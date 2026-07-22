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Written By దేవీ
Last Updated : Wednesday, 22 July 2026 (17:56 IST)

Allari Naresh :సురభి తో నా కంటి మీద కునుకే లేదంటున్న అల్లరి నరేష్

Allari Naresh, Surabhi
Written By: దేవీ
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (17:56 IST)
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Allari Naresh, Surabhi
అల్లరి నరేష్ తనదైన శైలిలో ఎంటర్ టైన్మెంట్ మూవీ గా రంభ ఊర్వశి మేనక చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. సురభి నాయికగా నటిస్తున్న ఈ సినిమా నుంచి నా కంటి మీద కునుకే లేదనే...  రొమాంటిక్ మెలోడీ చిత్ర టీమ్ విడుదల చేసింది. ఫాంటసీ ఎంటర్‌టైనర్‌ గా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, హాస్య మూవీస్ బ్యానర్లపై రాజేష్ దండా, నిమ్మకాయల ప్రసాద్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. చంద్ర మోహన్ చింతాడ దర్శకత్వం వహిస్తున్నరారు.
 
ఫాంటసీ ఎంటర్‌టైనర్‌ కు తగినట్లు  "Comedy Goes Cosmic" అనే ట్యాగ్‌లైన్‌ కూడా జోడించారు. అల్లరి నరేష్, సురభిపై చిత్రీకరించిన ఈ పాట సినిమాలోని రొమాంటిక్ కోణాన్ని పరిచయం చేస్తూనే, గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే కథకు అందమైన అనుభూతిని అందిస్తోంది.
 
పచ్చని పల్లె అందాల నడుమ తెరకెక్కిన ఈ పాటలో, తన కలల రాణిపై మనసుపడిన యువకుడు తన ప్రేమను, అభిమానాన్ని అందంగా ప్రజెంట్ చేశారు. అల్లరి నరేష్, సురభి మధ్య కనిపించే సహజమైన కెమిస్ట్రీ ఈ పాటకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.
 
సంగీత దర్శకుడు చైతన్ భరద్వాజ్ గ్రామీణ సంగీతపు మాధుర్యాన్ని మోడరన్ ఆర్కెస్ట్రేషన్‌తో మేళవిస్తూ హాయిగా సాగే మెలోడీని అందించారు. భాస్కరభట్ల రవికుమార్ సాహిత్యం ప్రేమలోని మధురమైన భావాలను అందంగా ఆవిష్కరించగా, ధనుంజయ్ సీపాన తన వోకల్స్ తో పాటకు మరింత భావోద్వేగాన్ని తీసుకొచ్చారు. జిత్తు మాస్టర్ అందించిన కోరియోగ్రఫీ, అందమైన లొకేషన్స్‌తో కలిసి కనుల విందుగా వుంది.
 
ఈ చిత్రంలో వెన్నెల కిశోర్, వీకే నరేష్, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ తదితర ప్రముఖ నటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. వీరందరూ తమదైన కామెడీ టైమింగ్‌తో సినిమాకు మరింత వినోదాన్ని అందించనున్నారు.
 
ఈ చిత్రానికి రామ్ రెడ్డి సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తుండగా, చైతన్ భరద్వాజ్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. బ్రహ్మ కడలి ఆర్ట్ డిజైన్‌ను రూపొందించగా, చోటా కె. ప్రసాద్ ఎడిటింగ్.  సెప్టెంబర్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
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దేవీ
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