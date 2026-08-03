Nani and Nithin: : నాని క్లాప్ తో నితిన్ హీరోగా అలియాస్ రుక్మిణి ప్రారంభం
తన యునానిమస్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై, న్యాచురల్ స్టార్ నాని రూపొందిస్తున్న అలియాస్ రుక్మిణి చిత్రం కొద్దిసేపటి క్రితమే జూబ్లీహిల్స్ లోని నాని కార్యాలయంలో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. నితిన్, రుక్మిణి వసంత్ నాయకా నాయికలుగా నటిస్తున్నారు. నాని సోదరి గంటా దీప్తి నిర్మిస్తున్నారు. దండోరా చిత్రంతో జాతీయ స్థాయి అవార్డు పొందిన మురళీకాంత్ దేవసోత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. నాని తండ్రి సుధాకర్ రెడ్డి కెమెరా స్విచాన్ చేయగా, బోయినపల్లి వెంకట్ గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు.
Natural Star Nani clap on nithin
ఇటీవలే అలియాస్ రుక్మిణి' టైటిల్ గ్లింప్స్ను నాని విడుదల చేశారు. ఈ పోస్టర్లలో నితిన్, పుస్తకాలు మరియు కాగితాల మధ్య, పల్ప్ ఫిక్షన్ రచయిత కృష్ణగా కనిపిస్తున్నాడు. నితిన్ దీనిని ఆప్యాయంగా 'నా భార్య.. నా భార్య ' అని పిలుస్తూ, ఇది చాలా చర్చకు దారితీస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. కాగా, దర్శకుడు మురళీకాంత్ దేవసోత్, సంగీత దర్శకుడు విజయ్ బల్గనిన్తో సహా అద్భుతమైన నటీనటులను నాని ప్రశంసించారు. ఆహ్లాదకరమైన సంగీతం మరియు కొత్త జంట అభిమానులను ఉత్సాహపరుస్తూ, దీనిని 2026 టాలీవుడ్ చిత్రాల జాబితాలో ఒక చిరస్మరణీయ చిత్రంగా నిలుస్తందని చెబుతున్నారు.