Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 7 మే 2026 (12:25 IST)

పుష్ప 2 తొక్కిసలాటలో గాయపడి శ్రీతేజ్ ను మరోసారి పరామర్శించిన అల్లు అరవింద్, స్నేహా రెడ్డి

పుష్ప 2 సినిమా విడుదలకు ముందు సికింద్రాబాద్ సంథ్య థియేటర్లో జరిగిన తొక్కిసలాటలో తీవ్రంగా గాయపడి కోమాలోకి వెళ్ళిన బాలుడు శ్రీతేజ్ ను పలు విధాలుగా ఆసుపత్రిలో అల్లు అర్జున్ టీమ్ చికిత్స చేయిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఆమధ్యే ఒకసారి అరవింద్, అర్జున్ బాలుడి ఇంటికి వెళ్ళి తండ్రిని పరామర్శించారు. తాజాగా అల్లు అరవింద్,  స్నేహా రెడ్డి బుధవారం తొమ్మిదేళ్ల శ్రీతేజ్ మరియు అతని కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. 2024 డిసెంబర్ 4న జరిగిన తొక్కిసలాటలో అతని తల్లి రేవతి మరణించగా, అతనికి తీవ్రమైన బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయింది. 

కాగా, నిన్న బాలుడి ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ బాలుడి తండ్రితో మాట్లాడారు. బాలుడి చెల్లెలును పలుకరించి ఆమె విద్యాబ్యాసం గురించి వాకబు చేశారు. ఈ ఘటన తర్వాత వారికి జీవితాంతం అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు. 146 రోజులుగా ఆసుపత్రిలో ఉండి, కేవలం 5% మాత్రమే కోలుకున్న శ్రీతేజ్, ప్రస్తుతం చాలావరకు మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. పుష్ప 2 బృందం నుండి అతనికి ₹3 కోట్లకు పైగా సహాయం అందింది. ఇందులో అల్లు అర్జున్ వ్యక్తిగతంగా ₹1 కోటి విరాళం ఇవ్వడంతో పాటు, అన్ని వైద్య అవసరాల కోసం హామీ కూడా ఇచ్చారు. స్వాగత బ్యానర్ మరియు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య జరిగిన ఈ హృదయపూర్వక చర్య, కొనసాగుతున్న సవాళ్ల మధ్య నిజమైన బాధ్యతను చూపినందుకు అభిమానుల నుండి ప్రశంసలు అందుకుంది.

CM Vijay: ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి విజయ్‌కి గవర్నర్ గ్రీన్ సిగ్నల్ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అతిపెద్ద పార్టీ అయిన తమను ఆహ్వానించాలనీ, బలాన్ని అసెంబ్లీలో నిరూపించుకుంటామని TVK విజయ్ మరోసారి తమిళనాడు గవర్నరుని కలిసి విజ్ఞప్తి చేసారు. ఈ మేరకు గవర్నర్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసారు. దీనితో ప్రస్తుతం వున్న రాజకీయ సంక్షోభానికి తెరపడింది. అంతకుముందు తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, అన్నాడీఎంకె చీఫ్ పళనిస్వామి సైతం గవర్నరుతో భేటీ అయ్యారు. ఈ భేటీలో ఆయన ఏం చర్చించారన్నది వెల్లడి కాలేదు. ఇంకోవైపు మాజీ ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ మాట్లాడుతూ... విజయ్‌ను ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనివ్వండి, ఎటువంటి రాజ్యాంగ సంక్షోభం మేము సృష్టించాలని అనుకోవడం లేదు.

విజయ్‌ను ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనివ్వండి, బలం గవర్నర్ వద్ద కాదు, అసెంబ్లీలో చూపించుకోవాలి: స్టాలిన్తమిళనాడులో రాజకీయ పరిణామాలు రోజుకో రకంగా మారుతున్నాయి. నిన్నటివరకూ ఒకరకంగా వున్నవి కాస్తా మాజీ ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ తాజా వ్యాఖ్యలతో టీవీకె విజయ్‌కు అడ్డంకులు తొలగినట్లు కనబడుతున్నాయి. ఆయన మాట్లాడుతూ... విజయ్‌ను ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనివ్వండి, ఎటువంటి రాజ్యాంగ సంక్షోభం మేము సృష్టించాలని అనుకోవడం లేదు. విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయకుండా అడ్డుకోవడానికి గవర్నర్‌కు ఇప్పుడు ఎటువంటి కారణం లేదు. గవర్నర్ కార్యాలయంలో మెజారిటీని నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అది అసెంబ్లీ వేదికగా జరగాల్సి ఉంటుంది, అందుకు ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు. అక్కడ ఆయన చూసుకుంటారు. కనుక ఆ పని జరిగేట్లు చూడాల్సి వుంది అని వ్యాఖ్యానించారు.

విజయ్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు యత్నం, రజినీకాంత్ అకస్మాత్తుగా స్టాలిన్‌ను కలిశారు, ఎందుకని?నటుడు విజయ్ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడానికి సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, డీఎంకే నాయకుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్‌ను ఆయన నివాసంలో నటుడు రజినీకాంత్ కలవడం సంచలనం సృష్టించింది. ఇటీవల ముగిసిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే 108 సీట్లు గెలుచుకుని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి టీవీకేకి 11 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం కాగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చింది. దీంతో విజయ్‌కు మరో 5 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు లభించింది. టీవీకేకి మరో ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం కావడంతో, టీవీకె చిన్న పార్టీలకు లేఖలు రాశారు.

టీవీకేకు షాకిచ్చిన వామపక్షాలు.. తమిళనాడు సీఎంగా ఎడప్పాడి పళనిస్వామి?తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక మలుపు చోటుచేసుకుంది. టీవీకే అధినేత విజయ్‌కు వామపక్ష పార్టీల నుంచి ఊహించని షాక్ తగిలింది. సీపీఐ, సీపీఎం పార్టీలు టీవీకేకు మద్దతు ఇవ్వబోమని స్పష్టం చేశాయి. మరోవైపు తమిళనాడు రాజకీయాలు ఒక అంతుచిక్కని మలుపు తిరిగాయి. దశాబ్దాలుగా బద్ధశత్రువులుగా ఉన్న డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేలు చేతులు కలిపి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నాయనే వార్త దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ముఖ్యంగా తమిళ సూపర్ స్టార్ విజయ్ స్థాపించిన టీవీకే పార్టీని అధికారానికి దూరంగా ఉంచడమే లక్ష్యంగా ఈ పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.

పశ్చిమ బెంగాల్ బీజేపీ నేత సువేందు పీఏ దారుణ హత్యపశ్చిమ బెంగాల్ బీజేపీ నాయకుడు సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత సహాయకుడు (పీఏ) చంద్రనాథ్ హత్యకు గురయ్యాడు. మధ్యమ్‌గ్రామ్‌లో అతనిని కాల్చి చంపేశారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ చారిత్రక విజయం సాధించిన రెండు రోజులకే ఈ దారుణం చోటుచేసుకుంది. చంద్రనాథ్ రథ్ అని గుర్తించిన ఈ బీజేపీ నాయకుడి పీఏ, కారులో ప్రయాణిస్తుండగా, అతనిపై కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో మూడు బుల్లెట్లు అతని శరీరంలో దిగాయి. అనుమానితులు అతని కారును వెంబడించి, కారు వేగం తగ్గినప్పుడు కాల్పులు జరిపారు.

రాగి రోటీలు, తక్కువ కేలరీలు- అధిక ప్రోటీన్లురాగులు లేదా తైదులు అనేక పోషకాలను కలిగి ఉన్న ధాన్యం. రాగులతో చేసిన రాగి రోటీ ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. రాగి రోటీతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగుల్లో జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి మలబద్ధకం సమస్యను దూరం చేస్తుంది. రాగి రోటీ తింటుంటే చర్మం కాంతివంతంగా తయారవుతుంది. రాగుల్లో తక్కువ కేలరీలు, అధిక ప్రోటీన్ వుంటుంది. రాగుల వినియోగం బరువు తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది. రాగులను తీసుకోవడం వల్ల రక్తహీనత సమస్య తగ్గుతుంది. రాగులు బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్‌ను కంట్రోల్ చేయడంలో సహాయపడుతాయి.

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?టీ. ఉదయాన్నే లేవగానే గ్లాసుడు టీ తాగనిదే హుషారు వుండదంటారు చాలామంది. కానీ మోతాదుకి మించి టీ తాగితే చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల గుండెల్లో మంట వస్తుంది. మోతాదుకి మించి టీ తాగడం వల్ల శరీరంలో యాసిడ్ ప్రేరేపిస్తుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల ఐరన్ లోపం ఏర్పడుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల నిద్రలేమి కలుగుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల కూడా చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. మోతాదుకి మించి టీ తాగితే పంటి నొప్పి, దంతాలు పసుపు రంగులో మారుతాయి. టీ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది.

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలిగుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు. అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?తాటి ముంజలు. వేసవిలో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వాటిల్లో తాటి ముంజలు ప్రత్యేకమైనవి. మండుటెండల నుండి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి తాటి ముంజలు. అంతేకాదు వీటిని తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి, అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తాటి ముంజలులో నీటిశాతం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా చేస్తాయి. ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి శరీరాన్ని చల్లబరచడమే కాకుండా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చేస్తాయి. ముంజల్లో పొటాషియం వుండడం వలన రక్తపోటు అదుపులో ఉండి గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. శరీరంలోని హానికర వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడంలో ముంజలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.
