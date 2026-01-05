కేఫ్కు వెళ్లిన అల్లు అర్జున్- స్నేహారెడ్డి దంపతులు.. చుట్టుముట్టిన ఫ్యాన్స్
నటుడు అల్లు అర్జున్, అతని భార్య స్నేహా రెడ్డి ఆదివారం సాయంత్రం హైదరాబాద్లోని ఓ కేఫ్ను సందర్శించారు. హైటెక్ సిటీలోని కేఫ్ నిలోఫర్లో పుష్ప 2 నటుడైన అల్లు అర్జున్ను అభిమానులు చుట్టుముట్టారు. ఐకాన్ స్టార్గా పిలువబడే అల్లు అర్జున్, కోకాపేట్లో తన కొత్త మల్టీప్లెక్స్ అల్లు సినిమాస్ ప్రారంభోత్సవానికి హాజరైన కొద్దిసేపటికే ఈ సంఘటన జరిగింది. అభిమానులు సెల్ఫీలు, ఫోటోల కోసం వారి చుట్టూ గుమిగూడటంతో పరిస్థితి అదుపు తప్పింది.
భద్రతా సిబ్బంది, కేఫ్ సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉన్నప్పటికీ, ఫ్యాన్స్ చుట్టుముట్టడంతో ఆ దంపతులు కేఫ్ నుండి బయటకు వచ్చి తమ కారు వద్దకు సురక్షితంగా చేరుకోవడం కష్టమైంది. ఇటీవల సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో అల్లు అర్జున్ పేరును పోలీసులు ఛార్జిషీట్లో చేర్చారు.
డిసెంబర్ 4, 2024న సంధ్య థియేటర్లో పుష్ప 2 ప్రీమియర్కు హాజరైనప్పుడు, నటుడిని చూడటానికి భారీ సంఖ్యలో జనం గుమిగూడారు. దీని ఫలితంగా జరిగిన గందరగోళంలో రేవతి అనే మహిళ మరణించగా, ఆమె కుమారుడు తీవ్రంగా గాయాలపాలైనాడు.