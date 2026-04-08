బుధవారం, 8 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 8 ఏప్రియల్ 2026 (19:28 IST)

Lokesh Kanagaraj: ఈ ఏడాదిలోనే అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనకరాజ్ చిత్రం షూటింగ్

ఈ ఏడాదిలోనే అల్లు అర్జున్ తో సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభిస్తామని దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ స్పష్టం చేశారు. ఈరోజు అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అల్లు అర్జున్ తో కలిసి వున్న పొటోను షేర్ చేసి 44వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అల్లు అర్జున్‌తో కలిసి పనిచేయనున్నారనే విషయాన్ని లోకేష్ కనగరాజ్ సూచించారు
 
మంగళవారం రాత్రే అల్లు అర్జున్ 44వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా, లోకేష్ సోషల్ మీడియాలో ఒక ఫోటోను షేర్ చేస్తూ, ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ ఏడాది చివర్లో షూటింగ్ ప్రారంభం కానున్న వారి రాబోయే #AA23 #LK7 ప్రయాణం పట్ల తన ఉత్సాహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. దీనికి అల్లు అర్జున్ ఆప్యాయంగా స్పందిస్తూ, వారి అద్భుతమైన సాహసం కోసం తాను ఎదురుచూస్తున్నానని అన్నారు.

మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ద్వారా జనవరి 14, 2026న ప్రకటించబడిన ఈ పాన్-ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్, 'పుష్ప 2'తో మంచి జోరు మీద ఉన్న తెలుగు స్టార్‌ను, 'ఖైదీ', 'విక్రమ్', 'లియో' వంటి హిట్ చిత్రాలతో పేరుగాంచిన లోకేష్ యొక్క గ్రిట్టీ యాక్షన్ స్టైల్‌తో,  సంగీతం అందిస్తున్న అనిరుధ్ రవిచందర్‌తో సరికొత్తగా వుండబోతోందని తెలుస్తోంది.

హృద్యమైన ప్రేమకథ.. ఎత్తు లేకపోతేనేం.. పర్లేదు వివాహం చేసుకున్న యువతి

మచిలీపట్నంలో ఒక హృద్యమైన ప్రేమకథ వెలుగులోకి వచ్చింది. గౌసియా అనే యువతి వేముల శశి వివాహం చేసుకున్నాడు. ఇందులో ప్రత్యేకత ఏముందని అనుకునేరు. నిజమైన ప్రేమ సామాజిక అడ్డంకులను, వ్యక్తిగత సవాళ్లను ఎలా అధిగమించగలదో వీరి ప్రేమ ప్రయాణం తెలియజేస్తుంది. ఈ జంట 9వ తరగతి నుంచే ఒకరికొకరు తెలుసు, వారి స్నేహం క్రమంగా బలమైన బంధంగా మారింది. ఎన్నో అడ్డంకులను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, సంవత్సరాలు గడిచేకొద్దీ వారి బంధం మరింత గాఢమైంది.

చున్నీ వేసుకోమన్నందుకు ద్వారకా తిరుమల మహిళా సెక్యూరిటీ గార్డుపై దాడి, వీడియో

ఆలయంలో దైవదర్శనానికి వెళ్లేందుకు కొన్ని నిబంధనలు వుంటాయి. ఆ నిబంధనలను అనుసరిస్తూ దైవ దర్శనం చేసుకోవాల్సి వుంటుంది. ఐతే ఈ విషయంలో కొన్నిచోట్ల చిన్నపాటి ఘర్షణలు, మరికొన్నిచోట్ల దాడులు కూడా జరుగుతున్నాయి. తాజాగా ద్వారకా తిరుమల ఆలయ పరిధిలోనూ ఇదే జరిగింది. పంజాబీ డ్రెస్ వేసుకున్న ఓ యువతి చున్నీ వేసుకోకుండా దర్శనానికి వెళ్లేందుకు క్యూలో నిలబడింది. ఇది గమనించిన మహిళా సెక్యూరిటీ గార్డు ఆ భక్తురాలిని చున్నీ వేసుకోవాల్సిందిగా సూచించింది. దీనితో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన సదరు యువతి.... చున్నీ వేసుకోనంత మాత్రాన నేనేమైనా నీకు అసభ్యంగా కనిపిస్తున్నానా అంటూ ఆమెపై వాగ్వాదానికి దిగింది.

పాదయాత్ర చేస్తా, మావిగన్ గురించి ప్రజలకు వివరిస్తా: జగన్ ప్రకటన

వచ్చే యేడాది నుంచి టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు ప్రతి రోజూ సినిమా చూపిస్తానని వైకాపా అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు. బుధవారం తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌లో తాడేపల్లి గూడెం నియోజకవర్గ పార్టీ శ్రేణులతో ఆయన సమావేశం నిర్వహించారు. ఇందులో జగన్ ప్రసంగిస్తూ, చంద్రబాబుపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు.

భర్తకు కిడ్నీ దానం చేయాలట.. భార్యాభర్తల మధ్య నిద్రపోతున్న అత్త .. ఫోటోలు తీసే మామ!

ఆధునికత పెరిగిన.. ఏఐ వచ్చినా వరకట్నం కేసులు మాత్రం తగ్గట్లేదు. లక్నోలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన వరకట్నం వేధింపుల కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. కఠినమైన చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇలాంటి కేసులు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి. ఒక మహిళ తన భర్త నిశాంత్ కుమార్, అతని కుటుంబంపై ఫిర్యాదు చేసింది. పెళ్లికి తర్వాతే తన భర్తకు కిడ్నీ సమస్య వుందని తెలిసిందని.. అతని చికిత్స కోసం రూ.30 లక్షలు ఇవ్వాలని గానీ, లేదా ఆమె తన కిడ్నీని దానం చేయాలని భర్త కుటుంబం డిమాండ్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

పాతపట్నం ఎమ్మెల్యే మామిడి వ్యవహారంపై బాబు సీరియస్.. గీత దాటితే తాట తీస్తాం..

ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ నేతలను గీత దాటకూడదని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. పార్టీలో క్రమశిక్షణ, పనితీరే ప్రధాన ప్రాధాన్యత అని చంద్రబాబు నాయుడు మరోసారి స్పష్టం చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో నాయకులు ఎలా పనిచేస్తున్నారో ఆయన నిశితంగా గమనిస్తుంటారు. పార్టీ కార్యకర్తల నుండి అభిప్రాయాలు, అంతర్గత నివేదికలను సేకరిస్తారు. క్రమం తప్పని సమావేశాల ద్వారా నియోజకవర్గ ప్రగతిని, రాజకీయ కార్యకలాపాలను కూడా ఆయన సమీక్షిస్తారు.

Watch More Videos

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభం

నేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు- ఇది నేడు మన సమాజంలో వినిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భ్రమ. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం చూస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ కొంచెం అనిపించే బరువు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన అంశం కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ వ్యాధి. భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పట్టణ జీవనశైలిలో ఊబకాయం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?

డయాబెటిస్. ఒకసారి వస్తే దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కష్టమని అంటారు. ఐతే క్రమబద్ధమైన ఆహారపుటలవాట్లు, వ్యాయామం చేస్తుంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల పండ్లకు దూరంగా వుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో వుంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఒక మామిడికాయలో 46 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కనుక దాన్ని తినరాదు. కప్పు ద్రాక్షపండ్లలో 23 గ్రాముల షుగర్ వుంటుంది కనుక దూరం పెట్టాలి. ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లలో 18 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కాబట్టి తినకపోవడం మంచిది.

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లా

హైదరాబాద్‌లోని మెడికవర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ట్రామా సైన్సెస్ ఆధ్వర్యంలో ట్రామా, కాన్ఫ్లిక్ట్ మెడిసిన్‌పై జాతీయ స్థాయి సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ప్రారంభించారు. ఈ సదస్సులో దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాల నుంచి విచ్చేసిన ఎమర్జెన్సీ వైద్య నిపుణులు, ట్రామా స్పెషలిస్టులు, విపత్తు నిర్వహణ నిపుణులు పాల్గొని, ప్రమాదాల సమయంలో అత్యవసర వైద్య సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా అందించే విధానాలపై లోతైన చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యంగా ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత తొలి గంటగా పరిగణించే "గోల్డెన్ అవర్"లో తీసుకోవాల్సిన చర్యల ప్రాధాన్యంపై విశేషంగా చర్చించారు.

యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించే ఫుడ్స్

యూరిక్ యాసిడ్. ఇపుడీ అనారోగ్య సమస్య చాలామందిని వేధిస్తున్నది. యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 డ్రైఫ్రూట్స్ ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే మేలు కలుగుతుంది. శరీరానికి ఉపయోగపడే ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చెర్రీ పండ్లలో యాంటిఆక్సిడెంట్స్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలున్నందువల

Tulsi water, ఖాళీ కడుపుతో తులసి నీరు తాగితే?

Tulsi water, ఖాళీ కడుపుతో తులసి నీరు తాగితే?తులసి. తులసి ఆధ్యాత్మికపరంగానే కాకుండా ఆరోగ్యపరంగా కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. తులసి ఆకు ఒక్కటి నమిలినా ఎన్నో అనారోగ్యాలు దూరమవుతాయి. ఖాళీ కడుపుతో తులసి నీరు తాగితే శరీరానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తగినన్ని తులసి ఆకులను రాత్రిపూట మంచినీటిలో నానబెట్టుకుని ఆ నీటిని ఖాళీ కడుపుతో తాగాలి. ఈ తులసి నీటిని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు, కడుపులో మంట సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. తులసిలో వున్న యాంటిమైక్రోబయల్ గుణాల వల్ల శ్వాసకోస ఇబ్బందులు దూరమవుతాయి. ఖాళీ కడుపుతో ఉదయాన్నే తులసి నీటిని తాగడం వల్ల శరీరంలోని టాక్సిన్స్, క్రిములు నశిస్తాయి. తులసి నీటిని తాగేవారి చర్మం కాంతివంతంగా మిలమిల మెరిసిపోతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com