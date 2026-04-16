గురువారం, 16 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 16 ఏప్రియల్ 2026 (08:15 IST)

Arya: క్రిమినల్స్ అంతా వారణాసిలోనే వున్నారు : కథానాయకుడు ఆర్య

Arya, Gautam Karthik, Manju Warrier
తమిళ నటుడు ఆర్య చెప్పిన మాటలు ట్రెండ్ గా నిలుస్తున్నాయి. దేశంలో అక్కడక్కడా నేరాలు ఘోరాలు చేసిన క్రిమినల్స్ ఎక్కువమంది సాధువులుగా మారి వారణాసిలో మకాం వేస్తున్నారని మొదట్లో తాను పోలీసుల ద్వారా విని ఆశ్చర్యపోయానని కథానాయకుడు ఆర్య తెలిపారు. 
 
అక్కడ వారికి ఎటువంటి ఐడెంటీ వుండదు. గడ్డాలు, మీసాలు పెంచేసి కషాయ దుస్తులు ధరించి స్వామి అంటూ పిలిపించుకుంటారు. కొంతమంది గుంపులుగా ఏర్పడి ఓ గ్రూప్ గా ఏర్పడి ఫలానా స్వామిజీ శిష్యులమని చలామణి అవుతుంటారు. గతంలో నేనే దేవుణ్ణి సినిమా షూటింగ్ సమయంలో వారణాసిలో సాధువులపై రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు చాలా విషయాలు తెలిశాయని అన్నారు. ఆ సమయంలో పోలీసులు కొన్ని షాకింగ్ విషయాలు తెలిపారు. వారు సాధువుల రూపంలో డ్రెగ్స్ కూడా ఉపయోగిస్తుంటారని అన్నారు. ఇప్పుడు ఇది సోషల్ మీడియా హైలైట్ అవుతుంది. తాజాగా ఆర్రయ మిస్టర్ ఎక్స్ అనే సినిమాలో నటించారు. ప్రమోషన్ లో బాగంగా హైదరాబాద్ వచ్చారు.
 
ఆర్య, గౌతమ్ కార్తీక్ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ పాన్ ఇండియా యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘మిస్టర్ ఎక్స్’. ఎఫ్ఐఆర్ సినిమాతో ఆకట్టుకున్న మను ఆనంద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని ప్రిన్స్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్. లక్ష్మణ్ కుమార్ నిర్మించారు. మంజు వారియర్ పవర్‌ఫుల్ పాత్రలో కనిపిస్తున్న ఈ చిత్రంలో అతుల్య రవి, రైజా విల్సన్, అనఘ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌కు అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 17న తెలుగు, తమిళ్ లో వరల్డ్‌వైడ్ గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
 
ఇంకా హీరో ఆర్య మాట్లాడుతూ,  దాదాపు మూడేళ్ల తర్వాత నా సినిమా తెలుగులో రిలీజ్ అవుతోంది. సైంధవ్‌లో ఒక గెస్ట్ రోల్ చేశాను. పూర్తిస్థాయిలో  ‘మిస్టర్ ఎక్స్ తో రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మిస్టర్ ఎక్స్ ఒక థియేటర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ సినిమా. డైరెక్టర్ మను ఆనంద్ గారి ఎఫ్ఐఆర్ సినిమా నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయన మిస్టర్ ఎక్స్ కథ చెప్పినప్పుడు చాలా నచ్చింది. ఇందులో యాక్షన్, ఎమోషన్స్, క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కలిసి గొప్ప అనుభూతి కలిగించేలా తీర్చిదిద్దారు. గౌతమ్ చాలా కొత్త క్యారెక్టర్ చేశాడు. అతను ఇప్పటివరకు చేయని పాత్ర ఇది. మంజు మేడం అద్భుతమైన యాక్షన్ చేశారు. ఆమె యాక్షన్ బిగ్ స్క్రీన్ మీద చాలా మంచి అనుభూతి ఇస్తుంది. అలాగే అతుల్య పాత్ర కూడా చాలా బాగా చేసింది. సినిమా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఖచ్చితంగా మంచి థియేట్రికల్ అనుభూతి ఇస్తుంది. తప్పకుండా సినిమాకు అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను.
 
మంజు వారియర్ మాట్లాడుతూ, . నా కెరీర్‌లో ఇప్పటివరకు ఇలాంటి పాత్ర చేయలేదు. ఈ సినిమాను ఇంత లావిష్‌గా నిర్మించిన మా నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు. ఆర్య ఈ సినిమా కోసం చాలా కష్టపడ్డారు. అలాగే గౌతమ్ కూడా చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర చేశారు. ఈ సినిమాలో శరత్ కుమార్ గారితో కలిసి నటించే అవకాశం దొరికింది. ఈ సినిమాలో నటించిన ప్రతి ఒక్కరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
 
గౌతమ్ కార్తీక్ మాట్లాడుతూ, ఇది కొత్త తరహా యాక్షన్ స్పై థ్రిల్లర్ మూవీ. చాలా భిన్నంగా ప్రయత్నించాము. మంచి టీంతో కలిసి పని చేశాము. తప్పకుండా మీ అందరికీ నచ్చుతుందని భావిస్తున్నాను.
 
డైరెక్టర్ మను ఆనంద్ మాట్లాడుతూ,  ఇది చాలా క్లిష్టమైన కథ. అయితే మా నటీనటులందరూ పాత్రలను బాగా అర్థం చేసుకుని అద్భుతంగా నటించారు. ఆర్య గారు, గౌతమ్, మంజు గారు, శరత్ కుమార్ గారు అందరూ అద్భుతంగా నటించారు. వారి నుంచి నేను ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నాను. ఏప్రిల్ 17న థియేటర్లలో చూడండి. మీరు కంప్లీట్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ రైడ్ ని ఎక్స్ పీరియన్స్ చేస్తారు.

