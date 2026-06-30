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Written By దేవీ
Last Updated : Tuesday, 30 June 2026 (14:16 IST)

Nag: లెనిన్ ప్రమోషన్ల హడావిడి మధ్యలో సరదా క్షణాలతో అక్కినేని నాగార్జున

Akkinni Nagaruna at Annpurna studio with lenin team
BY: దేవీ
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (14:11 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (14:16 IST)
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Akkinni Nagaruna at Annpurna studio with lenin team
అక్కినేని నాగార్జున నేడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలోని సెట్లో లెనిన్ టీమ్ తో మాటామంతీ మాట్లాడుతూ కనిపించారు. అఖిల్ నటించిన లెనిన్ ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఆయన ముందుకు వచ్చి టీమ్ తో సందడి చేశారు. లెనిన్ ట్రైలర్ వైజాగ్ వేదికగా  విడుదలకాబోతోంది. జులై 10న సినిమా విడుదలకాబోతోంది. ఇప్పటికే రెండు సార్లు విడుదల వాయిదా పడింది. గత వారం విడుదలచేయాల్సింది సమంత సినిమా కోసం వాయిదా వేసినట్లు వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.
 
అక్కినేని యంగ్ హీరో అక్కినేని అఖిల్ నటించిన లేటెస్ట్ అవైటెడ్ సినిమానే “లెనిన్”. మంచి బజ్ ని సెట్ చేసుకున్న ఈ సినిమాతో అఖిల్ మంచి కంబ్యాక్ ఇవ్వాలని ఫ్యాన్స్ కూడా గట్టిగా కోరుకుంటున్నారు. ఇక ఈ సినిమా ట్రైలర్ ని మేకర్స్ నేను వైజాగ్ వేదికగా విడుదల చేస్తుండగా ఈ గ్యాప్ లో మాత్రం మంచి హైప్ ఎక్కించే పనిలో ఉన్నారని చెప్పాలి.
 
మెయిన్ గా అఖిల్ గట్టిగా ఫిక్స్ అయ్యాడు అన్నట్టుగా చెబుతున్నారు. తనతో పాటుగా థమన్ వర్క్ కూడా హైలైట్ గా ఉంటుందని మేకర్స్ అంటున్నారు. సో లెనిన్ ట్రైలర్ పట్ల అభిమానుల్లో మరింత హైప్ సెట్టయ్యింది. ఇక ఈ సినిమాకి కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించగా భాగ్యశ్రీ బోర్స్ హీరోయిన్ గా నటించింది. అలాగే ఈ జూలై 10న ఈ విలేజ్ యాక్షన్ సినిమా గ్రాండ్ గా విడుదల కాబోతోంది.
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దేవీ

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అధికంగా పసుపు వాడితే?

అధికంగా పసుపు వాడితే?శతాబ్దాలుగా ఆయుర్వేద వైద్యంలో పలు వ్యాధుల చికిత్సకు పసుపును ఉపయోగిస్తున్నారు. పసుపు లేకుండా ఏ వంటకం పూర్తి కాదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అలాంటి పసుపును మోతాదుకి మించి వాడినా, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉపయోగించినా సమస్యలు వస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు వాడే మందులకు పసుపు సమస్యను తేవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది రక్తాన్ని పలుచగా చేస్తుంది. పసుపు కడుపు నొప్పి, వికారం, అతిసారం కలిగించవచ్చు. కొంతమందిలో ఇది అలెర్జీలకు కారణమవుతుంది.

అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?

అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.

నా భార్య గర్భిణీ, ఆమెకి పొటాటో చిప్స్ తినాలని వుందట, తినవచ్చా?

నా భార్య గర్భిణీ, ఆమెకి పొటాటో చిప్స్ తినాలని వుందట, తినవచ్చా?గర్భిణీలు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి వుంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమేమి తినాలన్నది గైనకాలజి వైద్యులు చెబుతారు. ఐతే గర్భిణీలు పొటాటో చిప్స్‌ను కొద్ది మొత్తంలో తినవచ్చు. దీనివల్ల తక్షణమే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, దీనిని అలవాటుగా మార్చుకోకుండా తినాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒకటి రెండు చిన్న ముక్కలు రుచి కోసం తినడం మంచిది. దీనికి గల కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాటో చిప్స్ తయారీలో చాలామంది ఇంగువ వాడుతారు. గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంగువ తీసుకోవడం సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే ఇది గర్భాశయ సంకోచాలను ప్రేరేపించే అవకాశం ఉంది.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వున్నవారు సోంపు తినవచ్చా?

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