Akanda 2 US: రికార్డు స్థాయిలో అఖండ 2 ప్రీ సేల్స్ - డిసెంబర్ 11న USA ప్రీమియర్లు
Akhanda 2 US sales posters
విడుదలకు కేవలం రెండు రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండగా, బాలయ్య నటించిన అఖండ 2: తాండవం బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ ఓపెనింగ్ కోసం సిద్ధమవుతోంది. డిసెంబర్ 12, 2025న విడుదల కానుంది. USAలో ప్రీమియర్లు ప్రీ సేల్స్ 6 గంటల కంటే తక్కువ సమయంలో రికార్డు వేగంతో దాటాయి. అమ్మకాలు ప్రారంభమైన మొదటి ఆరు గంటల్లోనే, అఖండ 2 ఉత్తర అమెరికాలో ప్రీ-సేల్స్లో 125 వేల డాలర్లను దాటింది.
డిసెంబర్ 11న # గ్రాండ్ USA ప్రీమియర్లు . ఇది తెలుగు టైటిల్కు ఇప్పటివరకు అత్యంత వేగవంతమైనది. అదే సమయంలో 7,200 కంటే ఎక్కువ టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి, ఇది సీక్వెల్ కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా బలమైన అంచనాలను ధృవీకరిస్తుంది.
మోక్ష మూవీస్, సినీ గెలాక్సీ USA & శ్రీ వైష్ణవి ఎంటర్టైన్మెంట్ ద్వారా అఖండ 2: తాండవం USA విడుదల. ఇది విడుదల కాదు.,ఇది ఒక దృగ్విషయం.. 6 గంటల్లోపు USAలో 7200+ టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. బాక్సాఫీస్ సర్జికల్ స్ట్రైక్ లాగా బుక్ అవుతోంది. మోక్షమూవీస్, సినీగెలాక్సీUSA & శ్రీ వైష్ణవి ఎంటర్టైన్మెంట్ ద్వారా అఖండ2తాండవం USA విడుదల.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో, దశలవారీగా బుకింగ్లు ప్రారంభమవుతున్నాయి. తెలంగాణలో, టిక్కెట్ల అమ్మకాలు ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు, అయితే అవి ఈ సాయంత్రం తర్వాత ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతాయని భావిస్తున్నారు.
ప్రీమియర్లు రేపు ప్రారంభమవుతాయి మరియు అభిమానులు బాలయ్య అఘోర అవతారాన్ని పెద్ద తెరపై చూడటానికి వేచి ఉన్నారు. ఈ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్లో ఆది పినిశెట్టి, కబీర్ దుహాన్ సింగ్, పూర్ణ మరియు హర్షాలి మల్హోత్రా నటించారు. 14 రీల్స్ ప్లస్ నిర్మించిన ఈ సీక్వెల్ 3Dలో విడుదల కానుంది, థమన్ సంగీతం సమకూర్చారు.