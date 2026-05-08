Atlee, Arjun: అల్లు అర్జున్ రాకా టైటిల్కు పుష్పతో సంబంధం ఉంది : చిత్ర నిర్మాతలు
దర్శకుడు అట్లీతో రాబోయే చిత్రంలో అల్లు అర్జున్ ఫస్ట్ లుక్, నటుడి పుట్టినరోజు అయిన ఏప్రిల్ 8న విడుదలైంది. గుండుతో, కాటుక కళ్లతో, జంతువుల పంజాలతో కెమెరాలోకి చూస్తున్న అతని లుక్ను చూసి ఇంటర్నెట్ మొత్తం మురిసిపోయింది. ఈ చిత్రానికి 'రాకా' అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు, ఒకవేళ అది సినిమాలో అర్జున్ పాత్ర పేరు అయితే దాని అర్థం ఏమిటి అని చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారు. ఇప్పుడు, చిత్ర నిర్మాతలు ఈ టైటిల్ వెనుక ఉన్న కారణాన్ని వెల్లడించారు.
విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం, "'పుష్ప' ఫ్రాంచైజీ భారీ విజయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, 'రాకా' చిత్ర నిర్మాతలు అల్లు అర్జున్ టైటిల్ పాత్ర పేరును ఉద్దేశపూర్వకంగానే పెట్టారు. ఏఏ (అట్లీ అర్జున్) అతని పాత్రను కేవలం ఒక పేరుగా కాకుండా, ఆ సినిమాకే ఒక గుర్తింపుగా మార్చారు; అది దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిధ్వనించిన ఒక సంచలనంగా మారింది. ఇప్పుడు, 'రాకా'తో అదే మ్యాజిక్ను పునరావృతం చేస్తూ, అతని పాత్ర యొక్క శక్తి చుట్టూ ఒక పూర్తి చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు."
పోస్టర్లో, నటుడి నుదుటిపై వైకింగ్ టాటూలను పోలిన కొన్ని గుర్తులు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ లుక్ మినహా, నటీనటులు లేదా జానర్తో సహా సినిమా గురించి పెద్దగా సమాచారం తెలియదు. 'రాకా' చిత్రానికి అట్లీ దర్శకత్వం వహించగా, సన్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తోంది. ఇందులో దీపికా పడుకోన్ కూడా నటిస్తున్నారు.
ఫస్ట్ లుక్ను విడుదల చేసిన అనంతరం తన ఎక్స్ (X) అకౌంట్లో అట్లీ ఇలా రాశారు, “రాకా కేవలం ఒక సినిమా కాదు, ఇది నేను సంవత్సరాలుగా నాలో మోస్తున్న ఒక భాగం. 18 సంవత్సరాలుగా, నేను ఒకే ఆలోచనను పట్టుకుని, దాన్ని ఎన్నడూ మసకబారనివ్వలేదు.” ఆయన ఇంకా ఇలా అన్నారు, “అది నన్ను పరీక్షించింది, తీర్చిదిద్దింది, అన్నింటిలోనూ నాతోనే ఉంది. నిజం చెప్పాలంటే... ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమే.”
"భారతీయ సినిమా రంగంలోని అత్యున్నత ఆశయాల నుండి పుట్టిన ఒక కలయికే 'రాకా'. ఇది మనం సృష్టించే వాటి స్థాయిని పునర్నిర్వచించడమే కాకుండా, ప్రపంచ వినోద రంగంలో భారతీయ సినిమాకు ఉన్న సముచిత స్థానాన్ని కూడా ధృవీకరిస్తుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము," అని నిర్మాణ సంస్థ పేర్కొంది. ఈ చిత్రానికి సాయి అభ్యంక్కర్ సంగీతం అందించారు.