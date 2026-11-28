AA23: రచయిత అప్డేట్తో అల్లు అర్జున్-లోకేష్ కనగరాజ్ ప్రాజెక్ట్కు ఊపు
Writer Ratna Kumar, Lokesh Kanagara
లోకేష్ కనగరాజ్తో తరచుగా పనిచేసే రత్న కుమార్, 'మాస్టర్', 'విక్రమ్', 'లియో' చిత్రాల దర్శకుడితో తెలుగు స్టార్ అల్లు అర్జున్ చేస్తున్న మొదటి ప్రాజెక్ట్ అయిన #AA23 గురించి నవంబర్ 28న ఒక ఉత్సాహకరమైన అప్డేట్ను పంచుకున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ద్వారా 2026లో ప్రారంభమవుతుందని ముందుగా ప్రకటించబడిన ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
ఇది తెలుగు చిత్రసీమలో అల్లు అర్జున్ 23 ఏళ్ల ప్రస్థానానికి అనుబంధంగా వస్తోంది. అభిమానులు ఆరెంజ్ టీజర్ను, 'ఐ సే 23' థీమ్ను ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నారు. బెంగళూరులోని సంధ్య సినిమా వంటి థియేటర్ చైన్లు టైటిల్ కార్డ్ ఎడిట్లతో ఈ చిత్రంపై ఆసక్తిని మరింత పెంచాయి. అభిమానులు సృజనాత్మక నివాళులు అర్పిస్తూ, ఈ పాన్-ఇండియన్ యాక్షన్ చిత్రం యొక్క అధికారిక ప్రోమోల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.