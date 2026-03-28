Akhil: పెద్ది కోసం అఖిల్ చిత్రం లెనిన్ వాయిదా పడింది
రామ్ చరణ్ నటించిన చిత్రం పెద్ది. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ లో విడుదలకాబోతంది. అయితే మే1న అఖిల్ అక్కినేని నటించిన లెనిన్ చిత్రం విడుదలకావాల్సింది. చిత్ర నిర్మాతలు లెనిన్ సినిమాను వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. లెనిన్ సినిమాను జూన్ 26, 2026న వస్తుంది అని ప్రకటించారు. రామ్ చరణ్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఇచ్చిన సర్ప్రైజ్, ఫ్యాన్స్ని మెప్పించింది. ఈ మూవీ కోసం అక్కినేని అఖిల్, తన కమ్బ్యాక్ మూవీని వాయిదా వేసుకున్నాడు.
ఏజెంట్ తర్వాత గ్యాప్ తీసుకుని అఖిల్.. చేస్తున్న చిత్రం లెనిన్. ఈ చిత్రం కిరణ్ అబ్బవరంతో వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ మూవీ తీసిన నంద కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. మొదట ఈ మూవీలో హీరోయిన్గా శ్రీలీలని తీసుకున్నాడు. కొంత భాగం షూటింగ్ కూడా పూర్తి చేసిన తర్వాత ఆమె స్థానంలో భాగ్యశ్రీ బోర్సేని ఎంచుకున్నారు. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్లో సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్గా ‘లెనిన్’ మూవీ తెరకెక్కబోతున్నట్టుగా డైరెక్టర్ నందకిషోర్ అబ్బూరు తెలిపారు. సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీకి ఎస్. ఎస్. తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.