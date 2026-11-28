రోడ్డు దాటుతున్న అల్లు స్నేహారెడ్డికి తృటితో తప్పిన ప్రమాదం, వీడియో వైరల్
అల్లు స్నేహారెడ్డి రోడ్డు దాటుతుండగా నల్లటి కారు ఒకటి వేగంగా దూసుకువచ్చింది. ఐతే డ్రైవర్ సడన్ బ్రేకు వేయడంతో ఆమెకి తృటిలో ప్రమాదం తప్పింది. ఇపుడీ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఐతే ఈ ఘటన ఎప్పుడు జరిగింది, ఎక్కడ జరిగిందన్నదానికి స్పష్టత లేదు. మరికొందరైతే అసలామె అల్లు స్నేహారెడ్డేనా అంటూ అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మరికొందరైతే... అటూఇటూ చూసుకోకుండా ఇలా రోడ్డు దాటితే ఎలా వొదినమ్మా అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. మొత్తమ్మీద ఈ వీడియో కాస్తా ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కానీ ఈ ఘటన గురించి అల్లు స్నేహారెడ్డి స్పందించలేదు.
అల్లు అర్జున్ భార్యకు తప్పిన ప్రమాదం https://t.co/nhXOeT9dj7— TVR Media (@Tvr_Media7) November 28, 2026