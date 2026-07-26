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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 26 July 2026 (17:39 IST)

పౌరసత్వాన్ని వదులుకుంటానంటున్న అఖిల్ అక్కినేని

Akhil Akkineni - Lenin
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 26 Jul 2026 (17:39 IST)
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అక్కినేని నాగార్జున - అమల దంపతుల ఏకైక కుమారుడు అఖిల్ అక్కినేని. ఇటీవలే లెనిన్ చిత్రంతో ప్రేక్షకులను పలుకరించారు. అయితే, ఆయన తన పౌరసత్వం గురించి కీలక విషయాన్ని వెల్లడించారు. తాను అమెరికా పౌరుడునని, ఈ పౌరసత్వాన్ని త్వరలోనే వదులుకుని, త్వరలోనే పూర్తిస్థాయి భారత పౌరుడుగా మారనున్నట్టు వెల్లడించారు. ఇటీవల తన చిత్రం 'లెనిన్' విజయవంతమైన నేపథ్యంలో, ఓ పాడ్ కాస్ట్‌లో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
 
'నాకు అమెరికా పౌరసత్వంతో పాటు ఆ దేశ పాస్‌పోర్టు కూడా ఉంది. అయితే, ప్రస్తుతం నేను దానిని వదులుకునే ప్రక్రియలో ఉన్నాను. మరికొన్ని నెలల్లో నేను అధికారికంగా భారత పౌరుడిని అవుతాను' అని అఖిల్ స్పష్టం చేశారు. 'లెనిన్' చిత్రం విజయోత్సవాల సందర్భంగా నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో అఖిల్ తన పౌరసత్వంపై మాట్లాడారు. అమెరికా పౌరసత్వాన్ని త్యజించే ప్రక్రియ ఇప్పటికే కొనసాగుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. దేశం పట్ల ఆయనకున్న నిబద్ధతను చాటేలా ఉన్న ఈ నిర్ణయంపై పలువురు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
 
అఖిల్ అక్కినేని అమెరికాలో జన్మించడంతో సహజంగానే ఆయనకు ఆ దేశ పౌరసత్వం లభించింది. అమెరికా పాస్‌పోర్టు కలిగి ఉన్నప్పటికీ, ఆయన తన జీవితంలో అత్యధిక భాగం భారతదేశంలోనే గడిపారు. ఇక్కడే పెరిగిన ఆయన, తన తండ్రి, అగ్ర నటుడు నాగార్జున అక్కినేని అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో కథానాయకుడిగా అడుగుపెట్టారు. భారత రాజ్యాంగం ద్వంద్వ పౌరసత్వాన్ని అనుమతించదు. ఈ నేపథ్యంలో, భారతీయ పౌరసత్వ చట్టాలకు లోబడి ఆయన తన అమెరికా పౌరసత్వాన్ని వదులుకుంటున్నారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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