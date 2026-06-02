Mahesh Babu : తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఏకైక ఐమాక్స్ స్క్రీన్ను లాంచ్ చేయనున్న ఏఎంబీ సినిమాస్
దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత ప్రీమియం మల్టీప్లెక్స్ బ్రాండ్లలో ఒకటైన ఏఎంబీ సినిమాస్, హైదరాబాద్లో నిర్మితమవుతున్న తన కొత్త ప్రాపర్టీ ఏఎంబీ క్లాసిక్ విక్టరీలో ఐమ్యాక్స్ (IMAX) స్క్రీన్ను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.
Sunil Narang, Mahesh Babu
ప్రపంచ స్థాయి సినిమా అనుభూతిని ప్రేక్షకులకు అందించడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే ఏఎంబీ సినిమాస్, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, ఏషియన్ గ్రూప్ అధినేతలు సునీల్ నారంగ్, భరత్ నారంగ్ల భాగస్వామ్యంతో ఏర్పడిన సంస్థ, దక్షిణ భారతదేశంలో తొలి డాల్బీ సినిమాను ప్రారంభించడం నుంచి, హైదరాబాద్లో తొలి HDR by Barco స్క్రీన్లలో ఒకదాన్ని అందించడం వరకు థియేట్రికల్ ఎగ్జిబిషన్ రంగంలో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పింది.
ఇప్పుడు ఆ లెగసీని కొనసాగిస్తూ, ఏషియన్ గ్రూప్ మహేష్ బాబు, విక్టరీ వెంకటేష్, రానా దగ్గుబాటిలతో కలిసి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ఏకైక ఐమ్యాక్స్ స్క్రీన్ను ఏఎంబీ క్లాసిక్ విక్టరీలో ఏర్పాటు చేయనుంది.
ఈ కొత్త మల్టీప్లెక్స్, తెలుగు సినీ చరిత్రలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న సుదర్శన్ 70 ఎంఎం వద్ద నిర్మితమవుతోంది. దశాబ్దాలుగా సినీ వేడుకలకు, ఎన్నో చారిత్రాత్మక బ్లాక్బస్టర్ విజయాలకు వేదికగా నిలిచిన ఈ ప్రదేశం, ఇప్పుడు ఏఎంబీ క్లాసిక్ విక్టరీ రూపంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించబోతోంది.
సినిమా వారసత్వాన్ని, అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఒకే వేదికపై కలిపే ఈ మల్టీప్లెక్స్, హైదరాబాద్ ప్రేక్షకులకు అత్యున్నత స్థాయి థియేట్రికల్ అనుభూతిని అందించనుంది.
ఏఎంబీ క్లాసిక్ విక్టరీ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుండగా, ప్రీమియం మూవీ-గోయింగ్ అనుభూతికి ఇది హైదరాబాద్లో కొత్త గమ్యస్థానంగా మారనుంది.
జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026 పరీక్షా ఫలితాలు.. ఏపీకి తొమ్మిదితో పాటు అగ్ర ర్యాంకులు
జేఈఈ (అడ్వాన్స్డ్) 2026 ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు 9వ ర్యాంకుతో సహా పలు అగ్ర ర్యాంకులను కైవసం చేసుకున్నారు. కామన్ ర్యాంక్ లిస్ట్లోని మొదటి 10 మంది అభ్యర్థులలో, మేడిశెట్టి నాగ సహర్ష జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026 పరీక్షలో 360 మార్కులకు గాను 312 మార్కులు సాధించి, 9వ ర్యాంకును దక్కించుకున్నారు. ఈ అగ్ర ర్యాంకు సాధించిన విద్యార్థులు ఐఐటీ ముంబైలో బీటెక్ చదవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా, మరికొందరు ఐఏఎస్ అధికారి కావడానికి సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షకు హాజరు కావాలని భావిస్తున్నారు. ఇంకొందరు తమ బీటెక్ కోర్సు పూర్తయ్యాక సొంతంగా ఒక 'స్టార్టప్'ను ప్రారంభించడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
జనసేన తెలంగాణ ఇండోర్ సమావేశంపై ఎందుకు అంత జంకు?
జనసేన తెలంగాణ ఆవిర్భావ నవ నిర్మాణ సభకు అనుమతి రాకపోవడంపై తెలంగాణ జనసేన నాయకులు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొంతమంది తెలంగాణవాదులమంటూ జనసేనపై లేనిపోని అభాండాలు వేస్తూ సభను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. జనసేన నిర్వహించనున్న సభ 2000 మంది ప్రతినిధులతో ఇండోర్ ఏరియాలో జరగనుంది. ఆ సభపై కూడా కొంతమందికి ఎందుకు అంత ఉలికిపడుతున్నారంటూ విమర్శిస్తున్నారు. మరోవైపు తెలంగాణ జనసేన దీనిపై స్పందిస్తూ... రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ మొదలుకుని ఎన్నో రాజకీయ పార్టీలు రేపు సభలు నిర్వహించుకుంటారు, వారందరికీ లేని అడ్డంకులు జనసేన పార్టీకి సృష్టించడం శోచనీయం.
ఆంధ్ర ప్రజలకు హెచ్చరిక, ఆ జిల్లాల్లో రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు, జాగ్రత్త
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలెర్ట్ ఇచ్చింది. అదేమిటంటే... మరో 48 గంటల్లో కేరళ రాష్ట్రాన్ని నైరుతి రుతుపవనాలు తాకనున్నట్లు తెలియజేసింది. వీటి ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని 9 జిల్లాలపై వుంటుందని వెల్లడించింది. విశాఖపట్టణం, అనకాపల్లి, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేసారు. దక్షిణ కోస్తాలో ఈదురుగాలులు తీవ్రంగా విస్తాయని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా వుండాలని సూచన చేసారు. వర్షం కురిసే సమయంలో పిడుగులు పడవచ్చు కనుక పక్కా ఇళ్లలో తలదాచుకోవాలనీ, చెట్ల కింద- మైదానం వంటి ప్రాంతాల్లో వుండరాదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
Annamalai: బీజేపీకి బైబై చెప్పనున్న అన్నామలై
తమిళనాడుకు చెందిన ఆ కాషాయ పార్టీ నాయకుడు కె. అన్నామలై సోమవారం నాడు తన వైఖరిని రెండు రోజుల్లో స్పష్టం చేస్తానని తెలిపారు. తాను కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించవచ్చని వస్తున్న ఊహాగానాల గురించి విలేకరులు ప్రశ్నించగా, ఢిల్లీకి బయలుదేరే ముందు విమానాశ్రయంలో అన్నామలై మాట్లాడుతూ, రెండు రోజుల్లో దీనికి సంబంధించిన సమాధానాలు ఇస్తానని, తన వైఖరిని స్పష్టం చేస్తానని చెప్పారు.
పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన సమావేశానికి పోలీసుల అనుమతి నిరాకరణ
తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు, శాంతిభద్రతల ఆందోళనలను కారణంగా చూపుతూ, మంగళవారం జరగాల్సిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన సమావేశానికి హైదరాబాద్ పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. దీనిపై జనసేన నాయకులు కోర్టును ఆశ్రయించారు. రాష్ట్రంలో పార్టీ విస్తరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా, గచ్చిబౌలిలో ఒక బహిరంగ సభను నిర్వహించాలని జనసేన తెలంగాణ నాయకులు ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఈ కార్యక్రమం కోసం పార్టీ శ్రేణులు ఏర్పాట్లు కూడా ప్రారంభించాయి. అయితే, ఇప్పటివరకు సభ నిర్వహణకు అవసరమైన అనుమతి లభించలేదని వార్తలు వెలువడుతున్నాయి.
డ్రై బ్లాక్ కిస్మిస్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
ఎండు నల్లద్రాక్ష. వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లతో పాటు ఐరన్ పుష్కలంగా వుంటుంది. అందువల్ల రక్తహీనత సమస్యతో బాధపడేవారు వీటిని తింటుంటే ఎర్ర రక్తకణాలు ఉత్పత్తి చేయడంలో సాయపడతాయి. ఇంకా ఎండు నల్ల ద్రాక్షను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాత్రిపూట పది ఎండు నల్లద్రాక్షలను మంచినీటిలో నానబెట్టి ఉదయాన్నే వాటిని పరగడుపున తింటే రక్తహీనత తగ్గుతుంది. నల్ల ఎండు ద్రాక్ష తింటుంటే శరీరానికి విటమిన్ సి అందుతుంది, ఫలితంగా కేశాలు బలంగా వుంటాయి. తరచూ ఎండు ద్రాక్ష తింటుంటే రక్తంలో సోడియం మోతాదులు తగ్గుతూ రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. ఎండు ద్రాక్షలో వున్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఐరన్ వల్ల అవి తినేవారి చర్మం నిగనిగలాడుతుంది.
తిరుపతిలో క్యాన్సర్ విజృంభణను అడ్డుకోవడం: సంరక్షణ చర్యలను విస్తరిస్తోన్న ఎస్విఐసిసిఎఆర్
తిరుపతి: గత మూడేళ్లుగా, తిరుపతి ప్రాంతం ఒక ఆందోళనకరమైన ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని చూస్తోంది. ఇక్కడ కొత్తగా నమోదవుతున్న క్యాన్సర్ కేసులలో 175% పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. 2022 చివరి నాటికి 2,556గా ఉన్న నమోదిత కేసులు, 2025 చివరి నాటికి 7,000కు పైగా పెరగడంతో, క్యాన్సర్ భారం ఇక్కడి కుటుంబాలపై గతంలో కంటే తీవ్రంగా పడుతోంది. ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం గుట్కా, పొగాకు నమలడం. ఆకలి, అలసటను తట్టుకోవడానికి దీనిని పొలాల్లో, దుకాణాల్లో అతి సాధారణముగా వినియోగిస్తున్నారు. ఇక్కడి వారి జీవన విధానంలో అంతర్భాగమైపోయినట్లుగా ఈ అలవాటు మారిపోయింది.
Shatavari Tea, స్త్రీలకు అద్భుతమైన ఆరోగ్యాన్నిచ్చే శతావరి టీ, ఎలా తయారు చేయాలి?
Shatavari Tea, శతావరి టీ అనేది ఆయుర్వేదంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఒక అద్భుతమైన మూలికా పానీయం. శతావరి వేర్ల పొడి లేదా ముక్కలతో ఈ టీని తయారు చేస్తారు. దీనిని మూలికల రాణి అని కూడా పిలుస్తారు. ముఖ్యంగా మహిళల ఆరోగ్యానికి ఇది ఒక వరప్రసాదం లాంటిది, కానీ పురుషులకు కూడా ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. శతావరి టీ తాగడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మహిళల హార్మోన్ల సమతుల్యత కాపాడే గొప్ప శక్తి దీనికి వుంది. ఇది శరీరంలో హార్మోన్లను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. క్రమం తప్పిన పీరియడ్స్ సమస్యను తగ్గిస్తుంది.
తిప్పతీగ ఆయుర్వేద ప్రయోజనాలు
ఆయుర్వేదంలో తిప్పతీగకు ప్రత్యేకమైన స్థానం వుంది. దీని ప్రయోజనాలు ఆమోఘమని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెబుతోంది. మహిళల్లో వృద్ధాప్య ఛాయలు రాకుండా, ముఖంపై మచ్చలు, మొటిమలు, ముడతలు ఏర్పడకుండా చేయగల ప్రత్యేక గుణాలు తిప్పతీగలో ఉన్నాయి. తిప్పతీగతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తిప్పతీగలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఇవి ఫ్రీరాడికల్స్తో పోరాడగలవు. శరరీంలోని కణాలు దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు వ్యాధుల బారినపడకుండా ఉండేందుకు తిప్పతీగ మేలు చేస్తుంది. అజీర్తి సమస్యతో బాధపడుతున్నవారు తిప్పతీగతో తయారుచేసిన మందుల్ని వాడితే మంచిది. తిప్పతీగ పొడిని బెల్లంలో కలుపుకుని తింటే అజీర్తి సమస్య పోతుంది.
కిడ్నీ సమస్య వుందని తెలిపే సంకేతాలు
కిడ్నీలు శరీరంలో చాలా ప్రధానమైనవి. కిడ్నీలు రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. జీర్ణవ్యవస్థ నుండి వచ్చే వ్యర్థాలను అదనపు ద్రవాలను బయటకు పంపిస్తాయి. రక్తపోటు, ఎలక్ట్రోలైట్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తాయి. ఐతే గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, షుగర్, క్యాన్సర్లానే కిడ్నీ సమస్యలు కూడా భయంకరంగా ఉంటాయి. ఈ సమస్యలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. మూత్రం రంగు మారినా, మూత్రం అసాధారణంగా ఉన్నా కిడ్నీ సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. కిడ్నీలు సరిగా పనిచేయకపోతే వ్యర్థాలను శుభ్రపరిచే ప్రక్రియ అస్తవ్యస్తమవుతుంది. ఫలితంగా ఆ వ్యర్థాలు రక్తంలో కలుస్తాయి, దాంతో నోట్లో చెడు రుచి కలుగుతుంది. కిడ్నీలు పూర్తిగా చెడిపోతే రుచి సామర్థ్యం, ఆకలి బాగా తగ్గిపోతుంది.