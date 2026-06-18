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  4. Alpha trailer features Sharvari's role in support of Alia Bhatt.
Written By దేవీ
Last Updated : Thursday, 18 June 2026 (19:04 IST)

Alia Bhatt : ఆలియా భ‌ట్‌కు అండ‌గా శ‌ర్వారి పాత్రతో ఆల్ఫా ట్రైల‌ర్‌

Alia Bhatt, Sharvari
BY: దేవీ
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (18:52 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (19:04 IST)
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Alia Bhatt, Sharvari
ఆలియా భ‌ట్  ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ధారిగా.. శర్వారి కీలక పాత్రలో య‌శ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఆదిత్య చోప్రా నిర్మిస్తోన్న భారీ యాక్షన్ మూవీ ‘ఆల్ఫా’. జూలై 3న సినిమా రిలీజ్ కానుంది. ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన టీజ‌ర్‌కు ఎక్స్‌ట్రార్డిన‌రీ రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఈ క్ర‌మంలో బుధ‌వారం మేక‌ర్స్ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను విడుద‌ల చేసింది. ఇద్ద‌రు అంద‌మైన హీరోయిన్స్ డెడ్లీ రోల్స్‌లో క‌నిపించ‌నున్నారు. స‌రదాగా, థ్రిల్లింగ్‌గా రూపొందిన ఈ భారీ పాప్ కార్న్ యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్ ట్రైల‌ర్ ఆక‌ట్టుకుంటోంది.
 
 
ట్రైల‌ర్‌ను గ‌మ‌నిస్తే.. ఆలియా భట్‌ను శ‌క్తివంతురాలిగా త‌యారు చేసే మెంటర్‌గా బాబీ డియోల్ క్రూర‌మైన పాత్ర‌లో క‌నిపించారు. హంత‌కురాలి పాత్ర‌లో ఆలియా భ‌ట్ న‌టించింది. అయితే ఆమె కొన్ని ప‌రిస్థితుల్లో తనకు శిక్ష‌ణ ఇచ్చిన మెంట‌ర్‌కే శ‌త్రువుగా మారి వ్య‌తిరేకంగా పోరాడుతుంది. బాబీ డియోల్‌, ఆలియా భ‌ట్‌ల‌కు ఆల్ఫా ప్రోగ్రామ్‌తో ఉన్న సంబంధం ఏంట‌నేది తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం సినిమా చూడాల్సిందే. ఇందులో అనీల్ క‌పూర్ మ‌రో ప‌వ‌ర్‌ఫుల్ పాత్ర‌లో క‌నిపించారు. హై యాక్ష‌న్ ఎలిమెంట్స్‌తో పాటు సూప‌ర్ ఫ‌న్‌, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్‌తో ఆల్ఫా మూవీ క‌మ‌ర్షియ‌ల్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా అల‌రించ‌నుంద‌ని తెలుస్తోంది. అలాగే ఆలియాతో పాటు శ‌ర్వారి కూడా ధైర్యంతో పోరాడే త‌త్వ‌మున్న వ్య‌క్తులుగా ట్రైల‌ర్ ఆవిష్క‌రించింది.
 
శ‌ర్వారి పాత్ర‌ను ట్రైల‌ర్‌లో పెద్ద‌గా ఆవిష్క‌రించ‌లేదు. కానీ బాబీ డియోల్‌ను ఎదుర్కోవ‌టానికి ఆలియా భ‌ట్‌కు అండ‌గా నిలిచే పాత్ర‌లో శ‌ర్వారి న‌టించిన‌ట్లు ట్రైల‌ర్‌లో తెలుస్తోంది.
 
ఆల్ఫా ట్రైల‌ర్‌లోని స్టైలిష్, కూల్ విజువల్స్ సినిమాలోని కంటెంట్‌ను మ‌రింత ఎలివేట్ చేస్తుంది. ఆక‌ట్టుకునే బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌. గ్లోబల్ టాప్ డీజే హ్యూగెల్ వరల్డ్‌వైడ్ చార్ట్‌బస్టర్ ట్రాక్ జ‌మైక‌న్ బామ్ బామ్‌ను ట్రైల‌ర్‌లో ఉప‌యోగించారు. ఈ ట్రాక్ వ‌ల్ల థియేటర్లలో సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ప్రేక్షకులు ఓ విభిన్న‌మైన అనుభూతిని పొందుతార‌నిపిస్తోంది.
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నేరేడు పండ్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

నేరేడు పండ్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?నేరేడు పండ్లు. వీటిని తినడం ద్వారా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వున్నాయి. ఇవి తినేవారు దంత సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఇవి దంతాలను మరియు చిగుళ్లను బలంగా చేస్తుంది. నోటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. నోటిలో కురుపులు పుండ్లగా చెప్పబడే నోటి అల్సర్లను నివారిస్తుంది. దంతక్షయాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇంకా నేరేడు పండ్లతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ సి మరియు ఐరన్ యొక్క అద్భుతమైన మూలం, ఈ పండు హిమోగ్లోబిన్ కౌంట్‌ను పెంచుతుంది. ఈ నేరేడు పండు పురుషులు తింటుంటే అవసరమైన శక్తిని పెంచుతుంది. నేరేడు పండు జీర్ణ శక్తిని మెరుగుపరిచి కడుపులో ఏర్పడే గ్యాస్ వంటి సమస్యలను అడ్డుకుంటుంది.

పిస్తా పప్పులు ఎందుకు తినాలి?

పిస్తా పప్పులు ఎందుకు తినాలి?పిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.

యూరిక్ యాసిడ్: తగ్గించుకునే మార్గాలు

యూరిక్ యాసిడ్: తగ్గించుకునే మార్గాలుయూరిక్ యాసిడ్. ఇటీవలి కాలంలో ఈ సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించవచ్చో తెలుసుకుందాము. ఒక గ్లాసు నీటిలో అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా కలిపి త్రాగాలి ఆహారంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చాలి. ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్‌ను వేగంగా బయటకు పంపుతాయి ఎక్కువ ఫైబర్ తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది అధిక ప్రోటీన్ ఆహారం మానుకోవాలి. తక్కువ కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి.

కేన్సర్‌ను నిరోధించే మామిడి పండ్లు, ఎలాగ?

కేన్సర్‌ను నిరోధించే మామిడి పండ్లు, ఎలాగ?పండ్లలో రారాజు మామిడి. ప్రస్తుతం మామిడి పండ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పండును తింటే కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, లుకేమియా, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. మామిడిలో ఉండే విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్ కంటి ఆరోగ్యం, దృష్టిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి పండ్లలోని విటమిన్ సి, ఫైబర్, పెక్టిన్ అధిక కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి గుజ్జును ముఖానికి అప్లై చేస్తుంటే చర్మరంధ్రాలు చర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తాయి, మొటిమలు తగ్గుతాయి. మామిడి పండ్లలోని ఎంజైమ్‌లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.

వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...

వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్‌కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.