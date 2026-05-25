Written By దేవీ
Last Updated : Monday, 25 May 2026 (11:04 IST)

Raka Fans Title: అల్లు అర్జున్ .. రాకా చిత్ర యానిమేటెడ్ టైటిల్ కు స్పందన

అల్లు అర్జున్ తాజా చిత్రం రాకా గురించి పలు రకాలు వార్తలు వస్తూనే వున్నాయి. అట్లీ  దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న ఈ సినిమా షూటింగ్ ఆడపాదడపా జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం తాజాగా షెడ్యూల్ జరగబోతోంది. అయితే ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు డి.ఐ. టెక్నాలజీ రూపణంలో టైటిల్ ను బేనర్ ను రూపొందించి అల్లు అర్జున్ కు సోషల్ మీడియాలో పంపించారు. అల్లు అర్జున్ రాకా కోసం అభిమానులు రూపొందించిన యానిమేటెడ్ టైటిల్ అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచింది.
 
సాయి అభ్యంక్కర్ సంగీతానికి అనుగుణంగా ఈ ఆకట్టుకునే యానిమేషన్‌ను రూపొందించారు. ఇది సన్ పిక్చర్స్ లోగోతో ప్రారంభమై, అభిమానులు 'పీక్ ఎడిటింగ్' అని పిలిచే హై-ఆక్టేన్ VFXను మిళితం చేసింది. ఆదివారం ఉదయం అప్‌లోడ్ చేయబడిన ఇది, అల్లు అర్జున్ గంభీరమైన గడ్డం మరియు రంగు వేసిన జుట్టు లుక్‌లోని ఫోటోలతో జతచేయబడి, ట్రెండ్స్ అల్లు అర్జున్ వంటి ఫ్యాన్ పేజీలలో వేగంగా వ్యాపించింది. 
 
అట్లీ దర్శకత్వంలో దీపికా పడుకోన్ నటించిన 'రాకా', ఏప్రిల్ 8, 2026న అతని పుట్టినరోజున—తన అధికారిక టైటిల్ మరియు స్టార్ యొక్క భయానక బీస్ట్-మోడ్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ చిత్రం 2026 చివరిలో లేదా 2027లో పాన్-ఇండియా విడుదలను లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
