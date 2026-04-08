Lokesh Kanagaraj: ఈ ఏడాదిలోనే అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనకరాజ్ చిత్రం షూటింగ్
ఈ ఏడాదిలోనే అల్లు అర్జున్ తో సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభిస్తామని దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ స్పష్టం చేశారు. ఈరోజు అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అల్లు అర్జున్ తో కలిసి వున్న పొటోను షేర్ చేసి 44వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అల్లు అర్జున్తో కలిసి పనిచేయనున్నారనే విషయాన్ని లోకేష్ కనగరాజ్ సూచించారు
మంగళవారం రాత్రే అల్లు అర్జున్ 44వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా, లోకేష్ సోషల్ మీడియాలో ఒక ఫోటోను షేర్ చేస్తూ, ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ ఏడాది చివర్లో షూటింగ్ ప్రారంభం కానున్న వారి రాబోయే #AA23 #LK7 ప్రయాణం పట్ల తన ఉత్సాహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. దీనికి అల్లు అర్జున్ ఆప్యాయంగా స్పందిస్తూ, వారి అద్భుతమైన సాహసం కోసం తాను ఎదురుచూస్తున్నానని అన్నారు.
మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ద్వారా జనవరి 14, 2026న ప్రకటించబడిన ఈ పాన్-ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్, 'పుష్ప 2'తో మంచి జోరు మీద ఉన్న తెలుగు స్టార్ను, 'ఖైదీ', 'విక్రమ్', 'లియో' వంటి హిట్ చిత్రాలతో పేరుగాంచిన లోకేష్ యొక్క గ్రిట్టీ యాక్షన్ స్టైల్తో, సంగీతం అందిస్తున్న అనిరుధ్ రవిచందర్తో సరికొత్తగా వుండబోతోందని తెలుస్తోంది.