్ 6 గంటల కంటే తక్కువ సమయంలో రికార్డు వేగంతో దాటాయి. అమ్మకాలు ప్రారంభమైన మొదటి ఆరు గంటల్లోనే, అఖండ 2 ఉత్తర అమెరికాలో ప్రీ-సేల్స్‌లో 125 వేల డాలర్లను దాటింది.

డిసెంబర్ 11న # గ్రాండ్ USA ప్రీమియర్లు . ఇది తెలుగు టైటిల్‌కు ఇప్పటివరకు అత్యంత వేగవంతమైనది. అదే సమయంలో 7,200 కంటే ఎక్కువ టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి, ఇది సీక్వెల్ కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా బలమైన అంచనాలను ధృవీకరిస్తుంది.
 
మోక్ష మూవీస్, సినీ గెలాక్సీ USA & శ్రీ వైష్ణవి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ద్వారా అఖండ 2:  తాండవం USA విడుదల.  ఇది విడుదల కాదు.,ఇది ఒక దృగ్విషయం.. 6 గంటల్లోపు USAలో 7200+ టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. బాక్సాఫీస్ సర్జికల్ స్ట్రైక్ లాగా బుక్ అవుతోంది. మోక్షమూవీస్, సినీగెలాక్సీUSA & శ్రీ వైష్ణవి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ద్వారా అఖండ2తాండవం USA విడుదల.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో, దశలవారీగా బుకింగ్‌లు ప్రారంభమవుతున్నాయి. తెలంగాణలో, టిక్కెట్ల అమ్మకాలు ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు, అయితే అవి ఈ సాయంత్రం తర్వాత ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతాయని భావిస్తున్నారు. 
 
ప్రీమియర్‌లు రేపు ప్రారంభమవుతాయి మరియు అభిమానులు బాలయ్య అఘోర అవతారాన్ని పెద్ద తెరపై చూడటానికి వేచి ఉన్నారు. ఈ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌లో ఆది పినిశెట్టి, కబీర్ దుహాన్ సింగ్, పూర్ణ మరియు హర్షాలి మల్హోత్రా నటించారు. 14 రీల్స్ ప్లస్ నిర్మించిన ఈ సీక్వెల్ 3Dలో విడుదల కానుంది, థమన్ సంగీతం సమకూర్చారు.

పంట చేనుకు చీడపడితే ఏ మందు కొట్టాలో బాగా తెలుసు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

పంట చేనుకు చీడపడితే ఏ మందు కొట్టాలో బాగా తెలుసు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపంట చేనుకు చీడపడితే ఏ మందు కొట్టాలో తనకు బాగా తెలుసని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఆయన బుధవారం హైదరాబాద నగరంలోని విద్యా నిలయం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయాన్ని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన బహిరంగ సభలో విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ఆయన కీలక ప్రసంగం చేశారు.

పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను రాజులా పాలిస్తున్నారు: పంచాయతీ కార్యదర్శి ఉద్వేగం (video)

పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను రాజులా పాలిస్తున్నారు: పంచాయతీ కార్యదర్శి ఉద్వేగం (video)పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను రాజులా పరిపాలిస్తున్నారంటూ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పైన ప్రశంసలు వర్షం కురిపించారు పంచాయతీ కార్యదర్శి శ్రీమతి ధర్మావతి. ఆమె ఒకింత ఉద్వేగానికి లోనవుతూ... మీరు వచ్చాక మాకు వరుసగా ప్రమోషన్లు వస్తున్నాయి సార్. నేను గ్రేడ్ 3 నుంచి ఇప్పుడు 1కి వచ్చాను. ఎంతో సంతోషంగా వుంది. చిన్నప్పుడు మిమ్మల్ని సినిమా హీరోగా చూసాను. ఇప్పుడు అదే హీరో మామధ్యకు డిప్యూటీ సీఎంగా రావడం, నాకు మీతో మాట్లాడే అవకాశం రావడం, రాత్రంతా నిద్రపట్టలేదు సార్. మీతో ఏం మాట్లాడాలో నాకు మాటలు రావడం లేదు అంటూ ఆమె మాట్లాడారు.

ప్రేమికురాలిని దిండుతో చంపేసిన ప్రియుడు

ప్రేమికురాలిని దిండుతో చంపేసిన ప్రియుడుతమిళనాడు రాష్ట్రంలోని సేలం జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. తాను ప్రేమించిన అమ్మాయిని ప్రియుడు హత్య చేశాడు. దిండుతో గట్టిగా అదిమిపట్టి చంపేశాడు. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు..

వివాహితతో ఏకాంతంగా వ్యక్తి, ఇద్దర్నీ చెట్టుకు కట్టేసి చితక బాదారు

వివాహితతో ఏకాంతంగా వ్యక్తి, ఇద్దర్నీ చెట్టుకు కట్టేసి చితక బాదారువివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తున్న వివాహితను, ఆమె ప్రియుడిని చెట్టుకు కట్టేసి దారుణంగా దాడి చేసిన ఘటన బీహారులోని సుపాల్ లో వెలుగుచూసింది. మౌళ్వీ అనే వ్యక్తి సుపాల్ గ్రామానికి చెందిన ఓ వివాహితతో సన్నిహితంగా వుంటూ వస్తున్నాడు. ఈ బంధం వీరిద్దరి మధ్య వివాహేతర సంబంధానికి దారి తీసింది. తరచూ సదరు వివాహిత వద్దకు వస్తూ ఆమెతో ఏకాంతంగా సమయం గడపడాన్ని గమనించిన గ్రామస్తులు వారిద్దరూ ఒకటిగా వున్న సమయంలో రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నారు. ఇద్దరికీ గ్రామస్తుల సమక్షంలో పంచాయతీ విధించడమే కాకుండా చెట్టుకు కట్టేసి దారుణంగా కొట్టారు.

బస్సులో వున్న ఆ అమ్మాయిని మాకు అప్పగించి వెళ్లు: డ్రైవర్‌కి గంజాయ్ బ్యాచ్ డిమాండ్

బస్సులో వున్న ఆ అమ్మాయిని మాకు అప్పగించి వెళ్లు: డ్రైవర్‌కి గంజాయ్ బ్యాచ్ డిమాండ్గంజాయి తదితర మత్తు పదార్థాలకు బానిసలైన కొందరు యువకులు దారుణమైన చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు. కర్నాటక లోని కిక్కేరి తాలూకాలో మద్యం, గంజాయి మత్తులో ఇద్దరు వ్యక్తులు స్కూలు బస్సుకు అడ్డంగా తమ ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఆపారు. ఆ తర్వాత స్కూలు బస్సులో వున్న తమకు కావాల్సిన అమ్మాయిని అప్పగించి వెళ్లు అంటూ బస్సు డ్రైవరును బెదిరించారు. ఐతే బస్సు డ్రైవర్ ఎంతమాత్రం భయపడకుండా వారిని ఎదిరించాడు. పిల్లల్ని సురక్షితంగా స్కూలు వద్ద దింపాడు. గుర్తు తెలియని ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులను వీడియో తీయడంతో వారిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు వారి కోసం గాలిస్తున్నారు.

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...తులసి ఆకుల్ని నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసి తేనె లేదా పెరుగుతో పాటు సేవిస్తే చాలా రోగాలు నివారణ అవుతాయి. పాలతో మాత్రం తీసుకోకూడదు. తులసి ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. అల్పాహారానికి అరగంట ముందు తులసి రసాన్ని సేవిస్తే జీర్ణశక్తి మెరుగవుతుంది మలేరియా వచ్చినపుడు ఐదు నుంచి ఏడు తులసి ఆకులను నలిపి మిరియాల పొడితో తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పది గ్రాముల తులసి రసాన్ని పది గ్రాముల అల్లం రసంతో కలిపి తీసుకుంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. పిల్లలకు వాంతులు అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా తులసి విత్తనాలను పెరుగు లేదా తేనెతో కలిపి నాకిస్తే తగ్గుముఖం పడతాయి.

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?తమలపాకులతో అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. వీటిలో ముఖ్యమైనవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తమలపాకు జీర్ణ ఎంజైమ్‌లను ఉత్తేజపరచడం ద్వారా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. దగ్గు, జలుబు, ఆస్తమా వంటి శ్వాసకోశ సమస్యల నుండి ఉపశమనం అందించడానికి ఇది సాంప్రదాయకంగా ఉపయోగించబడుతుంది. కఫాన్ని పలచన చేసి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. తమలపాకు సహజంగా యాంటీమైక్రోబయల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది నోటి దుర్వాసనను తగ్గించి, చిగుళ్ల సమస్యలు, దంతక్షయం నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది.

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలు

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలుఅరటిపండును అల్పాహారంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. తింటున్న ఆహారాన్ని బాగా నమిలి తినాలి. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం తప్పనిసరిగా చేస్తూ వుండాలి. ద్రాక్ష, క్రాన్ బెర్రీ రసాలను తాగుతుంటే ఓవర్ వెయిట్ తగ్గవచ్చు. గ్రీన్ టీని తాగుతుంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతూ బరువు కూడా అదుపులోకి తగ్గవచ్చు. మంచినీరు కనీసం 3 లీటర్లకు తగ్గకుండా తాగుతుండాలి. గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె కలిపి తీసుకుంటే బరువు తగ్గవచ్చు. ప్రతిరోజూ మొలకెత్తిన పెసలు తింటుంటే అధిక బరువు సమస్య వదిలించుకోవచ్చు.

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.
