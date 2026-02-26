AAFA: రాజకీయ పార్టీ తరహాలో రాయలసీమ లో అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ !
Allu Arjun Fans Association, Rayalaseema
అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ (AAFA) ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాయలసీమ ప్రాంతం అంతటా జిల్లా కమిటీల అధికారిక ఏర్పాటుతో సామాజిక బాధ్యత మరియు వ్యవస్థీకృత అభిమానుల పట్ల తన నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తూనే ఉంది. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ దార్శనికత -ప్రతి సంవత్సరం ఒక మంచి పని" - నుండి ప్రేరణ పొందిన ఈ సంఘం సినిమా వేడుకలకు మించి ప్రభావవంతమైన సమాజ నిర్ధారించడానికి దాని సంస్థాగత నిర్మాణాన్ని విస్తరించింది.
రాయలసీమ అంతటా విస్తరణ: ఈ చొరవలో భాగంగా, కొత్త AAFA జిల్లా కమిటీలు ఈ క్రింది వాటిలో విజయవంతంగా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. నెల్లూరు, కడప, కర్నూలు, అనంతపురం, చిత్తూరు.. ఈ కమిటీలు స్థానిక నాయకత్వ యూనిట్లుగా పనిచేస్తాయి, సామాజిక అవగాహన మరియు సమాజ సేవా కార్యక్రమాలను ప్రోత్సహిస్తూ అభిమానుల కార్యకలాపాలను సమన్వయం చేస్తాయి.
రాయలసీమ కమిటీల ఏర్పాటు AP రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శ్రీ శివ శంకర్ మార్గదర్శకత్వంలో జరిగింది, ఆయన క్రమశిక్షణతో కూడిన పనితీరు మరియు బాధ్యతాయుతమైన నాయకత్వానికి కట్టుబడి ఉన్న అంకితభావంతో కూడిన జిల్లా అధ్యక్షులు మరియు ఆఫీస్ బేరర్లను నియమించారు.
సినిమా విడుదలలు మరియు మైలురాళ్లను జరుపుకోవడం కంటే అభిమానం చాలా విస్తృతమని AAFA నొక్కి చెబుతుంది. ప్రతి జిల్లా కమిటీ ప్రతి సంవత్సరం కనీసం ఒక ప్రధాన సామాజిక సేవా కార్యకలాపాన్ని చేపట్టాలని ప్రతిజ్ఞ చేసింది, అల్లు అర్జున్ సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వాలనే తత్వశాస్త్రానికి అనుగుణంగా.ప్రణాళికాబద్ధమైన సామాజిక కార్యక్రమాలు.
సంఘం యొక్క రాబోయే కార్యక్రమాలలో ఇవి ఉంటాయి:
ప్రజా అవగాహన కార్యక్రమాలు, వ్యవస్థీకృత రక్తదాన కార్యక్రమాలు, విద్యార్థులకు విద్యా సహాయం, వెనుకబడిన వారికి మద్దతు ఇచ్చే సంక్షేమ కార్యకలాపాలు, బాధ్యతాయుతమైన అభిమాన సంస్కృతిని నిర్మించడం
ఈ విస్తరణతో, AAFA సినిమా పట్ల అభిమానాన్ని క్రమశిక్షణ, ఐక్యత మరియు సామాజిక బాధ్యతతో మిళితం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అల్లు అర్జున్ ప్రోత్సహించిన విలువలను ప్రతిబింబిస్తూ సమాజానికి అర్థవంతంగా దోహదపడే సానుకూల మరియు స్ఫూర్తిదాయకమైన అభిమాన సంస్కృతిని సృష్టించాలని సంస్థ భావిస్తోంది. కాగా, ఈ తరహాలోనే ఫ్యాన్స్ విస్తరణ రాబోయే కాలానికి రాజకీయంగా ఏదైనా ప్రయోగం చేయబోతున్నాడనే విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. తొలుతగా రాయలసీమ ప్రాంతంలో తన భార్య బంధువులు వున్న ప్రాంతాలలో బీజం వేయడం కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది.