Allu Arjun : ముంబై విమానాశ్రయంలో అల్లు అర్జున్ స్టైలిష్గా, పవర్ప్యాక్డ్ లుక్తో మెరిశారు
Allu Arjun at mumbai Airport
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ స్టైలిష్గా, పవర్ప్యాక్డ్ లుక్తో మెరిశారు. తాజాగా ముంబై విమానాశ్రయంలో ఆయన రాక సందర్భంగా భారీ సెక్యూరిటీతో ఆయన బయటకు వస్తుండగా అభిమానులు ఆయన్ను చూస్తుండిపోయారు. భద్రతా అధికారులు అల్లు అర్జున్ తన ముఖాన్ని పూర్తిగా చూపించమని కోరిన క్షణం వెంటనే తన మాస్క్ చూపించి వెంటనే మాస్క్ ధరించారు.
రాకా సినిమా షూట్ నిమిత్తం తరచుగా ఆయన ముంబై వెళుతుండడం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే మూడుసార్లు ఆయన ముంబై టు హైదరాబాద్, హైదరాబాద్ టు ముంబై తిరుగుతున్నారు. దీపావళి సందర్భంగా ఆయన హైదరాబాద్ వస్తున్నారని అభిమానులు ఆశపడుతున్నారు. CISF సిబ్బంది అడగడం వారి నియమాలను మా హీరో పాటించడం సంతోషంగా వుందని అభిమానులు పేర్కొంటున్నారు.
ఇప్పటికే దర్శకుడు అట్లీ తన రాకా సినిమా కోసం చాలా వర్క్ చేశారు. ముంబైలోని ఓ ప్రముఖ స్టూడియోలో వేసిన సెట్లో కొన్ని కీలక సన్నివేశాలు చిత్రీకరించారు. సన్ పిక్చర్స్ ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తోంది. ఇంకా ప్రముఖ తారాగణం, సాంకేతిక సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారు. త్వరలో ఆ వివరాలు తెలియనున్నాయి.