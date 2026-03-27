Allu Arjun,: రామ్ చరణ్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అల్లు అర్జున్, పవన్, చిరంజీవి, నీహారిక
శుక్రవారం 2026 మార్చి 27న
Chiru, Pawan kalyan, Allu Arjun
శ్రీరామ నవమిగా కూడా కావడంతో రామ్ చరణ్ స్వయంగా పండుగ సందర్భంగా ప్రోమో వీడియోను పంచుకుంటూ అందరికీ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చిరంజీవి తన ఎదుగుదలను ప్రశంసిస్తూ పంచుకున్న చిన్ననాటి ఫోటోలు పెట్టి ఆశీర్వదించారు. అలాగే అల్లు అర్జున్ సినిమాపై చేసిన సరదా వ్యాఖ్య, పవన్ కళ్యాణ్ తన అంకితభావంపై పంపిన అధికారిక సందేశం వరకు కుటుంబ సభ్యుల నుండి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తాయి. నీహారిక కొణిదెల కూడా తన అన్నయ్యకు విషెస్ చెబుతూ పోస్ట్ చేసింది. ఇక సినీరంగ ప్రముఖులు సుకుమార్ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
చిరంజీవి తన సందేశంలో.. చరణ్ బాబు... చిన్నప్పుడు నా చేయి పట్టుకుని నడిపించడం నుండి, ఈనాడు ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిగా నిలవడం వరకునువ్వు నాకు నిజంగా ఎంతో గర్వకారణం. సినిమా జీవితాన్ని, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని నువ్వు సమన్వయం చేసే తీరు; కుటుంబం పట్ల నీ బాధ్యతా భావం; దేవునిపై నీకున్న నమ్మకం, క్రమశిక్షణ మరియు విలువలు… వీటన్నింటినీ నేను చూసిన ప్రతిసారీ, నీపై నాకున్న ప్రేమ, అభిమానం మరింత బలపడతాయి. దేవుని ఆశీస్సులు మరియు అభిమానుల ప్రేమ, నిన్ను ఎల్లప్పుడూ మరింత ఉన్నత శిఖరాల వైపు నడిపించుగాక. హ్యాపీ బర్త్ డే రామ్ చరణ్ అంటూ పేర్కొన్నారు.
అల్లు అర్జున్ తన సందేశంలో.. హ్యాపీ బర్త్ డే నా స్వీటెస్ట్ కజిన్. పెద్ది గ్లింప్స్ కూడా హ్యాట్సాప్. ఈ ఏడాది పెద్ది పెద్ద విజయాన్ని సాధించాలని కోరుకుంటున్నానని తెలిపారు.
పవన్ కళ్యాణ్ తెలుపుతూ, నీకు హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. నటన పట్ల అంకిత భావం కలిగిన రామ్ చరణ్ ప్రతి చిత్రాన్ని తపనతో చేస్తారు. కుటుంబ బంధాలకు విలువనిస్తూ పెద్దల పట్ల గౌరవం కనబరుస్తూ, సహచర నటులు, సాంకేతిక నిపుణులు, దర్శకులు, రచయితలతో మర్యాదగా మెలుగుతారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన మెండుగా ఉంది. ఇవే రామ్ చరణ్ కు ఎల్లవేళలా శ్రీరామరక్ష. రామ్ చరణ్ కు మరిన్ని విజయాలు, సంపూర్ణ ఆనందాన్ని ఇవ్వాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను అన్నారు.
నీహారిక కొణిదెల శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, చరణ్ అన్న.తన WIFE ని, AT MOST RESPECT తోటి, ATMOST LOVE తోటి చూస్తాడు. తన అక్కలని... చెల్లెళ్ళ లాగా చూసుకుంటాడు. చెల్లెల్ని.. కూతురులాగా చూసుకుంటాడు. కూతుర్ని.. అమ్మ లాగా చూసుకుంటాడు.. అమ్మని.. దేవత లాగ చూసుకుంటాడు అని సందేశంతో తెలిపింది.